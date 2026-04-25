 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Landshut beendet Sieglosserie - Tegernheim holt Big Points

31. Spieltag in der Landesliga Mitte - Samstag: Teisbach feiert den ersten Auswärtssieg der Saison +++ Remis zwischen Luhe-Wildenau und Seebach +++ Burglengenfeld dreht wildes Derby gegen Ettmannsdorf +++ Vornbach und Roding remisieren +++ Passau siegt in Lam

von · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der Knoten ist geplatzt: Die SpVgg Landshut holt drei Zähler in Eggenfelden und beendet die Sieglosserie.
Der Knoten ist geplatzt: Die SpVgg Landshut holt drei Zähler in Eggenfelden und beendet die Sieglosserie. – Foto: Elena Alzinger

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31. Spieltag in der Landesliga Mitte: Primus Landshut holt nach fünf sieglosen Partien wieder drei Punkte, Passau und Burglengenfeld drehen ihre Partien und gewinnen auswärts. Auch Tegernheim und Teisbach feiern Siege. Luhe-Wildenau sowie Vornbach holen jeweils einen Zähler.

Heute, 15:00 Uhr
SC Luhe-Wildenau
SC Luhe-WildenauLu-Wildenau
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
1
1
Abpfiff
+Video

Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „In der ersten Halbzeit sind wir schwer ins Spiel gekommen, waren in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät und haben nach einem schnell ausgeführten Freistoß das Gegentor kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck gemacht, waren besser im Spiel und sind zum Ausgleich gekommen. Unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden.“

Heute, 15:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
2
5
Abpfiff

Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Wir kamen eigentlich super ins Spiel, gingen 1:0 in Führung und waren spielbestimmend. Den Ausgleich kassierten wir, weil wir einmal wegrutschen und der Gegner dadurch frei durch war, kurz darauf fiel das nächste Gegentor. Vor der Pause machten wir aber noch den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit starteten wir gut, vergaben jedoch einen Elfmeter und eine klare Eins-gegen-eins-Situation. Das müssen wir einfach nutzen. Wenn wir die Chancen vorne nicht machen, werden wir hinten bestraft. Glückwunsch trotzdem an Burglengenfeld zum Derbysieg. Sie haben unsere Fehler am Ende konsequent ausgenutzt.“

Heute, 15:00 Uhr
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
4
1

Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Es war ein verdienter Sieg heute. Wir haben allerdings etwa 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden. In dieser Phase hätten wir durchaus in Rückstand geraten können. Danach waren wir klar spielbestimmend und haben in der zweiten Halbzeit nahezu nichts mehr zugelassen. Deshalb sind das extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf, die wir uns aufgrund unserer Leistung absolut verdient haben.“

Heute, 15:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
0
4

Maximilian Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Der Sieg heute war enorm wichtig für uns nach den letzten Wochen. Zu Beginn der Partie hat man die Verunsicherung der Jungs noch kurz gemerkt. Nach dem ersten Tor ist diese aber komplett verschwunden. Im Anschluss konnten wir mit schön herausgespielten Treffern das Spiel klar für uns entscheiden.“



Heute, 16:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
0
0
Abpfiff

Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „In der ersten Halbzeit waren wir aktiver und hatten die klareren Chancen. In der zweiten Hälfte haben wir dann nicht mehr so den Zugriff auf das Spiel bekommen, sodass Vornbach spielerisch stärker war. Demnach ist das heute ein gerechtes Unentschieden.“

Heute, 17:00 Uhr
TSV Bogen
TSV BogenBogen
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
1
2
Abpfiff

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Am 31. Spieltag gelingt der erste Auswärtssieg der Saison. Ein verdienter Dreier, bei dem jeder für jeden gefightet hat. In der Schlussphase haben wir einige sehr gute Möglichkeiten, darunter einen Elfmeter, vergeben. Die zahlreichen mitgereisten Fans haben uns über die gesamte Spielzeit tatkräftig unterstützt.“

Heute, 17:00 Uhr
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
1
3
Abpfiff
+Video

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Die ersten 20 Minuten waren wir gut im Spiel und leicht überlegen. Danach hat Lam die Partie übernommen und ist verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann wieder auf unsere Seite gekippt, und wir haben unsere Chancen konsequent genutzt. Erwähnenswert ist zudem, dass wir heute drei A-Jugendspieler im Kader hatten, die ihre Aufgabe alle sehr gut gemacht haben.“