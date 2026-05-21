Landshut Berg stellt weichen für kommende Saison von Fabian Füßl · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Alex Auhagen (links) und Fabian Füßl (rechts) mit dem neuen Co-Spielertrainer Kevin Kille (mitte)

Verlinkte Inhalte präsentiert von Landshut-Ber

Der SC Landshut-Berg stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und setzt dabei weiterhin auf Kontinuität und Entwicklung: Cheftrainer Alexander Auhagen hat seinen Vertrag bereits Anfang des Jahres verlängert und geht damit auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie des Kreisklassisten in seine nächste Saison.



Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse konnte der SC Landshut-Berg eine starke erste Saison spielen und diese als Tabellenfünfter abschließen. Vor allem die Entwicklung der jungen Mannschaft sorgte innerhalb des Vereins für große Zufriedenheit und bestätigt den eingeschlagenen Weg.





Auhagen selbst blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit: „Die Mannschaft hat in dieser Saison einen richtig guten Schritt gemacht. Gerade wenn man bedenkt, dass fast alle Jungs zum ersten Mal Kreisklasse im Herrenbereich gespielt haben, können wir mit dem fünften Platz sehr zufrieden sein. Trotzdem sehen wir noch viel Potenzial in der Mannschaft und wollen uns weiterentwickeln.“



Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Nach den Abgängen von Kevin Treis und Alexandru Kohonicz konnte der Verein mit Kevin Kille einen neuen Co-Spielertrainer verpflichten. Kille kehrt vom ETSV 09 Landshut an seine alte Wirkungsstätte zurück und ist am Berg bestens bekannt – sowohl aus der Jugend als auch aus seiner Zeit im Herrenbereich.





„Der SC Landshut-Berg ist für mich etwas Besonderes. Ich kenne den Verein, das Umfeld und viele Leute hier noch sehr gut. Umso mehr freue ich mich, wieder Teil davon zu sein und meine Erfahrung im Team einbringen zu können. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam einiges erreichen können“, so Kille zu seiner Rückkehr.

Auch Tom Kümmerle (rechts im Bild) wird kommende Saison weiterhin dem Berg die treue halten