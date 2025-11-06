 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der 1. FC Passau (rote Trikots) möchte Primus SpVgg Lanshut Paroli bieten
Der 1. FC Passau (rote Trikots) möchte Primus SpVgg Lanshut Paroli bieten – Foto: Robert Geisler

Landshut hat Passau zu Gast - Seebach muss nach Teisbach

19. Spieltag: Vornbach empfängt Eggenfelden +++ Herkulesaufgaben für Dingolfing und Bogen

Landesliga Mitte

Am 19. Spieltag der Landesliga Mitte kommt es zu drei Niederbayern-Derbys. Spitzenreiter SpVgg Landshut kreuzt mit dem spielstarken 1. FC Passau die Klingen. Die DJK Vornbach möchte sich im Duell gegen den SSV Eggenfelden für die hohe 0:4-Hinspielniederlage revanchieren. Der TSV Seebach reist als Favorit zum FC Teisbach.

Ein dickes Brett zu bohren hat der FC Dingolfing, der gegen die SpVgg Lam Heimrecht hat. Beim formstarken SV Schwandorf-Ettmannsdorf muss der TSV Bogen ran, der aber mit der Empfehlung von fünf ungeschlagenen Partien in Serie anreist.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
14:00live


Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "Mit Passau erwarten erwarten wir eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, die mit herausragenden Einzelspielern bestückt ist. Der Heimsieg der Passauer gegen Lam sowie die Punktgewinne in Eggenfelden und Seebach sind gute Beispiele dafür. Somit müssen wir uns auf eine hohe Hürde, die wir jedoch vor heimischer Kulisse nach der Zwangspause vom letzten Wochenende mit einem Dreier meistern wollen, gefasst machen."

Personalien: Auf der Kippe steht das Mitwirken von Spielercoach Sebastian Maier.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir reisen als Außenseiter zum souveränen Tabellenführer. Für uns ist es ein Bonusspiel, an dem wir uns aber sehr gerne messen lassen möchten, um zu sehen, wie weit wir gegen die Spitzenmannschaften schon sind. Im Hinspiel konnten wir dem Titelfavoriten bereits einen Punkt abluchsen – vielleicht gelingt es uns ja erneut, Landshut ein wenig zu ärgern."

Personalien: Die Dreiflüssestädter können nahezu aus dem Vollen schöpfen Lediglich Ersatztorhüter Viktor Obika und Dauerpatient Julian Kornreder stehen nicht zur Verfügung.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
14:00



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit Lam kommt eine Top-Mannschaft zu uns. Ein Team, das nicht nur eine gute Mentalität hat, sondern auch sehr spielstark ist. Wir werden viel richtig machen müssen, um etwas Zählbares im Isar-Wald-Stadion zu behalten. Wenn wir aber unsere Leistung abrufen können, sind wir nicht leicht zu schlagen."

Personalien: Weiterhin nicht zur Disposition stehen Max Wilhelm, Ben Kouame, Frode Füllner, Yannick Justvan, Luca Müller, Lukas Berleb und Marco Beck.


Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Das letzte Auswärtsspiel in Dingolfing haben wir noch in böser Erinnerung. Darüber hinaus hat sich unser Gegner in den vergangenen Wochen zu einer Spitzenmannschaft entwickelt. Alles in allem erwartet uns eine der schwersten Aufgaben, die es in der Landesliga Mitte gibt. Wir freuen uns auf ein interessantes Duell."

Personalien: Daniel Gschwendtner, Simon Loderbauer, Benjamin Tolks und Simon Meindl werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.



Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
14:00live


Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Wenn wir die Offensive der Gäste um Stoller und Schie in den Griff bekommen, haben wir gerade zu Hause mit Sicherheit die Möglichkeit, uns für die Hinspiel-Niederlage zu revanchieren. Es sind auf jeden Fall die Grundtugenden des Fußballs gefordert, um punkten zu können."

Personalien: Es gibt ein paar Unklarheiten, unter anderem ist Abwehrchef Thomas Schacharbauer nach wie vor angeschlagen. Neben den Dauerpatienten wird Lucas Stallmeier definitiv fehlen.



Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): "Heiko Schwarz hat wirklich bislang sehr gute Arbeit in Vornbach geleistet. Die DJK hat eine Mannschaft, die seit einigen Jahren eingespielt ist und in der Landesliga ganz gut angekommen ist. Vor allem mit ihrer Heimstärke wird es für uns eine schwierige Aufgabe. Wir werden eine konzentrierte und gute Leitung brauchen, um etwas mitnehmen zu können."

Personalien: Ankido Abraham ist letztmals gesperrt. Ansonsten ist der Kader mit Ausnahme der beiden Langzeitausfälle Manuel Schwaighofer und Yannik Doriat komplett.


Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
TSV Bogen
TSV BogenBogen
14:00


Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende freuen wir uns, dass es am Samstag wieder um Punkte geht. Schade natürlich, dass nach unseren vier Siegen in Folge unser Rhythmus etwas unterbrochen wurde. Aber da so gut wie alle Mannschaften zuletzt nicht spielen konnten, ist das dann auch nicht von Nachteil. Mit dem TSV Bogen erwartet uns eine unangenehme Aufgabe. Nach dem Trainerwechsel hat sich der Gast stabilisiert und wichtige Punkte gesammelt. Wir wissen auch noch, welche Probleme uns der TSV im Hinspiel bereitet hat. Daher müssen wir unbedingt versuchen, über eine gute Zweikampfquote, einer hohe Laufbereitschaft und taktischer Disziplin unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Da unsere Trainingswoche nicht optimal war – alle Plätze in Ettmannsdorf und Schwandorf waren aufgrund der Witterung gesperrt – wird es für uns auch wichtig sein, am Samstag so schnell wie möglich wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Unser klares Ziel ist, mit einem weiteren Heimdreier nachzulegen.“

Personalien: Vier Spieler müssen ersetzt werden: Tobias Bernkopf, Balthasar Sabadus, Basel Kasem und Felix Wifling werden nicht zur Verfügung stehen.




Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf gehört zu den Liga-Schwergewichten, hat viel individuelle Qualität im Team und einen sehr guten Lauf. Wir treten als Außenseiter an, haben es aber in den vergangenen Wochen nicht schlecht gemacht und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen."

Personalien: Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf müssen passen.



So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
14:30


Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Seebach wurde bereits vor der Saison von vielen, auch von uns, als Aufstiegsanwärter gehandelt. Diese Einschätzung bestätigt das Team nahezu jede Woche eindrucksvoll. Auch wenn der TSV am Sonntag natürlich klarer Favorit ist, werden wir - genau wie im Hinspiel - versuchen, den Gegner wieder etwas zu ärgern und möglichst einen Punkt in Teisbach zu behalten."

Personalien: Simon Guggenberger und Sebastian Weber sowie Benedikt Grassinger und Lukas Meindl stehen nicht zur Verfügung.


Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Teisbach hat sich in der Landesliga akklimatisiert und hat es uns schon beim Duell in Seebach sehr schwer gemacht. Wir stellen uns auch dieses Mal auf einen defensiv orientierten Gegner ein, der versuchen wird, konsequent zu verteidigen sowie über Standardsituationen und Umschaltmomente Gefahr zu entwickeln. Wir werden unsere beste Leistung abrufen müssen."

Personalien: Bis auf die Dauerverletzten sind alle Akteure einsatzbereit.

