Landsberieds Fahrstuhl-Truppe will in der Kreisklasse bleiben

Wer spielt nächste Saison in der Kreisklasse und wer in der A-Klasse? Das machen der FC Landsberied und der SV Althegnenberg miteinander aus.

Landsberied - Der FC Landsberied gilt als Fahrstuhl-Mannschaft und pendelt ständig zwischen Kreisklasse und A-Klasse. Vor einem Jahr feierte das Team mit Spielertrainer Wolfgang Reinhard nach einer erfolgreichen Relegation über den FC Emmering den Aufstieg in die Kreisklasse. Doch eine Saison später ist die Elf von Trainer Max Bals wieder im Tabellenkeller angelangt und muss um den Verbleib in der Kreisklasse nachsitzen. Herausforderer ist heute Abend (Anstoß: 19 Uhr) der SV Althegnenberg.

Die Mannschaft von Trainer Heiko Nausch hatte bis zum letzten Spieltag die Tabellenführung in der A-Klasse inne. Doch dann fing sie der TSV Geiselbullach II noch mit einem 10:0-Kantersieg über den SV Haspelmoor ab. Also muss auch der SVA noch in der Relegation um den Aufstieg spielen.

Sprachlos vom letzten Spieltag

In Althegnenberg ist man geschockt, sprachlos und kann nicht glauben, was sich da in Geiselbullach abgespielt hat. „Wir können es nicht verstehen. Als wir das Ergebnis am Ende erfuhren, dachten wir, wir sind im falschen Film“, sagt SVA-Trainer Heiko Nausch. Daher gelte nun die Devise: jetzt erst recht. „Wir fühlen uns um den verdienten Lohn gebracht“, meint Nausch. Er hat ein wenig Zweifel an der Solidarität der Haspelmoorer. Einige Althegnenberger sind wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. Alle wollen sich nochmal reinhängen. „Wenn nicht Meister, dann aber zumindest Aufstieg“, ist ihr erklärtes Ziel.

Doch Landsberied will den Platz in der Kreisklasse nicht hergeben. „In der Vergangenheit sind wir regelmäßig direkt abgestiegen“, erinnert sich Trainer Max Bals. „Diesmal erhalten wir die Chance zum Klassenerhalt über die Relegation. Das ist ein kleiner Schritt nach vorne, den wir versuchen wollen, zu nutzen.“ Bals kann seiner Mannschaft am Mittwoch aus beruflichen Gründen nicht zur Seite stehen. Die Aufgabe übernimmt sein Bruder Michael Bals.