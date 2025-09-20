Landshut gewinnt und baut Vorsprung aus - Verfolger lassen Federn

Der 12. Spieltag in der Landesliga Mitte an einem sommerlichen September-Samstag hatte einige heiße Partien zu bieten.

"Spiele" mühte sich gegen Bad Kötzting zum Sieg und bleibt somit weiterhin souveräner Tabellenführer. Vor allem auch Dank der Verfolger, die beide eine Niederlage hinnehmen mussten. Eggenfelden bekam von Aufsteiger Etzenricht 4:0 auf den Latz, Luhe-Wildenau musste sich gegen ein formstarkes Team aus Lam mit 2:1 geschlagen geben.

Der 1. FC Passau kam bei einem überschaubaren Kick gegen Tegernheim nicht über ein 0:0 hinaus - das dritte 0:0 in Folge für die Männer aus der Drei-Flüsse-Stadt.

Die DJK Vornbach setzte sich gegen den ehemaligen Tabellennachbarn aus Dingolfing völlig verdient mit 2:1 durch und überholte diesen somit in der Tabelle und der TSV Bad Abbach zwang in einem fußballerisch eher weniger attraktiven Spiel den TSV Bogen in die Knie und machte somit einen weiteren Schritt weg von der Abstiegszone.