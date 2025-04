Landshut-Kracher: Tobias Steer kehrt zurück

An der Sandnerstraße ist Steer ein alter Bekannter, denn er verbrachte einen Großteil seiner Nachwuchszeit im Nachwuchsleistungszentrum der "Spiele", ehe er im Sommer 2017 den Sprung zum damals in die Regionalliga abgestürzten TSV 1860 München wagte. Bei den Löwen kam der Niederbayer verletzungsbedingt aber nicht auf die Beine und wurde nur einmal im A-Team eingesetzt. 2018 kehrte Steer ein erstes Mal an den Hammerbach zurück, bevor es ihn 2021 zum TSV Buchbach zog.





Bei der "Spiele“ trifft der Vollblutkicker viele alte Bekannte wie Kenny Sigl, Florentin Seferi, Lucas Biberger, Kapitän Alex Hagl, Marcus Plomer, Louis Tournier und Johannes Huber, mit denen er vor seinem Wechsel nach Buchbach in der Landesliga-Südost noch zusammenspielte. Marcus Plomer und Robin Oswald standen mit ihm 2015/16 schon in der U 19 Truppe der Schwarz-Weißen. "Wir freuen uns sehr und es macht uns zugleich stolz, dass Tobi Steer wieder das Dress der SpVgg Landshut überstreift. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen und wir waren in den Gesprächen stets auf einer Wellenlänge. Er passt menschlich hervorragend ins Team und bringt genau die Qualitäten mit, die wir uns für die kommenden Jahre erhoffen. Mit seiner Torgefährlichkeit, dem Blick für die Mitspieler und der ausgeprägten Spielintelligenz wird er unser Spiel in vielerlei Hinsicht verstärken. Zudem kennt er den Verein und die Mannschaft. Die Tatsache, dass Tobi unser Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat, passt auch perfekt zu unserer Philosophie“, sagt Landshuts sportlicher Leiter Max Meier.







Tobias Steer selbst fiebert seinem Comeback am Hammerbach entgegen: "Nach sehr intensiven Jahren und einem hohen Aufwand in der Regional- und Bayernliga mit vielen sportlichen Highlights freut es mich ungemein, wieder das Trikot der SpVgg Landshut tragen zu dürfen. Schließlich ist es etwas ganz Besonderes, wieder für den Verein aufzulaufen, der mich schon in meiner Jugendzeit geprägt hat. Eine wesentliche Rolle für meinen finalen Schritt zum Wechsel spielte Sportleiter Max Maier, mit dem ich schon lange befreundet bin. Im Verlauf der Gespräche wurde mir ein klarer und ambitionierter Plan aufgezeigt, in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein und die Spiele wieder nach oben zu führen. Wir werden über einen starken Kader verfügen und wollen definitiv vorne angreifen. Insbesondere freue ich mich darauf, wieder mit meinen alten Freunden und Weggefährten auf dem Platz zu stehen und gemeinsam Spaß am Fußball zu haben."





Steers besonderes Dankeschön gilt dem SV Erlbach: "Dieser Verein ist in allen Bereichen top aufgestellt, was sich auch den sportlichen Erfolgen der letzten Jahre widerspiegelt. Mein großer Dank gilt der Vereinsführung, der sportlichen Leitung, der Mannschaft samt Trainerteam und den Betreuern sowie natürlich den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Fans für die hohe Wertschätzung. Mit Erlbach habe ich jetzt noch fünf Spiele vor der Brust, die wir erfolgreich gestalten wollen, um damit den Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren."