Landshut: Zischler wird gleichberechtigter Spielercoach

Der bisherige Torwarttrainer Michael Hanglberger wird dem Verein aber erhalten bleiben und die Schnittstelle zwischen Junioren- und Herrenbereich stärken. "Ich fühle mich sehr wohl bei der SpVgg Landshut und danke dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, mit dem Trainerteam und der Mannschaft loszulegen. Wichtig wird sein, die internen und externen Neuzugänge in das Team zu integrieren und zu einer Einheit zu formen“, sieht Max Zischler seiner neuen Aufgabe erwartungsvoll entgegen.







Rückblickend betrachten die Verantwortlichen der „Spiele“ die abgelaufene Saison als durchwachsen. "Wir konnten in vielen Partien zwar vor allem offensiv überzeugen, kassierten aber zu viele Gegentore. Am Ende haben wir es nicht geschafft, unsere Leistung über mehrere Wochen konstant auf den Platz abzurufen und konnten uns den Klassenerhalt erst kurz vor Ende der Saison endgültig sichern“, bilanziert Sportleiter Max Maier, ohne aber im Namen des Vereins dem scheidenden Trainer Sebastian Paul den Dank abzustatten: "Pauli hat enorm viel Engagement und Expertise eingebracht und das gesetzte Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz in der Endabrechnung, erreicht. Wir hoffen, ihn und seine Qualitäten weiterhin in unserem Nachwuchsleistungszentrum halten zu können."