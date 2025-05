Landsliga: Hassia-Abstieg so gut wie sicher

Billigheim. Nach dem 0:7 (0:2)-Debakel beim Tabellensiebten TSV Billigheim-Ingenheim am viertletzten Spieltag der Landesliga Ost steht fest: Wenn vier Teams absteigen müssen, ist Hassia Bingen dabei. Aber auch wenn nur drei runter müssen, wird es die Hassia so gut wie sicher erwischen.

"Das Ergebnis spricht ein Stück weit für sich", kommentierte der Binger Cheftrainer Patrick Joerg ernüchtert. "Wir sind eigentlich ganz gut in die Partie gestartet." Zwar hatten die Rot-Schwarzen keine großen Aktionen nach vorne, doch in der Abwehr ließen sie wenig zu. Allein: Ab der 25. Minute wurden die Binger nachlässig. Das freute die torhungrigen Vorderpfälzer, die durch zwei Treffer von Yannick Schneider eine 2:0-Pausenführung vorlegten (32./ Kopfball, 41.).

Vor dem 0:1 startete TSV-Kapitän Thorsten Ullemeyer den Angriff, durfte unbedrängt von der Grundlinie flanken. Vor dem 0:2 gab es ein Missverständnis zwischen Felix Hadamitzky und Keeper Nico Setz. "Nico musste da drinbleiben, ist aber rausgekommen – und Schneider war der lachende Dritte", schilderte Joerg das Malheur. "Nach der Pause sind wir dann wirklich noch mal gut rausgekommen wie in den letzten Wochen – mit einer hundertprozentigen Chance zum Anschlusstreffer." Doch Ullemeyer kratzte den Ball von Ezz Jalkama gerade noch so von der Torlinie. Das war die letzte gute Szene der Hassia, die in der Folge beinahe jegliche Konsequenz vermissen ließ.

Zum ersten mal in der Saison "aufgegeben"

„Wir haben uns da ein Stück weit aufgegeben“, ärgerte sich Joerg. „Zum ersten Mal in der dieser Saison – was so nicht akzeptabel ist und was auch in der Art und Weise nicht schön ist. Die Krönung waren die fünf Tore, die Billigheim-Ingenheim dann noch geschossen hat.“ Ins Schwarze trafen vor 123 Fans Henry Liebel (54.), Janik Haschka (63.), Daniel Baumung (66.), Max Nauerth (73.) und erneut Schneider (84.).

„Das war schon eine Enttäuschung“, redete Patrick Joerg Klartext. „Wir haben es nicht geschafft, zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gegen einen starken Gegner dagegenzuhalten, sondern haben uns mit dem dritten Gegentreffer den Stecker ziehen lassen – was sich am Ende dann auch im Ergebnis widerspiegelt.“

Hassia Bingen: Setz; Hadamitzky, Mayer Marte, Jalkama (82. Isking), Noory, Moussa (46. Yurdakul), Skriabin (73. Martin), Halili (46. Alhamad), Langer, Mukamba (71. Franja), Laforet.