Landshut Berg: Auhagen bleibt Coach - Kille kommt als spielender Co

Alex Auhagen (links) und Fabian Füßl (rechts) mit dem neuen Co-Spielertrainer Kevin Kille (mitte) – Foto: Verein





Auhagen selbst blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit: „Die Mannschaft hat in dieser Saison einen richtig guten Schritt gemacht. Gerade wenn man bedenkt, dass fast alle Jungs zum ersten Mal Kreisklasse im Herrenbereich gespielt haben, können wir mit dem fünften Platz sehr zufrieden sein. Trotzdem sehen wir noch viel Potenzial in der Mannschaft und wollen uns weiterentwickeln.“





Zusätzlich freut sich der Verein, auch Torwarttrainer Tom Kümmerle weiterhin an den SC Landshut-Berg binden zu können. Kümmerle gilt intern als enorm wichtiger Bestandteil des Vereins und bringt sich weit über seine Tätigkeit als Torwarttrainer hinaus ein – sowohl sportlich als auch organisatorisch.



Parallel dazu laufen auch die Planungen am Kader bereits auf Hochtouren. Besonders erfreulich aus Sicht des Vereins: Der bestehende Kader hat nahezu vollständig für die kommende Saison zugesagt. Zusätzlich setzt der SC Landshut-Berg weiterhin konsequent auf die Integration eigener Nachwuchsspieler.



Mit Jakob Heizer, Benedikt Sawaloch, Jan Mäkel, Alex Bezold und Dino Smajic stoßen gleich fünf Spieler aus der eigenen Bezirksoberliga A-Jugend fest zum Herrenkader hinzu, zusätzlich konnte Roland Kabashi fest verpflichtet werden (seit Winter Zweitspielrecht).



Sportlicher Leiter Fabian Füßl sieht darin einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Vereins: „Dass wir Jahr für Jahr eigene Jugendspieler in den Herrenbereich integrieren können, ist enorm wichtig für unseren Weg. Einige davon hatten bereits in dieser Saison ein paar Minuten im Herrenbereich gesammelt und haben sich hier super geschlagen. Alle fünf Jungs bringen großes Potenzial mit und sollen bei uns die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln.“



Auch darüber hinaus laufen bereits Gespräche mit möglichen externen Neuzugängen. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf Verstärkungen im offensiven Bereich, gleichzeitig hält der Verein auch Ausschau nach einer weiteren defensiven Option.



„Die Kaderplanung läuft bislang positiv. Die Mannschaft ist intakt, der Zusammenhalt ist überragend und wir wollen uns gezielt verstärken, um den nächsten Schritt machen zu können. Das der ein oder andere Spieler natürlich Begehrlichkeiten von Vereinen aus höheren Ligen weckt ist uns klar und macht uns umso mehr stolz das fast der gesamte Kader am Berg bleibt. Die Abgänge mit Kevin Treis, Alex Kohonicz, die ja bekanntlich nach Weng als Spielertrainer wechseln, und Leon Kümmerle, wo wir die Bekanntgabe seinem neuen Verein überlassen, tun natürlich weh aber wir haben hier vollstes Verständnis dafür und bedanken uns nochmals im Namen des gesamten Vereins für ihre starken Leistungen bei uns”. erklärt Füßl.



Neben den sportlichen Entwicklungen verstärkt sich der Verein auch auf der Funktionärsebene. Mit Martin Winklmeier, ehemals langjähriger Spieler des SC Landshut-Berg, konnte eine weitere wichtige Person wieder für den Verein gewonnen werden. Dadurch sollen organisatorische Aufgaben künftig auf mehrere Schultern verteilt und verschiedene Themen schneller und effizienter umgesetzt werden.



Der SC Landshut-Berg sieht sich damit nach einer erfolgreichen Premierensaison in der Kreisklasse sowohl sportlich als auch organisatorisch für die kommende Spielzeit sehr gut aufgestellt.