Landshut mit Siebenmeilenstiefeln - »alles überragender Schopf«

Benjamin Urban (Spielertrainer, Luhe-Wildenau): "Burglengenfeld ist besser ins Spiel gekommen wie wir - ohne allerdings zu ganz klaren Chancen zu kommen. Im Gegensatz zu uns: Die eine Umschaltsituation hat zur Führung geführt. Ansonsten: Viel Mittelfeld-Geplänkel! Hinten raus hat der Gegner natürlich aufgemacht: Wir haben dadurch mehr Räume bekommen. Unterm Strich waren wir effizienter."

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Zunächst waren wir nicht gut im Spiel. Wir waren relativ unsauber! Hinzu ist ein früher Wechsel gekommen. Dann sind wir aber besser ins Spiel gekommen und hatten immer wieder gute Aktionen. Die 3:0-Führung zur Halbzeit war - auch in der Höhe - nicht unverdient. Auch das vierte Tor fiel schnell, aber nach dem 4:1: Ein kleiner Bruch! Obwohl dann Teisbach wieder an sich geglaubt hat, haben wir es geschafft, schnell wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Unterm Strich: Großes Lob an die Mannschaft. Trotz der personellen Rückschläge: Respekt!"

Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Nach 20 Minuten hätte wohl keiner gedacht, dass es heute eine Nullrunde für uns wird. In dieser Phase haben wir Vornbach kaum aus dem letzten Drittel kommen lassen. Dann war ein unerklärlicher Bruch in unserem Spiel: Katastrophale 25 Minuten bis zur Halbzeit, inklusive einer ärgerlichen Zeitstrafe, sowie ein alles überragender Thomas Schopf haben das Spiel in dieser Phase in einen verdienten Sieg von Vornbach gelenkt. In der zweite Halbzeit war’s dann zwar wieder ein ausgeglichenes Spiel, aber halt schlicht zu spät für uns, um noch etwas zu holen."