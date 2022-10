Die SpVgg Landshut muss beim SV Bruckmühl Farbe bekennen – Foto: Alfred Brumbauer

Landshut muss zum Primus - Eggenfelden in Pullach gefordert 17. Spieltag: Dreihelmstädter bestreiten Schlagermatch in Bruckmühl +++ Rottaler wollen zum Vorrundenabschluss punkten

Vorrundenfinale in der Landesliga Südost! Die beiden niederbayerischen Vertreter können mit der ersten Saisonhälfte definitiv zufrieden sein. Wenn die SpVgg Landshut zum Abschluss auch die hohe Auswärtshürde beim Leader SV Bruckmühl meistern kann, sind Hagl, Biberger Co. womöglich wirklich ein ernsthafter Titelanwärter. Der im vorderen Tabellenmittelfeld platzierte SSV Eggenfelden reist zum Bayernliga-Absteiger SV Pullach, der auch eine Etage tiefer schon wieder im unteren Drittel des Rankings festhängt.

Sa., 29.10.2022, 15:00 Uhr SV Bruckmühl SpVgg Landshut





Mike Probst (Trainer SV Bruckmühl): "Landshut hat ganz andere Möglichkeiten als wir und zählt nicht nur deshalb zum Favoritenkreis. Ich war in meiner aktiven Laufbahn ein halbes Jahr bei der Spielvereinigung und freue mich für den Verein, dass es wieder so gut läuft. Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel, das sich die Jungs aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen redlich verdient haben. Es wird vermutlich ein Duell auf Augenhöhe, in das wir wieder alles reinhauen werden." Personalien: Maximilian Biegel, Anian Folger und und Christoph Schreiner fehlen den Oberbayern.







Christian Endler (Trainer SpVgg Landshut): "Beim Punktgewinn gegen Pullach hat meine Truppe zwar tolle Moral bewiesen, aber leider haben wir wieder mal zwei Punkte liegen gelassen. Bei den Gegentoren haben wir uns wieder individuelle Fehler geleistet, die einfach nicht passieren dürfen, wenn man den Anspruch hat, vorne mitzuspielen. Es wurden zwar viele Chancen erarbeitet, wir gingen aber sehr fahrlässig damit um. In Bruckmühl erwartet uns ein sehr schwieriger Gegner. Der momentane Spitzenreiter spielt eine überragende Saison, ist offensiv sehr gefährlich und bekommt nur wenig Gegentore. Das spiegelt sich natürlich in der Tabelle wider. Das Umschaltspiel von Bruckmühl ist sehr effektiv und im letzten Abwehrdrittel wird kompromisslos verteidigt. Für uns wird es entscheidend, die richtige Balance zu finden. Aber jede Mannschaft hat auch ihre Schwachpunkte und da werden wir den Hebel ansetzen. Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels und werden versuchen, das Match positiv zu beenden."



Personalien: Bastian Aimer, Stefan Alschinger, Kevin Engber, Leon Götz, Robin Justvan, David Löffler und Robin Oswald sind bei den Schwarz-Weißen nicht dabei.













So., 30.10.2022, 14:00 Uhr SV Pullach SSV Eggenfelden





Fabian Lamotte (Trainer SV Pullach): "Wir wollen im letzten Spiel der Hinrunde versuchen, unsere Heimbilanz noch etwas aufzubessern. Mit Eggenfelden haben wir einen unangenehmen Gegner zu Gast. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir Paroli bieten können."





Personalien: Den "Raben" steht exakt das gleiche Aufgebot wie beim 2:2-Remis in Landshut zur Verfügung.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Letzte Woche sind wir gegen Wasserburg in letzter Sekunde um den verdienten Lohn gebracht worden. In Pullach, wo wir eine schwere Auswärtshürde vor der Brust haben, wollen wir an die top Leistung aus der Vorwoche anknüpfen und das Spiel so auch für uns entscheiden. Dafür müssen wir voll auf uns und unsere Stärken fokussiert sein und unsere Linie über 90 Minuten konsequent durchziehen. Der SVP erlebt bisher eine Saison mit vielen Auf und Abs, hat aber auch schon mehrfach bewiesen, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Wir sind also gewarnt, haben aber dennoch die drei Punkte als klares Ziel vor Augen.“





Personalien: Bis auf die langzeitverletzten Akteure und den gesperrten Johannes Rudlof haben die Rottaler alle Mann an Bord.