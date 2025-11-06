Landshut hat Passau zu Gast - Seebach muss nach Teisbach

Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende freuen wir uns, dass es am Samstag wieder um Punkte geht. Schade natürlich, dass nach unseren vier Siegen in Folge unser Rhythmus etwas unterbrochen wurde. Aber da so gut wie alle Mannschaften zuletzt nicht spielen konnten, ist das dann auch nicht von Nachteil. Mit dem TSV Bogen erwartet uns eine unangenehme Aufgabe. Nach dem Trainerwechsel hat sich der Gast stabilisiert und wichtige Punkte gesammelt. Wir wissen auch noch, welche Probleme uns der TSV im Hinspiel bereitet hat. Daher müssen wir unbedingt versuchen, über eine gute Zweikampfquote, einer hohe Laufbereitschaft und taktischer Disziplin unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Da unsere Trainingswoche nicht optimal war – alle Plätze in Ettmannsdorf und Schwandorf waren aufgrund der Witterung gesperrt – wird es für uns auch wichtig sein, am Samstag so schnell wie möglich wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Unser klares Ziel ist, mit einem weiteren Heimdreier nachzulegen.“





Personalien: Vier Spieler müssen ersetzt werden: Tobias Bernkopf, Balthasar Sabadus, Basel Kasem und Felix Wifling werden nicht zur Verfügung stehen.







Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf gehört zu den Liga-Schwergewichten, hat viel individuelle Qualität im Team und einen sehr guten Lauf. Wir treten als Außenseiter an, haben es aber in den vergangenen Wochen nicht schlecht gemacht und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen."



Personalien: Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf müssen passen.







