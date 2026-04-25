Landshut beendet Sieglosserie - Tegernheim holt Big Points

Der Knoten ist geplatzt: Die SpVgg Landshut holt drei Zähler in Eggenfelden und beendet die Sieglosserie. – Foto: Elena Alzinger

31. Spieltag in der Landesliga Mitte: Primus Landshut holt nach fünf sieglosen Partien wieder drei Punkte, Passau und Burglengenfeld drehen ihre Partien und gewinnen auswärts. Auch Tegernheim und Teisbach feiern Siege. Luhe-Wildenau sowie Vornbach holen jeweils einen Zähler.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „In der ersten Halbzeit sind wir schwer ins Spiel gekommen, waren in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät und haben nach einem schnell ausgeführten Freistoß das Gegentor kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck gemacht, waren besser im Spiel und sind zum Ausgleich gekommen. Unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden.“







Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Wir kamen eigentlich super ins Spiel, gingen 1:0 in Führung und waren spielbestimmend. Den Ausgleich kassierten wir, weil wir einmal wegrutschen und der Gegner dadurch frei durch war, kurz darauf fiel das nächste Gegentor. Vor der Pause machten wir aber noch den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit starteten wir gut, vergaben jedoch einen Elfmeter und eine klare Eins-gegen-eins-Situation. Das müssen wir einfach nutzen. Wenn wir die Chancen vorne nicht machen, werden wir hinten bestraft. Glückwunsch trotzdem an Burglengenfeld zum Derbysieg. Sie haben unsere Fehler am Ende konsequent ausgenutzt.“







Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Es war ein verdienter Sieg heute. Wir haben allerdings etwa 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden. In dieser Phase hätten wir durchaus in Rückstand geraten können. Danach waren wir klar spielbestimmend und haben in der zweiten Halbzeit nahezu nichts mehr zugelassen. Deshalb sind das extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf, die wir uns aufgrund unserer Leistung absolut verdient haben.“







Maximilian Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Der Sieg heute war enorm wichtig für uns nach den letzten Wochen. Zu Beginn der Partie hat man die Verunsicherung der Jungs noch kurz gemerkt. Nach dem ersten Tor ist diese aber komplett verschwunden. Im Anschluss konnten wir mit schön herausgespielten Treffern das Spiel klar für uns entscheiden.“













Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „In der ersten Halbzeit waren wir aktiver und hatten die klareren Chancen. In der zweiten Hälfte haben wir dann nicht mehr so den Zugriff auf das Spiel bekommen, sodass Vornbach spielerisch stärker war. Demnach ist das heute ein gerechtes Unentschieden.“







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Am 31. Spieltag gelingt der erste Auswärtssieg der Saison. Ein verdienter Dreier, bei dem jeder für jeden gefightet hat. In der Schlussphase haben wir einige sehr gute Möglichkeiten, darunter einen Elfmeter, vergeben. Die zahlreichen mitgereisten Fans haben uns über die gesamte Spielzeit tatkräftig unterstützt.“







Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Die ersten 20 Minuten waren wir gut im Spiel und leicht überlegen. Danach hat Lam die Partie übernommen und ist verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann wieder auf unsere Seite gekippt, und wir haben unsere Chancen konsequent genutzt. Erwähnenswert ist zudem, dass wir heute drei A-Jugendspieler im Kader hatten, die ihre Aufgabe alle sehr gut gemacht haben.“