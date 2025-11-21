Landsbergs Torjäger Sgodzaj träumt von der Regionalliga

Schade eigentlich. Der TSV Landsberg hat das letzte Heimspiel vor der Winterpause abgesagt. Der Lauf von Daniele Sgodzaj, der am vergangenen Wochenende mit zwei Toren erfolgreich war, ist damit erstmal gestoppt.

Die (erwartete) schlechte Nachricht verkündete Nico Held (26), der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Landsberg, am Freitag um 13.45 Uhr: Das letzte Heimspiel des Jahres 2025, die für Samstagnachmittag angesetzte Partie gegen den FC Pipinsried, wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. „Die Sicherheit der Spieler und Zuschauer geht vor“, so Held.

Der Wintereinbruch stoppt also die Positiv-Serie des Bayernligisten (zuletzt fünf Spiele ohne Niederlage) – und den Tor-Lauf eines pfeilschnellen Landsberger Stürmers, der gerade die beste Saison seiner Karriere spielt: Vergangenen Samstag, beim 3:0 bei Schalding-Heining, traf Daniele Sgodzaj (25) zweimal - erster Doppelpack im TSV-Dress. Und insgesamt sein dritter. Den ersten schaffte er im Februar 2024 mit dem TSV Kottern. Ausgerechnet beim 5:1 gegen Landsberg (damals mit dem prominenten Spielertrainer-Duo Sascha Mölders und Mike Hutterer).

Mit acht Toren (darunter fünfmal das wichtige 1:0) und drei Assists ist der 1,89 Meter große Flügelflitzer aktuell der erfolgreichste TSV-Spieler – noch vor Maxi Berwein und Jeton Abazi (beide 7 Treffer) und Maxi Seemüller (6). Damit hat der Deutsch-Italiener (der Vater stammt aus der Nähe von Neapel) mit dem polnischen Nachnamen, mit dem jeder Stadionsprecher seine liebe Müh’ und Not hat, großen Anteil an der Super-Platzierung des TSV: Zweiter nach 18 Spieltagen, sogar besseres Torverhältnis als der punktgleiche Spitzenreiter 1860 München II. Für die Tabelle ist aber der direkte Vergleich entscheidend (2:0 für 1860). „Ich bin top-zufrieden“, erzählt der Außenbahnstürmer aus Schongau.

Das freut auch seine vier Geschwister Marco, Selina, Maximilian und Lara. Das Wichtigste für ihn: „Bei mir läuft’s und so kann ich dazu beitragen, dass wir als Team gewinnen.“ Ein Geheimnis des Erfolgs: „Wir sind als Mannschaft noch enger zusammengewachsen und Chris Rech gibt mir das Vertrauen, das ich brauche. Man merkt, dass er bis vor kurzem noch Spieler war. So kann er sich super in uns hineinversetzen. Und er macht seine Sache als Trainer hervorragend.“

Als A-Jugendlicher erste Einsätze bei der SpVgg Kaufbeuren in der Landesliga

Rech gibt das Kompliment zurück: „Daniele spielt eine richtig gute Saison, hat ein, zwei

Schritte nach vorne gemacht und ist torgefährlich. Außerdem ist er auch ein sehr wichtiger Spieler in der Kabine.“ Auch Ex-Coach Alex Schmidt (57) hat Daniele weitergebracht: „Ich hab‘ von ihm viel gelernt - und bin gerne viermal ins Training gegangen“, verrät er.

„Schnelligkeit und Robustheit sind seine Stärken“, sagt Co-Trainer Furkan Kircicek (29), der nach der Winterpause und auskuriertem Kreuzbandriss als spielender Co-Trainer auflaufen wird. Landsbergs Nummer 7, der als Lagerist bei einem Autoteilehändler in Schongau arbeitet, ergänzt: „Da fehlt aber noch mein Ehrgeiz. Der ist groß – ich kämpfe gerne und hänge mich immer voll rein.“ So ging’s „immer nach oben“, wie er erzählt: Erst Eishockey bei den „Mammuts“ in Schongau (heute noch greift er gerne „auf einem See“ zum Schläger), Fußball bis zur D-Jugend des TSV Schongau, dann Wechsel zur SpVgg Kaufbeuren, für die er als A-

Jugendlicher schon der Ersten (Landesliga) ran durfte.

Muriz Salemovic lockte Sgodzaj zum TSV Landsberg

Die weiteren Stationen: BSK Neugablonz (Bezirksliga), zwei Jahre FC Kempten (Landesliga) und 2023/24 TSV Kottern (Bayernliga). „Da hat’s nicht so gepasst, auch wegen der Fahrzeit: Eine Stunde war mir einfach zu viel.“

Und jetzt kommt eine Schongauer (da spielte er von der E-Jugend bis zur Ersten) UND Landsberger (Spieler und Trainer, jetzt Vize-Abteilungsleiter) „Fußball-Legende“ ins Spiel: „Ohne Muriz Salemovic wäre ich nicht in Landsberg gelandet“, verrät Sgodzaj.

Salemovic über Sgodzaj: Eine unglaubliche Entwicklung

Salemovic erkannte sein Talent schon früh, wollte ihn mehrfach an den Lech holen. „Wir haben öfter telefoniert, uns immer mal getroffen. Und er hatte immer gute Ratschläge für mich parat.“ Nach dem Jahr in Kottern „hat er wieder angerufen“ – und „Sgodi“ hat endlich zugesagt.

Hat sich für alle Beteiligten gelohnt: Seit den Turbulenzen und dem Neu-Anfang im Sommer 2024 ging’s für den Offensivmann (2024/25: Sechs Tore, vier Assists in 30 Spielen) stetig bergauf. „Er hat eine unglaubliche Entwicklung genommen“, sagt „Entdecker“ Salemovic.

Sgodzaj will als nächsten Step in die Regionalliga

So kann’s (und soll’s) weitergehen: „Mindestens zehn Tore“ hat sich Daniele für diese Saison

vorgenommen, 17 Scorerpunkte hat ihm Kircicek „aufgetragen“ (elf hat er schon). „Dafür werde ich mich voll reinhängen“, verspricht er. Und dann hat der Hobby-Koch („ich hole mir gerne Rezepte aus Tiktok und koche sie nach“) noch ein Ziel, einen Traum und einen Wunsch: Sein

sportliches Ziel heißt „Regionalliga irgendwann als nächsten Step.“

Der Traum „Regionalliga mit Landsberg – das wäre top“. Und der Wunsch als „Fan von gutem Fußball“, nicht eines Vereins: „Ich will, dass der FC Bayern die Champions League gewinnt...“

Zum letzten Spiel in diesem Jahr müssen Daniele und der TSV nächsten Samstag (15 Uhr) bei

Schlusslicht Türkgücü München antreten.