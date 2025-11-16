Landshut dominiert – Abbach geht unter – Seebach packt Dingolfing

Landesliga-Primus SpVgg Landshut ließ am 20. Spieltag nichts anbrennen. Eine starke erste Halbzeit mit drei Toren ebnete dem Maier-Gefolge den Weg zu einem ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim SV Etzenricht. Den zweiten Tabellenplatz konnte der TSV Seebach erfolgreich verteidigen. Und zwar dank eines knappen und etwas glücklichen 1:0-Derbysiegs gegen den FC Dingolfing. Jeweils mit 1:0 erfolgreich waren auch der 1. FC Bad Kötzting (in Bogen) und der 1. FC Passau (gegen Teisbach). Deutlichere Ergebnisse sahen die beiden Oberpfalz-Duelle des Tages. Die SpVgg Lam gewann ihr Heimspiel gegen den ASV Burglengenfeld mit 4:2. Unterdessen hatte Bad Abbach auf dem neuen Kunstrasenplatz diesmal kein Glück. Satt mit 0:5 wurde der TSV vom spielfreudigen SC Luhe-Wildenau abgewatscht. Zum Abschluss des Spieltags steigt am Sonntag noch der Kellerkracher zwischen Kosova Regensburg und Roding.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Schade, dass wir mehr oder weniger zu den Gegentoren beigetragen haben. Wir waren meiner Meinung nach gut im Spiel. Landshut hat Qualität in Einzelaktionen gezeigt. Für mich war es heute von der Einstellung und der Art und Weise trotz des 0:4 ein Schritt nach vorne, wir hatten eine Mannschaft auf dem Feld.“



Maximilian Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Wir haben erneut mit einer überragenden ersten Halbzeit das Spiel für uns entscheiden können. Heute möchte ich einmal unsere überragende Defensivreihe loben. Sie war wieder einmal sehr souverän und unglaublich klar in jeder Aktion. Hut ab.“









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wir hatten über weite Strecken mehr vom Spiel und auch ein Chancenplus. Fußball ist und bleibt aber ein Ergebnissport. Schade, denn die Jungs haben es wirklich wieder hervorragend gemacht. Trotzdem natürlich Glückwunsch an Seebach!“









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Unter dem Strich war es ein gerechtes Remis. Wir haben längst nicht unsere beste Leistung gezeigt, und auch von Tegernheim kam für ein Heimspiel nicht allzu viel. Es war insgesamt kein gutes Spiel. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit.“























