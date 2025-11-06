Landshut hat Passau zu Gast - Seebach muss nach Teisbach

Am 19. Spieltag der Landesliga Mitte kommt es zu drei Niederbayern-Derbys. Spitzenreiter SpVgg Landshut kreuzt mit dem spielstarken 1. FC Passau die Klingen. Die DJK Vornbach möchte sich im Duell gegen den SSV Eggenfelden für die hohe 0:4-Hinspielniederlage revanchieren. Der TSV Seebach reist als Favorit zum FC Teisbach.
Ein dickes Brett zu bohren hat der FC Dingolfing, der gegen die SpVgg Lam Heimrecht hat. Beim formstarken SV Schwandorf-Ettmannsdorf muss der TSV Bogen ran, der aber mit der Empfehlung von fünf ungeschlagenen Partien in Serie anreist.
Personalien: Weiterhin nicht zur Disposition stehen Max Wilhelm, Ben Kouame, Frode Füllner, Yannick Justvan, Luca Müller, Lukas Berleb und Marco Beck.
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Das letzte Auswärtsspiel in Dingolfing haben wir noch in böser Erinnerung. Darüber hinaus hat sich unser Gegner in den vergangenen Wochen zu einer Spitzenmannschaft entwickelt. Alles in allem erwartet uns eine der schwersten Aufgaben, die es in der Landesliga Mitte gibt. Wir freuen uns auf ein interessantes Duell."
Personalien: Daniel Gschwendtner, Simon Loderbauer, Benjamin Tolks und Simon Meindl werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende freuen wir uns, dass es am Samstag wieder um Punkte geht. Schade natürlich, dass nach unseren vier Siegen in Folge unser Rhythmus etwas unterbrochen wurde. Aber da so gut wie alle Mannschaften zuletzt nicht spielen konnten, ist das dann auch nicht von Nachteil. Mit dem TSV Bogen erwartet uns eine unangenehme Aufgabe. Nach dem Trainerwechsel hat sich der Gast stabilisiert und wichtige Punkte gesammelt. Wir wissen auch noch, welche Probleme uns der TSV im Hinspiel bereitet hat. Daher müssen wir unbedingt versuchen, über eine gute Zweikampfquote, einer hohe Laufbereitschaft und taktischer Disziplin unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Da unsere Trainingswoche nicht optimal war – alle Plätze in Ettmannsdorf und Schwandorf waren aufgrund der Witterung gesperrt – wird es für uns auch wichtig sein, am Samstag so schnell wie möglich wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Unser klares Ziel ist, mit einem weiteren Heimdreier nachzulegen.“
Personalien: Vier Spieler müssen ersetzt werden: Tobias Bernkopf, Balthasar Sabadus, Basel Kasem und Felix Wifling werden nicht zur Verfügung stehen.
Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf gehört zu den Liga-Schwergewichten, hat viel individuelle Qualität im Team und einen sehr guten Lauf. Wir treten als Außenseiter an, haben es aber in den vergangenen Wochen nicht schlecht gemacht und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen."
Personalien: Jonas Gmeinwieser, Michael Faber und Alexander Knipf müssen passen.
Personalien: Simon Guggenberger und Sebastian Weber sowie Benedikt Grassinger und Lukas Meindl stehen nicht zur Verfügung.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Teisbach hat sich in der Landesliga akklimatisiert und hat es uns schon beim Duell in Seebach sehr schwer gemacht. Wir stellen uns auch dieses Mal auf einen defensiv orientierten Gegner ein, der versuchen wird, konsequent zu verteidigen sowie über Standardsituationen und Umschaltmomente Gefahr zu entwickeln. Wir werden unsere beste Leistung abrufen müssen."
Personalien: Bis auf die Dauerverletzten sind alle Akteure einsatzbereit.