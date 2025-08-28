Landshut in Roding gefordert - Bogen erwartet Seebach

Bereits am Freitagabend möchte der SSV Eggenfelden seine Ungeschlagen-Serie verlängern und auch gegen die SpVgg Lam punkten. Ebenfalls unter Flutlicht treten der FC Dingolfing beim SC Luhe-Wildenau und der 1. FC Passau beim 1. FC Bad Kötzting an.
Am Samstag-Nachmittag reist Spitzenreiter SpVgg Landshut als klarer Favorit zum TB 03 Roding. Der Rangzweite SSV Eggenfelden hat die SpVgg Lam zu Gast. Zu einem Derby kommt es zwischen dem TSV Bogen und dem TSV Seebach. Die DJK Vornbach erwartet Mitaufsteiger TSV Bad Abbach. Tabellenschlusslicht FC Teisbach steht am Sonntag beim starken ASV Burglengenfeld vor einer weiteren Herkulesaufgabe.
Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir haben nach unserem Sieg vergangene Woche in Regensburg eine konzentrierte Trainingswoche hinter uns. Gegen Lam müssen wir sehr couragiert und absolut fokussiert auftreten, um auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Wir hoffen wieder auf eine tolle Kulisse im Stadion und wollen dieser auch durch Leistung gerecht werden.“
Personalien: Verzichten müssen die Hausherren auf Youngster Jannik Doriat, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und auf Dominik Schäffler. Nicolas Barth hat den Klub aus beruflichen Gründen verlassen und wird künftig für den TSV 1860 München III auflaufen.
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Nach dem wichtigen Dreier gegen Bogen wollen wir unbedingt auch etwas Zählbares aus Eggenfelden entführen. Das wird allerdings eine Herkulesaufgabe, den unser Gegner hat im bisherigen Saisonverlauf sehr gute Aufritte gehabt und entsprechende Ergebnisse erzielt.“
Personalien: Positiv bemerkbar machte sich gegen Bogen das Comeback von Antreiber Lukas Pritzl, der nach mehrwöchiger Verletzungspause in der Pause eingewechselt wurde und sofort wieder zu überzeugen wusste. Auch Defensiv-Allrounder Matthias Müller hat seine Leistenprobleme überwunden und ist somit eine wertvolle Option. Passen muss der im Urlaub weilende Kreativmann Simon Loderbauer und auch der Einsatz von Franz Wendl ist noch offen.
Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen kommt Defensivmann Caner Gümüsbas wegen seiner Roten Karte im letzten Spiel hinzu.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Es gibt angenehmere Aufgaben, als beim SC Luhe-Wildenau antreten zu müssen. Der Gegner hat eine Top-Mentalität, spielt mit sehr viel Wucht und hat ein paar herausragende Individualisten in seinen Reihen. Wir freuen uns aber auf diese anspruchsvolle Herausforderung und wollen dem Favoriten alles abverlangen.“
Personalien: Die ohnehin bereits angespannte Lage spitzt sich weiter zu, denn nun müssen auch noch Lukas Berleb und Tim Justvan passen. Zumindest Stefan Weber kehrt ins Aufgebot der BMW-Städter zurück.
Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach dem ausbaufähigen Auftritt in Seebach müssen wir im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Passau deutlich zulegen. In allen Mannschaftsbereichen gilt es konsequenter und zielstrebiger zu agieren. Passau kommt mit mit breiter Brust zu uns an den Roten Steg. Trotzdem ist unser Ziel, die Punkte bei uns zu behalten.“
Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche hat sich das Aufgebot der Badstädter deutlich ausgedünnt. Neben Dauerpatient Frodo Gilch müssen nun auch Simon Schneider und Franz Brandl ersetzt werden. Mit Quirin Huber, Nico Hiebl und Jakob Hartl hat sich ein Trio in den Urlaub verabschiedet. Andreas Kussinger ist ebenfalls nicht einsatzfähig.
Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Freitagabend unter Flutlicht am Roten Steg – die Atmosphäre, viele Zuschauer und dieses spezielle Flair, das hat schon einen besonderen Reiz. Es wird sicherlich alles andere als einfach, trotzdem wollen wir auch auswärts mutig auftreten und im besten Fall etwas Zählbares mit nach Passau nehmen.
Personalien: Bis auf Julian Kornreder können die Gäste aus dem vollen Schöpfen.
Personalien: Kapitän Daniel Fuchs hat sich in Seebach einen Schienbeinbruch zugezogen und wird monatelang ausfallen. Ob der zuletzt fehlende Lucas Stallmeier wieder mit von der Partie ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Die Mannschaft aus Vornbach ist als Mitaufsteiger ein unbeschriebenes Blatt für uns. Der aktuelle Punktestand von jeweils zwölf Punkten zeigt uns aber, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden könnte. Vornbach hat daheim seit zwei Jahren kein Spiel mehr verloren. Das wäre für uns eine zusätzliche Motivation, die Punkte mit nach Hause zu nehmen.“
Personalien: Einige Rückkehrer geben dem Trainerteam wieder deutlich mehr Optionen als zuletzt. Stammkeeper und Kapitän Fabian Fuchs fällt allerdings weiter aus. Spielercoach Simon Sigl weilt noch im Urlaub und wird erneut von Sepp Schuderer vertreten.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Landshut ist der klare Favorit. Trotzdem können wir auch an so einem Spiel weiter wachsen und uns hier weiterentwickeln. Es wird darauf ankommen, gegen den Ball gut zu spielen und griffig und aggressiv in den Zweikämpfen zu sein, um es dem Gegner so hart wie möglich zu machen. Zudem müssen wir in der Offensive möglichst effizient sein. Wir gehen positiv an die Sache heran und haben schon das Ziel, dem Favoriten Punkte abzuknöpfen.“
Personalien: Sehr schwer wiegt der Ausfälle der beiden Stürmer. Yusuf Babat ist aus familiären Gründen in die Türkei gereist. Währenddessen zog sich der bereits fünfmal erfolgreiche Almir Mujcinovic eine Knieverletzung zu. Zusätzlich fallen Admir Mujcinovic, Moritz Grünig, Pascal Schäfler und Johannes Pongratz aus. Kapitän Tobias Ederer und sein Stellvertreter Florian Lehner haben diese Woche erstmals Teile des Mannschaftstraining mitgemacht. Ob es für einen Kaderplatz reicht, wird sich erst noch entscheiden. Wieder an Bord sind die Urlaubs-Rückkehrer Leon Reisinger und Justin Lysyuk. Zudem dürfte Neuzugang Alban Salla sein Debüt geben.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Bei Tabellenführer Landshut haben wir eine sehr disziplinierte und taktisch gute Leistung geliefert. Jetzt ist es es die Kunst, das Spiel gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Teisbach genauso konzentriert und fokussiert anzugehen. Es gilt, die Partie total seriös anzugehen und den Gegner auf keinen Fall zu unterschätzen. Natürlich wollen wir einen Heimsieg einfahren.“
Personalien: Dennis Koch ist nach Krankheit wieder voll belastbar und Richard-Ray Cin kehrt nach längerer Verletzungspause ebenfalls in den Kader zurück. Kapitän Dominic Fritz hat zwar das Training wiederaufgenommen, gegen Teisbach käme ein Einsatz jedoch noch zu früh. Gleiches gilt für Leopold Knauer, Mario Cieslik und Nico Käufer. Wegen einer Ellenbogenverletzung außen vor ist Quirin Stadler.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Gegen den Ball nähern wir uns immer mehr dem notwendigen Niveau der Liga an. Offensiv tun wir uns dagegen weiterhin sehr schwer, Torchancen zu erspielen. Die Jungs arbeiten sehr hart an sich und irgendwann werden sie dafür belohnt.“
Personalien: Der Einsatz von Stammtorhüter Markus Vesely ist fraglich. Der junge Konstantinos Christopoulos fehlt aus privaten Gründen, Romeo Fischer ist verletzt.