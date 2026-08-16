Landsolfshausen/Seulingen reist mit "Selbstvertrauen" nach Bovenden

Selbstvertrauen konnte sich seine Mannschaft in den bisherigen beiden Pflichtspielen erarbeiten. In der ersten Pokalrunde gelang ein Sieg gegen Sparta Göttingen, anschließend folgte zum Ligaauftakt ein 3:0-Erfolg. „Wir haben uns jetzt in den ersten zwei Pflichtspielen viel Selbstvertrauen erarbeitet“, erklärt Heberling. Genau dieses Selbstvertrauen wolle man „Sonntag auch mit in dieses Spiel reinnehmen“.

Verstecken möchte sich Landolfshausen/Seulingen dennoch nicht. Schließlich sieht Heberling auch bei seiner eigenen Mannschaft Fortschritte: „Wir wissen aber auch, dass wir in den letzten zwei Jahren sehr gut gearbeitet haben, uns auch sehr gut weiterentwickelt haben und sind uns unserer Stärken bewusst.“

Gleichzeitig ist sich der TSV-Trainer der Qualität des kommenden Gegners bewusst. „Wir wissen aber auch, dass mit Bovenden eine Top-5-Landesliga-Mannschaft auf uns wartet.“ Heberling sieht beim BSV eine positive Entwicklung: „In den letzten zwei Jahren haben sie sehr gut gearbeitet, große Entwicklungen drin und eine hohe Qualität in der Mannschaft.“

Entsprechend soll der TSV mit einer Mischung aus Respekt und Selbstvertrauen auftreten. „Wir werden mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner ins Spiel gehen, wir wissen um die Stärken des Gegners, aber wir wissen auch, dass wir viel Selbstvertrauen haben und dass wir auch Stärken in unseren Reihen haben.“ Zuletzt standen sich die beiden im Bezirkspokal der Saison 24/25 gegenüber. Damals gewann Landolfshausen/Seulingen mit 2:1.

Heberling erwartet zudem eine intensive Begegnung. „Es ist ein Ligaspiel, es wird mit Sicherheit auch sehr emotional und teilweise ein bisschen hitzig werden. Viele Spieler kennen sich auch untereinander.“ Diese Emotionen möchte seine Mannschaft für sich nutzen: „Genau diese Emotionen wollen wir natürlich auch auf den Platz bringen, wollen sie auf unsere Seite ziehen, genauso wie wir das ganze Spiel am Ende auf unsere Seite ziehen wollen.“

Druck verspürt Heberling vor der Auswärtspartie dabei nicht. „Wir wissen auch, am Ende des Tages haben wir nichts zu verlieren und können dann sehr, sehr frei aufspielen.“

Anpfiff ist dann am heutigen Sonntag um 15.00 Uhr in Bovenden.