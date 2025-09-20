Landshut gewinnt und baut Vorsprung aus - Verfolger lassen Federn

Der 12. Spieltag in der Landesliga Mitte an einem sommerlichen September-Samstag hatte einige heiße Partien zu bieten.
"Spiele" mühte sich gegen Bad Kötzting zum Sieg und bleibt somit weiterhin souveräner Tabellenführer. Vor allem auch Dank der Verfolger, die beide eine Niederlage hinnehmen mussten. Eggenfelden bekam von Aufsteiger Etzenricht 4:0 auf den Latz, Luhe-Wildenau musste sich gegen ein formstarkes Team aus Lam mit 2:1 geschlagen geben.
Der 1. FC Passau kam bei einem überschaubaren Kick gegen Tegernheim nicht über ein 0:0 hinaus - das dritte 0:0 in Folge für die Männer aus der Drei-Flüsse-Stadt.
Die DJK Vornbach setzte sich gegen den ehemaligen Tabellennachbarn aus Dingolfing völlig verdient mit 2:1 durch und überholte diesen somit in der Tabelle und der TSV Bad Abbach zwang in einem fußballerisch eher weniger attraktiven Spiel den TSV Bogen in die Knie und machte somit einen weiteren Schritt weg von der Abstiegszone.
Stefan Kurz, Sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Sehr ärgerlich, wenn man in der ersten Halbzeit nichts umsetzt, was man sich vorgenommen hat. Sommerfussball pur, nur Ballbesitz in unwichtigen Zonen. In der zweiten Halbzeit hat zumindest der Einsatz gestimmt. Wenn man aber dann zwei oder drei glasklare Chancen nicht verwerten kann und die Zeit davon läuft, muss man sich nicht wundern, wenn man wieder 0:0 spielt."
Lorenz Kowalski, Trainer SpVgg Lam: "Die erste Halbzeit war sehr taktisch geprägt und man ging mit einem gerechten Unentschieden in die Pause. Ein bisschen aus dem nichts kam im zweiten Durchgang Luhe-Wildenau durch einen Weitschuss in Führung. Anschließend hatten wir das Glück etwas auf unserer Seite, der Gegner bekam eine Gelb-Rote Karte und ein Elfmeterpfiff für die Gäste blieb aus. Dadurch bekamen wir etwas Oberwasser und entscheiden das Spiel am Ende noch verdient zu unseren Gunsten."
Thomas Seidl, Trainer FC Dingolfing: "Glückwunsch an die DJK Vornbach zu einem verdienten Auswärtssieg. Von uns war das in allen Bereichen zu wenig, der Gegner war fleißiger und das hat heute den Ausschlag gegeben."
Maximilian Maier, Sportlicher Leiter SpVgg Landshut: "Wir haben uns heute das Leben selbst sehr schwer gemacht. Durch viele einfache Ballverluste haben wir es verpasst, unsere frühe Führung auszubauen. Trotz hohem Ballbesitz haben wir einige Chancen zugelassen. Am Ende hätte Kötzting hier heute auch einen Punkt mitnehmen können."
Sepp Schuderer, Sportlicher Leiter Bad Abbach: "Drei wichtige Punkte, um weiterhin mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ansonsten war es hier auf der Freizeitinsel magere Fußballkost. Üben wie drüben viele Fehlpässe, vielleicht auch wegen der überraschenden Sommerhitze. Nichtsdestotrotz großes Kompliment an die Mannschaft, die auch so ein Spiel einfach über die Zeit bringt und mit drei Punkte weiterhin nach vorne schauen kann."
Alfred van Bergen, Teammanager SSV Eggenfelden: "Schon früh kassierten wir das 1:0, wir bekamen die Kugel nicht entschlossen weg und mussten schon den Rückstand hinterherrennen. Im Laufe der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, haben es immer gut gespielt und auch zweimal den Pfosten getroffen, der Gegner spielte nur auf Konter. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir aktiver, doch in der 69. Minute wurden wir eiskalt ausgekontert und bekamen das 2:0. Dann kassierten wir einen Doppelschlag und es stand 4:0. Im zweiten Durchgang waren wir nach dem 2:0 nicht mehr wirklich auf dem Platz, sehr schwierig zu sagen, was da passiert ist. Doch wir werden die Köpfe nicht hängen lassen und weiter an uns arbeiten und Gas geben."