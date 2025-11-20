Landshuts vorletzter Heimauftritt 2025 - Schlüsselspiel für Teisbach

Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "In Etzenricht haben wir zuletzt über die gesamte Distanz einen sehr souveränen Auftritt hingelegt. Ein dickes Kompliment verdient die Defensive, die kaum etwas zugelassen hat. Bad Abbach könnte sich mit seiner spielerisch guten Mannschaft sicherlich als ein gefährlicher Heimgegner erweisen. Auf eigenem Platz wollen wir aber mit der gleichen Leidenschaft, Disziplin und Spielfreude wie in den letzten Partien antreten und versuchen, die nächsten drei Punkte bei uns zu lassen."Personalien: Da auch Spielercoach Maier wieder eine Option ist, kann der Spitzenreiter nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Die klare Niederlage gegen Luhe-Wildenau hat uns richtig weh getan. Gerade deshalb ist es für uns jetzt umso entscheidender, wieder in die Spur zu finden. Und auch wenn es kaum eine größere Herausforderung geben könnte, als ausgerechnet beim Spitzenreiter in Landshut antreten zu müssen, gehen wir mit voller Überzeugung in dieses Spiel. Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir besonders auswärts zu allem fähig sind – dass wir kämpfen, dass wir beißen und dass wir Überraschungen liefern können, wenn uns kaum jemand etwas zutraut. Natürlich wird uns am Samstag der eine oder andere Spieler fehlen. Aber genau das darf uns nicht schwächen. Im Gegenteil: Es soll uns noch enger zusammenschweißen. Jeder, der auf dem Platz steht und jeder, der im Kader ist, soll zeigen, warum er in dieser Mannschaft wichtig ist. Wir wollen gemeinsam beweisen, dass wir mehr sind als elf Namen auf dem Spielbogen: nämlich ein Team, das füreinander einsteht und das bereit ist, alles zu geben.“

Personalien: Bei dem ein oder anderen Akteur bleibt das Abschlusstraining abzuwarten.





