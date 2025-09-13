Landshut mit Siebenmeilenstiefeln - »alles überragender Schopf«

Die SpVgg Landshut marschiert mit Siebenmeilenstiefeln durch die Landesliga Mitte. Auch Schwandorf-Ettmannsdorf, zuletzt und auch heuer immer vorne dabei, konnte die "Spiele" nicht bremsen. Darüber hinaus siegte am Samstag des 11. Spieltages in der Landesliga Mitte u.a. Vornbach im Aufsteiger-Duell deutlich. Die Übersicht...
Benjamin Urban (Spielertrainer, Luhe-Wildenau): "Burglengenfeld ist besser ins Spiel gekommen wie wir - ohne allerdings zu ganz klaren Chancen zu kommen. Im Gegensatz zu uns: Die eine Umschaltsituation hat zur Führung geführt. Ansonsten: Viel Mittelfeld-Geplänkel! Hinten raus hat der Gegner natürlich aufgemacht: Wir haben dadurch mehr Räume bekommen. Unterm Strich waren wir effizienter."
Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Zunächst waren wir nicht gut im Spiel. Wir waren relativ unsauber! Hinzu ist ein früher Wechsel gekommen. Dann sind wir aber besser ins Spiel gekommen und hatten immer wieder gute Aktionen. Die 3:0-Führung zur Halbzeit war - auch in der Höhe - nicht unverdient. Auch das vierte Tor fiel schnell, aber nach dem 4:1: Ein kleiner Bruch! Obwohl dann Teisbach wieder an sich geglaubt hat, haben wir es geschafft, schnell wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Unterm Strich: Großes Lob an die Mannschaft. Trotz der personellen Rückschläge: Respekt!"
Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Nach 20 Minuten hätte wohl keiner gedacht, dass es heute eine Nullrunde für uns wird. In dieser Phase haben wir Vornbach kaum aus dem letzten Drittel kommen lassen. Dann war ein unerklärlicher Bruch in unserem Spiel: Katastrophale 25 Minuten bis zur Halbzeit, inklusive einer ärgerlichen Zeitstrafe, sowie ein alles überragender Thomas Schopf haben das Spiel in dieser Phase in einen verdienten Sieg von Vornbach gelenkt. In der zweite Halbzeit war’s dann zwar wieder ein ausgeglichenes Spiel, aber halt schlicht zu spät für uns, um noch etwas zu holen."
Konrad Früchtl (Trainer, Bad Kötzting): "Ein Spiel, das keinen Sieger verdient hat. Das Niveau war eher im unteren Regal. Beide Mannschaften haben sich sehr wenige Torchancen erarbeitet. Ein gerechtes Unentschieden und für beide Teams zu wenig."
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Eine magere Fußballkost in Kötzting. Das Unentschieden ist für beide Mannschaften nicht zufriedenstellend. Die Leistung war bei beiden Mannschaften sehr stark nach Sommer-Fussball ausgerichtet"
Christian Most (Trainer, Ettmannsdorf-Schwandorf): "Schwierig, da ein Fazit zu ziehen... Aus meiner Sicht war es ein Spiel auf Augenhöhe. Man hat gemerkt, wer das 1:0 macht, wird das Spiel gewinnen. Wir haben die große Chance, verpassen sie aber. Dem Gegner fällt der Ball vor den Fuß - Tor! Das Momentum war auf Seiten der SpVgg Landshut. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen: Das ist eine absolute Spitzenmannschaft mit hoher Intensität."
Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Eine sehr umkämpfte Partie gegen einen körperlich sehr präsenten Gegner. Riesen Kompliment an die Mannschaft. Wir haben defensiv außer vielen Standardsituationen wenig zugelassen. Vorne haben wir dann zwei unserer Chancen genutzt."
Peter Gallmaier (Trainer, Bogen): "Ein leistungsgerechtes Unentschieden! Beide Mannschaften hatten in einem schwachen Landesliga-Spiel die Möglichkeiten, Tore zu erzielen. In der ersten Halbzeit war Etzenricht besser. Da haben wir die Zweikämpfe nicht angenommen. Nach der Pause hatten wir mehr Ballbesitz, sind aber nie so richtig nach vorne gekommen."