 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Landshut: Ein kurzfristiger Neuzugang & Engber wird Co-Trainer

Verteidiger Luca Müller kommt vom TSV Buchbach II zum Bayernliga-Aufsteiger

von Norbert Herrmann · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts: Johannes Maier, Sebastian Maier, Luca Müller, Tim Hoffmann, Martin Stoller, Mario Folger, Yannick Justvan und Kevin Engber.
Von links nach rechts: Johannes Maier, Sebastian Maier, Luca Müller, Tim Hoffmann, Martin Stoller, Mario Folger, Yannick Justvan und Kevin Engber. – Foto: Verein

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Kevin Engber
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Luca Müller
Luca Müller

Nach vier Wochen Erholungspause nahmen die Fußballer der SpVgg Landshut voller Tatendrang am Dienstagabend die Vorbereitungen für die neue Saison eine Etage höher in der Bayernliga in Angriff. Mit Ausnahme des beruflich verhinderten Daniel Rabanter (vormals SpVgg Hankofen-Hailing) waren alle Neuzugänge Martin Stoller (SSV Eggenfelden), Mario Folger (TV Schierling), Yannick Justvan (FC Dingolfing) und Tim Hoffmann (FC Ingolstadt 04) an Bord. Kurzfristig präsentierte sich mit dem ehemaligen Kapitän Luca Müller von der U 23 des Regionallisten TSV Buchbach noch ein altbekanntes Gesicht in den Reihen der "Spiele“.

Kurzfristig präsentierte sich mit dem ehemaligen Kapitän Luca Müller von der U 23 des Regionallisten TSV Buchbach noch ein altbekanntes Gesicht in den Reihen der Dreihelmstädter. Der 25-Jährige durchlief am Hammerbach nahezu alle Nachwuchsstationen und war zuletzt in Buchbach auch am dortigen DFB-Stützpunkt tätig. Seine reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich will er nunmehr im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Landshut einbringen und zudem als Aktiver das Bayernliga-Aufgebot ergänzen. "Wir sind froh darüber, Luca wieder im Verein zu haben und sind überzeugt, dass wir von seiner Expertise sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich profitieren werden“, betont SVL-Sportleiter Max Maier.


Für den in Richtung TV Aiglsbach abgewanderten Max Zischler wird ab sofort der bisher mit Erfolg als U 15 Bayernliga-Coach wirkende Kevin Engber neben Johannes Maier als weiterer Co-Trainer fungieren. Vom bewährten bisherigen Spielerstamm fehlten zum Aufgalopp am Dienstag Moritz Sossau wegen eines BFV-Trainerlehrgangs sowie Johannes Böhm und Florian Weissenbach infolge in der abgelaufenen Saison zugezogener Verletzungen. Mit dem Testspielprogramm startet der Bayernligaaufsteiger am Samstag, den 20. Juni (16.30 Uhr) beim letztjährigen Landesligakontrahenten SSV Eggenfelden. Wegen Sanierung der Rasenfläche im Eggenfeldener Stadion findet das Duell auf dem Platz des SSV-Partnervereins SV Huldsessen statt.

Erstmals vor heimischer Kulisse treten die Schützlinge des Übungsleitertrios Sebastian Maier, Hannes Maier und Kevin Engber am Sonntag, den 28. Juni um 16 Uhr im ebm-papst Stadion gegen den letztjährigen Bezirksligadritten ATSV Kelheim in Aktion. Die weiteren Termine: 4.7., 11 Uhr SpVgg Landshut -VfB Hallbergmoos, 10.7., 18.30 Uhr SpVgg Landshut – TSV Kareth – Lappersdorf, 12.7., 16 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing – SpVgg Landshut (in Bayerbach bei Ergoldsbach).