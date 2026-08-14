Landshuts »geiler Auswärtssieg« - "Dorfbuam"-Remis »tut weh«! Freitagabend - 5. Spieltag in der Bayernliga-Süd: SV Schalding-Heining sieht zweimal Rot bei Auswärtsniederlage in Heimstetten +++ Hankofen kassiert Last-Minute-Ausgleich +++ "Spiele" bleibt weiter auf Erfolgskurs von Stephan Hörhammer · Heute, 22:25 Uhr · 0 Leser

Nach dem 1:1 in Rosenheim am vorigen Spieltag haben die Landshuter Kicker einen weiteren Dreier in der noch jungen Saison in Kottern einfahren dürfen. – Foto: Charly Becherer

Die drei niederbayerischen Bayernligisten habn sich an diesem Bayenrliga-Süd-Freitagabend auf Reisen begeben. Die SpVgg Hankofen-Hailing hat dabei ihre Serie ausgebaut, den Auswärtsdreier beim TSV 1860 München II jedoch kurz vor Schluss verpasst. Gegen die junge Löwen-Elf agierten die Gäste diszipliniert und gingen durch Baran Berk (32.) nach Vorlage von Brian Wagner mit 1:0 in Führung. Lange Zeit sah alles nach einem knappen Auswärtserfolg für die Niederbayern aus, ehe Mustafa Tekin per Foulelfmeter noch den späten 1:1-Ausgleich für die Hausherren besorgte. Aufsteiger SpVgg Landshut hat seine gute Frühform bestätigt und einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg beim TSV Kottern eingefahren. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Spieltertainer Sebastian Maier in der 35. Minute. Im weiteren Verlauf verteidigte "Spiele" kompakt und brachte den knappen Vorsprung gegen bemühte Gastgeber über die Zeit. Für den SV Schalding-Heining endete die Auswärtsreise nach Heimstetten mit einer bitteren Niederlage. Trotz der Vorgabe von Trainer Heiko Schwarz, defensiv disziplinierter zu agieren, erschwerte ein früher Platzverweis gegen Christoph Szili (37./Notbremse) jenes Vorhaben massiv. Die Passauer Vorstädter kämpften in Unterzahl leidenschaftlich und hielten die Partie lange offen, mussten jedoch in der 59. Minute das 0:1 durch Lukas Riglewski hinnehmen. Auch wenn der SVS in der Schlussphase auf den Ausgleich drängte, blieb der erhoffte Punktgewinn aus. Eine weitere Rote Karte gegen Elion Haxhosaj (90.+4) setzte den Schlusspunkt unter einen gebrauchten Abend....

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 1 1 Abpfiff Das Spiel aus Sicht von Hankofens Trainer Tobias Beck: "Natürlich sehr unglücklich, wenn man in der Nachspielzeit noch das Gegentor bekommt. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel hingelegt - und gehen auch verdient in Führung. Vor dem 1:0 haben wir zwei, drei Riesenchancen, schon früher das Tor zu machen. Auswärts in München muss man solche Möglichkeiten einfach nutzen! In der zweiten Halbzeit hat dann Sechzig zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber wir haben eigentlich alles wegverteidigt - und es hat nicht wirklich Torchancen gegeben auf beiden Seiten. Zum Ende hin hatten wir dann immer wieder Umschaltaktionen, in denen wir aber den letzten Pass nicht durchbringen konnten. Und so führt dann ein langer Ball zur Elfmetersituation - für uns natürlich äußerst unglücklich, aber die Leistung der Jungs war insgesamt absolut in Ordnung, die Intensität gut. Es tut weh, ja, aber wir werden am Dienstag wieder Gas geben."

Das Spiel aus Sicht von Maximilian Maier (Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut): "Wir haben heute den Gegner und die Umstände super angenommen. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir sehr viel mit der Verteidigung beschäftigt - und konnten uns eigentlich nur mit weiten Bällen Entlastung verschaffen. Nach der Trinkpause haben wir dann mehr Kontrolle im Spiel gewinnen können. Ein gut ausgespielter Konter wurde in der Folge durch einen herrlichen Abschluss zum 1:0 verwertet. Nach der Halbzeit haben wir leidenschaftlich verteidigt und hätten auch durch gute Konter das Spiel eher zumachen können. Kottern hatte auch noch ein, zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Alles in allem: ein geiler Auswärtssieg. Überragend, wie die Jungs alles angenommen haben."