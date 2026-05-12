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Landshut: Zischler hängt Schuhe an den Nagel
Der Co-Spielertrainer verlässt den designierten Landesliga-Meister SpVgg Landshut und beendet seine aktive Laufbahn
von Thomas Seidl · Heute, 07:20 Uhr · 0 Leser
Max Zischler hört mit dem aktiven Fußball auf – Foto: Norbert Herrmann
Die SpVgg Landshut steht vor einem historischen Triumph. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass der niederbayerische Traditionsklub von der Sandner Straße seinen komfortablen Vorsprung - drei Zähler vor dem Rangzweiten TSV Seebach und eine um elf Treffer bessere Tordifferenz - am Samstag nicht über die Ziellinie bringt und nach elf Jahren in die Bayernliga zurückkehrt.
Der Verein hat bekanntgegeben, dass Maximilian Zischler, der seit Sommer 2024 das Trikot der Schwarz-Weißen trägt, den Weg in die zweithöchste Amateurklasse nicht mitgehen wird. Der 36-Jährige beendet seine aktive Karriere und nimmt - der künftige Klub des gebürtigen Mittelfranken, der seit ein paar Jahren in Bad Abbach im Landkreis Kelheim sesshaft geworden ist, wird in Kürze die Verpflichtung bekanntgeben - ein Trainerengagement in Angriff.
Defensiv-Allrounder Zischler hat eine bewegte Laufbahn hinter sich, durfte unter anderem bei namhafte Übungsleitern wie dem heutigen Premier-League-Chefanweiser Fabian Hürzeler oder Drittliga-Coach Tobias Strobl spielen. Größter Erfolg für die Zischler war die Bayernliga-Meisterschaft in der Corona-Spielzeit 2019/2021 mit dem FC Pipinsried, für den er in der Saison zuvor 25 Regionalliga-Spiele machte. In der Vita des Routinier stehen 270 Bayernliga-Einsätze, bei denen ihm 20 Treffer glückten. Vor seinem Engagement in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt war Zischler ein knappes Jahr Spielertrainer beim Bezirksligisten VfB Straubing.
"Mit seiner enormen Erfahrung, seiner Führungsstärke und seiner vorbildlichen Einstellung war Max in den beiden vergangenen Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Besonders im letzten Jahr hatte er entscheidenden Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt sichern konnten. Auch in der aktuellen Saison ist er maßgeblich an unserer sehr positiven sportlichen Entwicklung als Spieler und im Trainerteam beteiligt. Umso schwerer fällt es uns, ihn ziehen zu lassen. Wir verlieren nicht nur einen herausragenden Spieler, sondern auch eine echte Persönlichkeit und ein Vorbild – auf und neben dem Platz. Wir bedanken uns von Herzen für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und die gemeinsame Zeit und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste - sowohl privat als auch auf seinem weiteren Weg als Trainer. Der Verein und die Mannschaft werden alles dafür tun, um ihm den bestmöglichen Abschied bescheren zu können", hat die SpVgg Landshut am Montag auf ihren sozialen Kanälen verlauten lassen.