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Landshut-Schock: Past erleidet Kreuzbandriss
Der 26-jährige Offensivmann hat sich im Training schwer verletzt und wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen
von Thomas Seidl · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Dominik Past wird der SpVgg Landshut mehrere Monate fehlen – Foto: Norbert Herrmann
Das Bayernliga-Comeback der SpVgg Landshut hätte besser nicht laufen können: Mit einem 2:1-Auswärtserfolg beim hochgehandelten SV Kirchanschöring und dem 1:0-Heimsieg gegen den Titel-Mitfavoriten SV Erlbach erwischte die Truppe von Spielertrainer Sebastian Maier einen Traumstart, den im Vorfeld wohl nur die größten Optimisten für möglich gehalten hätten.
Die Freude über den perfekten Saisoneinstieg wird aber durch eine Nachricht arg getrübt: Dominik Past hat sich in der Vorwoche im Training einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen. Der 26-jährigen Offensivmann wird schon kommende Woche operiert, wird aber dennoch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die komplette Saison ausfallen.
Past ist ein "Spiele"-Urgestein und gehört am Hammerbach mittlerweile bereits zum Inventar. Unterbrochen von einem kurzen Gastspiel beim damaligen Bayernligisten SV Donaustauf hält der Blondschopf den Klub schon mehr als ein Jahrzehnt die Treue und ist für die Schwarz-Weißen 138-mal in der Landesliga aufgelaufen. 28 Tore und 47 Vorlagen stehen in der Vita des Standardspezialisten, der beim Auswärtscoup in Kirchanschöring in der Startformation stand.
"Lieber Domi, wir wünschen dir für den Eingriff alles Gute und anschließend eine möglichst schnelle und komplikationsfreie Genesung. Auch wenn nun eine intensive Zeit vor dir liegt, sind wir überzeugt, dass du dich mit deiner Einstellung, deinem Willen und viel Geduld Schritt für Schritt zurückkämpfen wirst. Eines ist dabei sicher: Du gehst diesen Weg nicht allein. Die Mannschaft, das Trainerteam und die gesamte Spiele stehen geschlossen hinter dir und werden dich auf deinem Weg zurück auf den Platz begleiten. Wir freuen uns schon jetzt auf den Tag, an dem du wieder das Trikot unserer Spiele tragen wirst", schrieb der Klub auf seinen sozialen Kanälen.