Landshut: Ein kurzfristiger Neuzugang & Engber wird Co-Trainer

Von links nach rechts: Johannes Maier, Sebastian Maier, Luca Müller, Tim Hoffmann, Martin Stoller, Mario Folger, Yannick Justvan und Kevin Engber. – Foto: Verein

Nach vier Wochen Erholungspause nahmen die Fußballer der SpVgg Landshut voller Tatendrang am Dienstagabend die Vorbereitungen für die neue Saison eine Etage höher in der Bayernliga in Angriff. Mit Ausnahme des beruflich verhinderten Daniel Rabanter (vormals SpVgg Hankofen-Hailing) waren alle Neuzugänge Martin Stoller (SSV Eggenfelden), Mario Folger (TV Schierling), Yannick Justvan (FC Dingolfing) und Tim Hoffmann (FC Ingolstadt 04) an Bord. Kurzfristig präsentierte sich mit dem ehemaligen Kapitän Luca Müller von der U 23 des Regionallisten TSV Buchbach noch ein altbekanntes Gesicht in den Reihen der "Spiele“.

Kurzfristig präsentierte sich mit dem ehemaligen Kapitän Luca Müller von der U 23 des Regionallisten TSV Buchbach noch ein altbekanntes Gesicht in den Reihen der Dreihelmstädter. Der 25-Jährige durchlief am Hammerbach nahezu alle Nachwuchsstationen und war zuletzt in Buchbach auch am dortigen DFB-Stützpunkt tätig. Seine reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich will er nunmehr im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Landshut einbringen und zudem als Aktiver das Bayernliga-Aufgebot ergänzen. "Wir sind froh darüber, Luca wieder im Verein zu haben und sind überzeugt, dass wir von seiner Expertise sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich profitieren werden“, betont SVL-Sportleiter Max Maier.





