Landshut holt »ganz wichtigen Sieg« - Burglengenfeld in Torlaune

Freude bei der Spiele. Jubelt so ein künftiger Bayernligist? – Foto: Alfred Brumbauer

Der nächste Schritt in Richtung Bayernliga: Die SpVgg Landshut hat am 23. Spieltag einen Dreier der Kategorie eingefahren, die man einfach holen muss, will man aufsteigen. Gegen Kellerkind setzte sich die "Spiele" zum Auftakt der Frühjahrsrunde verdient mit 3:1 durch. Auch Burglengenfeld startete erfolgreich ins Pflichtspieljahr - und torreich. Gegen Etzenricht gab es ein 5:0!



Florian Baumgart (Trainer, Teisbach): "Wir wussten, wir brauchen einen Sahnetag und die „Spiele“ eine unterdurchschnittliche Leistung, damit wir etwas mitnehmen können. Beides war nicht der Fall. Die erste Halbzeit waren wir zu passiv und haben zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Nach der Pause, insbesondere nach dem 3:1, waren wir sehr gut im Spiel und hatten ein, zwei Dinger auf das 3:2. In dieser Phase hatten wir mehr Räume und habe diese auch sehr gut genutzt. Wenn das 3:2 fällt, wäre wohl nochmal richtig Spannung reingekommen. Der Sieg der Spiele geht über 90 Minuten natürlich dennoch absolut in Ordnung. Mit unserer Leistung sind wir zufrieden. Punkte müssen wir in anderen Partien holen."



Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Ganz wichtiger Sieg! Es war klar, dass es schwierig werden wird in Teisbach. Wir haben es gerade in der 1. Halbzeit geschafft, wenig zuzulassen und unsere Tore zu machen. Nach dem 3:0 haben wir dem Gegner viel Raum gegeben, den dieser dann auch gut genutzt hat. Am Ende sind wir einfach froh, gut in die Frühjahrsrunde gestartet zu sein."





Burglengenfeld gibt im neuen Jahr Vollgas. – Foto: Dominik Adlhoch



Erkan Kara (Trainer, Burglengenfeld): "Man hat gemerkt, dass die Vorbereitung vorbei ist. Endlich wieder ein Pflichtspiel! Zu Beginn haben wir uns noch schwer getan. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz und Spielanteile, Chancen haben wir uns jedoch nicht erspielt. Das 1:0 hat uns dann gut getan in dieser Hinsicht. Das Zweite vor der Pause war Gold wert. Nach der Pause waren wir dann richtig drin. Wir haben den Ball gut laufen lassen und uns einige Chancen erspielt. Insgesamt eine gute Vorstellung - auch wenn wir es den Gegner immer wieder zu einfach gemacht haben. Verdiente drei Punkte!"



