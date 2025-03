Landshut-Schönbrunn verstärkt sich und will wieder rauf

Von links nach rechts: Salchow Sven, Causevic Esmir, Balica Ion, Karaksic Matej, Kolboom Leon, Dapic Marko, Rimujdas Grudys – Foto: Verein

Die Meisterschaft in der A-Klasse Landshut dürfte an den SC Landshut-Berg vergeben sein, dahinter streiten sich mehrere Teams um den Vizetitel. Einer der Kandidaten ist der SSV Landshut-Schönbrunn, der aktuell den zweiten Platz belegt und sein Aufgebot in der Winter-Wechselperiode mit namhaften Neuen erweitert hat.

Große Erwartungen haben die Verantwortlichen in Zeqir Lutolli, der beim FC Eintracht Landshut schon Bezirksligaluft schnuppern durfte. Der Offensiv-Allrounder wurde unter anderem bei der SpVgg Landshut und dem FC Ergolding ausgebildet und soll das Angriffsspiel der Truppe von Coach Sven Salchow beleben. Einiges erwarten sich die Verantwortlichen auch von Marko Dapic, der als junger Spieler immerhin 22 Landesliga-Einsätze für den VfR Halbergmoos und den SCE Freising absolvierten. Nach einer fußballerischen Auszeit greift der 28-Jährige nun wieder an. Dritter Neuer im Bunde ist Leon Kolboom, der eine Nachwuchs-Ausbildung bei Holstein Kiel vorweisen kann. Studienbedingt hat es den 19-Jährigen in die niederbayerische Bezirkshauptstadt verschlagen.









Große Hoffnungen setzt LA-Schönbrunn auf Zeqir Lutolli – Foto: Salchow