Landshut: Zischler hängt Schuhe an den Nagel

"Mit seiner enormen Erfahrung, seiner Führungsstärke und seiner vorbildlichen Einstellung war Max in den beiden vergangenen Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Besonders im letzten Jahr hatte er entscheidenden Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt sichern konnten. Auch in der aktuellen Saison ist er maßgeblich an unserer sehr positiven sportlichen Entwicklung als Spieler und im Trainerteam beteiligt. Umso schwerer fällt es uns, ihn ziehen zu lassen. Wir verlieren nicht nur einen herausragenden Spieler, sondern auch eine echte Persönlichkeit und ein Vorbild – auf und neben dem Platz. Wir bedanken uns von Herzen für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und die gemeinsame Zeit und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste - sowohl privat als auch auf seinem weiteren Weg als Trainer. Der Verein und die Mannschaft werden alles dafür tun, um ihm den bestmöglichen Abschied bescheren zu können", hat die SpVgg Landshut am Montag auf ihren sozialen Kanälen verlauten lassen.