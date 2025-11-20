Landshuts vorletzter Heimauftritt 2025 - Schlüsselspiel für Teisbach

Der Winter hat seine erste Duftmarke gesetzt und ob der komplette 21. Spieltag der Landesliga Mitte durchgezogen werden kann, bleibt abzuwarten. Im Vorteil sind definitiv die Vereine, die einen Kunstrasenplatz haben. Zum vorletzten Mal im Kalenderjahr 2025 hat der souveräne Primus SpVgg Landshut Heimrecht und erwartet den TSV Bad Abbach. Zu einem Niederbayern-Derby kommt es zwischen dem FC Dingolfing und dem 1. FC Passau. Ihre Koffer packen müssen der SSV Eggenfelden, der beim 1. FC Bad Kötzting ran muss, sowie der TSV Bogen, der seine Visitenkarte beim amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau abgibt. Die DJK Vornbach hat Schlusslicht FC Kosova Regensburg zu Gast.
Der Rangzweite TSV Seebach hat am Sonntag-Nachmittag die hohe Auswärtshürde beim ASV Burglengenfeld zu meistern. Für den FC Teisbach steht gegen den aktuell zwei Zähler besser gestellten SV Etzenricht ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf auf dem Programm.
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Die klare Niederlage gegen Luhe-Wildenau hat uns richtig weh getan. Gerade deshalb ist es für uns jetzt umso entscheidender, wieder in die Spur zu finden. Und auch wenn es kaum eine größere Herausforderung geben könnte, als ausgerechnet beim Spitzenreiter in Landshut antreten zu müssen, gehen wir mit voller Überzeugung in dieses Spiel. Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir besonders auswärts zu allem fähig sind – dass wir kämpfen, dass wir beißen und dass wir Überraschungen liefern können, wenn uns kaum jemand etwas zutraut. Natürlich wird uns am Samstag der eine oder andere Spieler fehlen. Aber genau das darf uns nicht schwächen. Im Gegenteil: Es soll uns noch enger zusammenschweißen. Jeder, der auf dem Platz steht und jeder, der im Kader ist, soll zeigen, warum er in dieser Mannschaft wichtig ist. Wir wollen gemeinsam beweisen, dass wir mehr sind als elf Namen auf dem Spielbogen: nämlich ein Team, das füreinander einsteht und das bereit ist, alles zu geben.“
Personalien: Bei dem ein oder anderen Akteur bleibt das Abschlusstraining abzuwarten.
Personalien: Lukas Hochstetter, Ben Kouame, Denis Heinz, Lukas Berleb, Yannick Justvan, Luca Müller, Marco Beck und Frode Füllner werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.
Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Nach dem schönen Erlebnis am Dienstag gegen 1860 heißt es jetzt wieder volle Konzentration auf die Liga und auf Dingolfing. Beide Mannschaften kennen sich aus den letzten Duellen sehr gut und sind auf dem gleichen Level. Dingolfing zeigte sich in den letzten Wochen trotz einiger Verletzungen sehr überzeugend und ist in guter Verfassung. Wir wollen uns aber für die 0:1-Heimniederlage vom August revanchieren und etwas Zählbares mitnehmen. Egal ob auf Natur- oder Kunstrasen gespielt wird: wir müssen uns gegenüber den letzten beiden Ligaspielen in vielen Bereichen wieder steigern, sonst wird es ganz schwer."
Personalien: Einzig fixer Ausfall ist Julian Kornreder. Mittelstürmer Noah Aklassou ist angeschlagen und wird vermutlich passen müssen.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Nach der bitteren Niederlage gegen Roding erwartet uns der Top-Aufsteiger Vornbach, der bereits 30 Punkte auf dem Konto hat. Für uns heißt es, endlich Linie zu finden und mit Kampf und Leidenschaft ins Spiel zu gehen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung können wir gegen jeden Gegner bestehen und punkten.“
Personalien: Trainer Enkel Alikaj zog sich im letzten Spiel eine Knieverletzung zu und muss passen. Zudem fehlt Emiljano Hidri aus privaten Gründen. Dauerverletzt ist Arthur Mendes da Silva.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Auf uns wartet nochmal ein schweres Heimspiel gegen einen spielstarken Gegner aus Eggenfelden. Dennoch wollen wir uns zu Hause gut von unseren Fans verabschieden. Wir wollen einen engagierten Auftritt zeigen und am besten drei Punkte holen.“
Personalien: Von den bisherigen Ausfällen kehrt keiner zurück. Simon Schneider und Johannes Kordick feierten bereits in der Vorwoche gegen Bogen ihr Comeback. Krankheitsbedingt gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.
Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): "Bad Kötzting ist ein sehr ekelhafter Gegner. Eine richtig gute Einheit, die sehr bissig agiert. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir aber zurück in die Erfolgsspur und die weite Heimreise nicht ohne Punkte im Gepäck antreten müssen."
Personalien: Luca Hübner ist letztmals gesperrt. Auf der Kippe steht der angeschlagene Kapitän und Torjäger Simon Schie.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel in diesem Jahr und wollen für unsere Zuschauer nochmal alles geben, um weitere drei Punkte einzufahren. Wenn wir eine ähnliche Leistung abrufen, wie uns das in den letzten beiden Partien gelungen ist, dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir am Wochenende erfolgreich sein werden. Hart getroffen hat uns die schwere Knieverletzung von Paul Weidhas, der sich gegen Bad Abbach das Kreuzband gerissen hat und uns somit leider eine ganze Weile fehlen wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir am Wochenende auch für ihn nochmal alle Kräfte bündeln und richtig Gas geben.“
Personalien: Abgesehen von der Weidhas-Verletzung bleibt der Kader unverändert.
Michael Schuß (Trainer TSV Bogen): "Die Aufgabe in Luhe-Wildenau ist extrem schwierig. Ein körperlicher und spielerisch starker Gegner, der in der Offensive mit Argauer und Bezdicka zwei echte Unterschiedsspieler hat. Wir werden aber wieder alles reinwerfen und versuchen, für eine Überraschung zu sorgen."
Personalien: Erneut ersetzt werden müssen Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Ich denke, beide Mannschaften wissen, dass es keine unwichtige Begegnung ist. Vermutlich wird es auch auf Augenhöhe stattfinden. Dementsprechend entscheidet wohl auf beiden Seiten, wer in den wichtigen Aktionen die richtigen Entscheidungen trifft oder die letzte Konsequenz und Entschlossenheit zeigt.“
Personalien: Routinier Martin Pasieka droht auszufallen.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Uns ist bewusst, dass wir erstmal etwas den Anschluss nach oben verloren haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Ziele mehr haben. Aufgrund der momentan unbefriedigenden Kadersituation müssen wir von Spiel zu Spiel schauen. Nichtsdestotrotz wollen wir weiterhin unsere Qualität auf den Platz bringen. Seebach spielt bis dato eine sehr gute Runde und wird uns alles abverlangen. Wir müssen höllisch aufpassen und wacher ins Spiel gehen als zuletzt gegen Lam. Auch wegen der Hinspielniederlage in Seebach, als wir hochkarätige Chancen nicht genutzt und durch eine Standardsituation verloren haben, wollen wir das Spiel erfolgreich bestreiten. Mindestziel ist es nicht zu verlieren.“
Personalien: Bei den Naabtalkickern ist die Personalsituation weiterhin sehr angespannt. Von den bisher verletzten Spielern kommt wohl niemand zurück. Zudem sind mehrere Akteure angeschlagen.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Burglengenfeld wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Wir stellen uns auf ein Kunstrasen-Spiel ein, was ich allerdings nicht als Nachteil sehe. Beide Mannschaften spielen einen technisch guten Fußball und daher wird das bestimmt ein interessantes Spiel. Unser Ziel ist es, etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen."
Personalien: Der gegen Dingolfing kurzfristig ausgefallene Stammtorhüter Mathias Loibl ist wieder fit. Noch nicht hundertprozentig gesichert sind die Einsätze von Jonas Brunner und Kilian Grabolle.