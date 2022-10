Die SpVgg Landshut strebt gegen den SV Pullach einen Sieg an – Foto: Alfred Brumbauer

Landshut pocht auf Heimdreier - Pullach verwundert 16. Spieltag: Endler-Gefolge geht als Favorit in das Kunstrasen-Flutlichtduell gegen den SV Pullach +++ Eggenfelden duelliert sich mit Wasserburg

Nach dem es zuletzt nur zu zwei Punkteteilungen reichte, ist die SpVgg Landshut in der Landesliga Südost auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Die Dreihelmstädter können am Freitagabend aber wieder Boden gutmachen, wenn der SV Pullach seine Visitenkarte am Hammerbach abgibt. Der bislang vollauf überzeugende SSV Eggenfelden hat am Samstag-Nachmittag ebenfalls Heimrecht und hat den TSV Wasserburg zu Gast.

Morgen, 19:30 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut SV Pullach SV Pullach 19:30







Christian Endler (Trainer SpVgg Landshut): "Wir wussten, dass in Wasserburg ein normales Fußballspiel aufgrund der Platzverhältnisse kaum möglich war. Daher war unser Plan, auf Standards zu gehen. Dies funktionierte in der ersten Hälfte gut, wir gingen durch einen Freistoß in Führung. Leider haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit gepennt, schlecht um die Box verteidigt und folgerichtig den Ausgleich kassiert. Unser Offensivspiel war in der zweiten Hälfte zu ungenau, unsere Standards harmlos. Somit haben wir uns wieder um zwei wertvolle Punkte gebracht. Nun kommt Pullach nach Landshut. Ein Gegner, der vor der Saison einen erheblichen personellen Aderlass zu verkraften hatte. Trotz allem verfügt die Mannschaft immer noch über genügend Qualität. Unser Ziel muss es sein, endlich wieder mal zu Null zu spielen. Das ist uns bisher in dieser Runde erst einmal geglückt. Wir werden auf Kunstrasen spielen und brauchen wieder unseren Powerfußball. Unser zielstrebiger Tempofußball hat uns schon einige Punkte gebracht. Meine Jungs haben die Trainingswoche über gut gearbeitet, sich auf den Kunstrasen eingestellt und wollen unsere Heimbilanz aufpolieren."





Personalien: Der zuletzt schmerzlich vermisste Kreativmann Kevin Pino Tellez ist wieder an Bord.









Fabian Lamotte (Trainer SV Pullach): "Komisch, dass wir bei dieser Wetterlage auf Kunstrasen spielen, denn wir hätten gerne die Freitagabend-Atmosphäre im Stadion auf Rasen genossen. Nichtsdestotrotz brauchen wir dringend Punkte und hoffen etwas Zählbares beim Favoriten entführen zu können.





Personalien: Naod Belachew, Josef Burghard, Keanu Klugesherz, Philip Kienz, Keita Kawai und Maximilian Hug stehen dem Ex-Bayernligisten nicht zur Verfügung.







Sa., 22.10.2022, 14:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 14:30







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Unser später, aber durchaus verdienter Sieg in Brunnthal hat uns tabellarisch sehr gut getan und uns den Rücken für die kommenden Aufgaben nochmal zusätzlich gestärkt. Wir haben nun im Heimspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg die Möglichkeit, nachzulegen und uns etwas von der hinteren Tabellenhäfte abzusetzen. Mit Wasserburg kommt allerdings eine sehr clevere und taktisch hervorragend eingestellte Mannschaft an die Birkenallee, die uns mit Sicherheit alles abverlangen wird. Wir wollen jedoch unseren positiven Trend fortsetzen und streben im eigenen Stadion ganz klar einen Sieg an.“





Personalien: Bis auf die Langzeitausfälle sind beim SSV alle Akteure fit.







Harald Mayer (Trainer TSV Wasserburg): "Wir wissen, was auf uns zukommt. Eggenfelden ist eine defensiv sehr kompakte Mannschaft, die seit vier Spielen ungeschlagen ist.

Wir wollen uns auf keinen Fall verstecken und mutig nach vorne spielen. Unser Ziel ist es ganz klar, etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Andreas Dumpler, Johannes Lindner, Michael Kokocinski, Manuel Kerschbaum, Lucas Knauer, Leon Simeth Jean-Philippe Stephan Stefan Scherhag und Dominik Brich stehen auf der ellenlangen Ausfallliste des Bayernliga-Absteigers.