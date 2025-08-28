Landshut in Roding gefordert - Bogen erwartet Seebach

Bereits am Freitagabend möchte der SSV Eggenfelden seine Ungeschlagen-Serie verlängern und auch gegen die SpVgg Lam punkten. Ebenfalls unter Flutlicht treten der FC Dingolfing beim SC Luhe-Wildenau und der 1. FC Passau beim 1. FC Bad Kötzting an. Am Samstag-Nachmittag reist Spitzenreiter SpVgg Landshut als klarer Favorit zum TB 03 Roding. Der Rangzweite SSV Eggenfelden hat die SpVgg Lam zu Gast. Zu einem Derby kommt es zwischen dem TSV Bogen und dem TSV Seebach. Die DJK Vornbach erwartet Mitaufsteiger TSV Bad Abbach. Tabellenschlusslicht FC Teisbach steht am Sonntag beim starken ASV Burglengenfeld vor einer weiteren Herkulesaufgabe.

Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SpVgg Lam SpVgg Lam 19:30 PUSH

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir haben nach unserem Sieg vergangene Woche in Regensburg eine konzentrierte Trainingswoche hinter uns. Gegen Lam müssen wir sehr couragiert und absolut fokussiert auftreten, um auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Wir hoffen wieder auf eine tolle Kulisse im Stadion und wollen dieser auch durch Leistung gerecht werden.“



Personalien: Verzichten müssen die Hausherren auf Youngster Jannik Doriat, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und auf Dominik Schäffler. Nicolas Barth hat den Klub aus beruflichen Gründen verlassen und wird künftig für den TSV 1860 München III auflaufen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Nach dem wichtigen Dreier gegen Bogen wollen wir unbedingt auch etwas Zählbares aus Eggenfelden entführen. Das wird allerdings eine Herkulesaufgabe, den unser Gegner hat im bisherigen Saisonverlauf sehr gute Aufritte gehabt und entsprechende Ergebnisse erzielt.“ Personalien: Positiv bemerkbar machte sich gegen Bogen das Comeback von Antreiber Lukas Pritzl, der nach mehrwöchiger Verletzungspause in der Pause eingewechselt wurde und sofort wieder zu überzeugen wusste. Auch Defensiv-Allrounder Matthias Müller hat seine Leistenprobleme überwunden und ist somit eine wertvolle Option. Passen muss der im Urlaub weilende Kreativmann Simon Loderbauer und auch der Einsatz von Franz Wendl ist noch offen.











Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Gegen Dingolfing hatten wir auch letzte Saison schon zwei enge Spiele auf Augenhöhe. Davon gehe ich auch dieses Mal wieder aus, da Dingolfing über einen gut besetzten und breiten Kader verfügt und die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten konnte. Wir wollen zu Hause aber ganz klar auf Sieg spielen und die Punkte bei uns behalten.“ Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Gegen Dingolfing hatten wir auch letzte Saison schon zwei enge Spiele auf Augenhöhe. Davon gehe ich auch dieses Mal wieder aus, da Dingolfing über einen gut besetzten und breiten Kader verfügt und die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten konnte. Wir wollen zu Hause aber ganz klar auf Sieg spielen und die Punkte bei uns behalten.“ Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen kommt Defensivmann Caner Gümüsbas wegen seiner Roten Karte im letzten Spiel hinzu.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Es gibt angenehmere Aufgaben, als beim SC Luhe-Wildenau antreten zu müssen. Der Gegner hat eine Top-Mentalität, spielt mit sehr viel Wucht und hat ein paar herausragende Individualisten in seinen Reihen. Wir freuen uns aber auf diese anspruchsvolle Herausforderung und wollen dem Favoriten alles abverlangen.“ Personalien: Die ohnehin bereits angespannte Lage spitzt sich weiter zu, denn nun müssen auch noch Lukas Berleb und Tim Justvan passen. Zumindest Stefan Weber kehrt ins Aufgebot der BMW-Städter zurück.







Der 1. FC Passau gibt seine Visitenkarte beim 1. FC Bad Kötzting ab – Foto: Robert Geisler







Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach dem ausbaufähigen Auftritt in Seebach müssen wir im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Passau deutlich zulegen. In allen Mannschaftsbereichen gilt es konsequenter und zielstrebiger zu agieren. Passau kommt mit mit breiter Brust zu uns an den Roten Steg. Trotzdem ist unser Ziel, die Punkte bei uns zu behalten.“ Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche hat sich das Aufgebot der Badstädter deutlich ausgedünnt. Neben Dauerpatient Frodo Gilch müssen nun auch Simon Schneider und Franz Brandl ersetzt werden. Mit Quirin Huber, Nico Hiebl und Jakob Hartl hat sich ein Trio in den Urlaub verabschiedet. Andreas Kussinger ist ebenfalls nicht einsatzfähig.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Freitagabend unter Flutlicht am Roten Steg – die Atmosphäre, viele Zuschauer und dieses spezielle Flair, das hat schon einen besonderen Reiz. Es wird sicherlich alles andere als einfach, trotzdem wollen wir auch auswärts mutig auftreten und im besten Fall etwas Zählbares mit nach Passau nehmen. Personalien: Bis auf Julian Kornreder können die Gäste aus dem vollen Schöpfen.





