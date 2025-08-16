Landshut - und dann? - »Nix Krise« in Lam - Bogen grüßt das Murmeltier

Zunächst einmal der Blick auf die Tabelle nach dem Samstag des 7. Spieltages in der Landesliga Mitte. Und da ist an den Enden eigentlich alles wie erwartet: Landshut steht ganz oben, gefolgt von Ettmannsdorf-Schwandorf. Die Aufsteiger Teisbach und Etzenricht sind im Süden des Rankings zu finden. Und dazwischen? Nicht nur viele Mannschaften, sondern noch mehr Stimmen, Tore und Emotionen...

Christian Wolf (Sportlicher Leiter, Passau): "25, 30 Minuten dauerte es, bis wir in das Spiel hinein gekommen sind. Da waren die Niederlagen zuletzt noch in unseren Köpfen. Wir hatten mehr Spielanteile, haben aber zu unsauber agiert. Das Tor war der Dosenöffner! In der Folge haben wir uns den Sieg verdient und unsere Tore gemacht. Wir hatten das Spiel klar in unserer Hand. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass auch Roding seine Chancen hatte. Die Partie hätte auch 7:3 ausgehen können."

Christian Most (Trainer, Ettmannsdorf-Schwandorf): "Eine sehr, sehr schwierige Partie für uns. Am Ende haben wir den Sieg irgendwo erzwungen. Wir hatten es mit einem Gegner zu tun, der auf unsere Fehler gelauert hat und dadurch immer wieder gute Umschaltmomente hatte. Insgesamt haben wir auch viel zu viel zugelassen. Das Endresultat sind dann drei Gegentore. Wir sind nicht ganz zufrieden damit. Wenn du aber vier Tore in Lam machst, ist das auch eine Qualität."

Ludwig Koholka (Sportlicher Leiter, Lam): "Schwer, zu dieser Partie etwas zu sagen... Eine extrem bittere Niederlage. Wir gehen in Führung und verpassen es, diese zu erhöhen. In dieser Phase haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Mit der ersten Chance erzielte der Gegner aber den Ausgleich, postwendend die erneute Führung. Vor der Pause ein saudummes Gegentor. Nach dem 3:2 haben wir dem Gegner das Feld überlassen. Leider haben wir gute Kontermöglichkeiten nicht genutzt. Wir machen den Deckel einfach nicht drauf. Eigentlich muss es Unentschieden ausgehen - und dann das scheiß Tor... Eigentlich hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Wenn's nicht läuft, läuft's nicht. Aber: Nix Krise. Ich bin zuversichtlich..."

Peter Gallmaier (Trainer, Bogen): "Und täglich grüßt das Murmeltier... Wir waren wieder sehr gut drin in der Partie - vor allem in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Es gab insgesamt beidseitig wenig Torchancen. Nach der Pause waren wir klar besser und hatten viele Torchancen. Wie üblich haben wir die größten Möglichkeiten fahrig liegen gelassen. Und dann bekommen wir nach einer Fahrlässigkeit den Ausgleich. Wieder geben wir nicht auf, haben genügend Chancen. Unglücklich, dass wir dann in der letzten Minute das Tor kassieren. Insgesamt eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. An der Treffsicherheit jedoch müssen wir noch arbeiten."

Tegernheim und Bogen trennten sich ohne Sieger. – Foto: Felix Schmautz

Alfred van Bergen (Teammanager, Eggenfelden): "Die erste Halbzeit war extrem ausgeglichen. Luhe-Wildenau hatte eine riesengroße Freistoßchance zu verzeichnen. Bereits in der 24. Minute haben wir eine Gelb-Rote Karte kassiert, machen es aber dennoch nicht schlecht. Folglich der Ausgleich durch einen Elfmeter. Nach der Pause gleich auch ein Platzverweis für die Gäste. Wir haben es zuvor auch in Unterzahl gut gemacht, aber dann haben wir richtig angefangen, Fußball zu spielen. Wir waren klar die bessere Mannschaft. So kann es weitergehen. Wir haben gekämpft, gut gespielt - und nie aufgehört."

Benjamin Urban (Spielertrainer, Luhe-Wildenau): "Unterm Strich eine unnötige, aber verdiente Niederlage, weil wir die erste Halbzeit überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen sind und selbst nach dem ersten Platzverweis für Eggenfelden keinen richtigen Druck aufbauen konnten. Die zweite Halbzeit war dann in Ordnung. Alles in allem ein gebrauchter Tag für uns."

Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Über das Ergebnis sind wir natürlich sehr froh. Wir freuen uns über den nächsten Dreier. Mit der Art und Weise, wie wir heute Fußball gespielt haben, können wir jedoch nicht zufrieden sein. Gott sei Dank haben wir nun wieder einmal endlich eine normale Trainingswoche, die wir entsprechend nutzen werden." Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Leider waren wir die ersten zehn Minuten zu passiv und wohl auch ein wenig zu ängstlich. Im Anschluss, insbesondere in der zweiten Halbzeit, haben es die Jungs ganz ordentlich gemacht. Das 3:0 unmittelbar vor der Halbzeit war leider dann komplett unnötig und zugleich spielentscheidend. Die zweite Halbzeit geht dann an uns. Respekt an das Team. Darauf kann man weiter aufbauen. Dennoch natürlich aber ein absolut verdienter Heimsieg der Spiele."

In Burglengenfeld gibt es einmal mehr Redebedarf. – Foto: Dagmar Nachtigall

Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Ein sehr glücklicher Heimsieg, nachdem uns unser Torwart heute zweimal richtig gut im Spiel gelassen hat. Dingolfing war die erste halbe Stunde klar die bessere Mannschaft. Durch einen Sonntagsschuss konnten wir 1:0 in Führung gehen. Ab dann wurde es für unsere junge Mannschaft ein bisschen angenehmer. Hinten raus war heute ganz klar zu sehen, dass die beide Mannschaften schon die ein oder andere Englische Woche spielen - und dann fehlen eben gewisse Körner." Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "Im Fußball entscheiden Tore und solche machen wir in dieser Saison bislang viel zu wenig. Wir waren in den ersten 45 Minuten klar besser, geraten aber durch einen Sonntagsschuss in Rückstand. Nach der Pause war Bad Abbach besser im Spiel und uns hat einfach der Punch gefehlt. Eine sehr bittere und aufgrund der ersten Halbzeit unverdiente Niederlage."