Landshut-Schock: Past erleidet Kreuzbandriss

"Lieber Domi, wir wünschen dir für den Eingriff alles Gute und anschließend eine möglichst schnelle und komplikationsfreie Genesung. Auch wenn nun eine intensive Zeit vor dir liegt, sind wir überzeugt, dass du dich mit deiner Einstellung, deinem Willen und viel Geduld Schritt für Schritt zurückkämpfen wirst. Eines ist dabei sicher: Du gehst diesen Weg nicht allein. Die Mannschaft, das Trainerteam und die gesamte Spiele stehen geschlossen hinter dir und werden dich auf deinem Weg zurück auf den Platz begleiten. Wir freuen uns schon jetzt auf den Tag, an dem du wieder das Trikot unserer Spiele tragen wirst", schrieb der Klub auf seinen sozialen Kanälen.