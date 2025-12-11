Landsbergs Jannik Fippl zwischen Arbeitsalltag und Fußball

Jannik Fippl kam im Sommer aus Ravensburg an den Lech. – Foto: Simon Eiler/FuPa

Landsberg – Wenn andere noch den Wecker wegdrücken, ist Jannik Fippl längst auf den Beinen. 6:30 Uhr – der Tag beginnt. Ein kurzer Kaffee, dann Abfahrt um 7:15 Uhr von Augsburg nach Gräfelfing. Während andere im Berufsverkehr noch vor sich hin träumen, plant Fippl gedanklich schon seinen Arbeitstag. Im Büro von Helden-Projects, dem Beratungsunternehmen von Nico Held – zugleich Finanzvorstand und Abteilungsleiter Fußball beim TSV Landsberg – startet der 25-Jährige mit einer klaren Routine: Bestandsaufnahme, welche Termine heute anstehen, welche Kunden kontaktiert werden müssen und welche Projekte aktuell priorisiert sind. Helden-Projects zählt heute zu den Top 3-Beratungsunternehmen in Deutschland im Bereich der

steuerlichen Forschungsförderung und Innovationsfinanzierung. Das Unternehmen begleitet

mittelständische Firmen von der Projektidee bis zur Förderbewilligung und ist dafür bekannt,

komplexe technische Entwicklungen in förderfähige Forschungsprojekte zu übersetzen – schnell, praxisnah und mit messbarem Erfolg.

Zu Beginn von Janniks Arbeitstag geht’s direkt in die Firmenrecherche. Fippl analysiert, welche Unternehmen gerade neue Produkte oder Prozesse entwickeln, wo also Innovationspotenzial und damit Förderchancen bestehen könnten. Ab 9:00 Uhr klingelt das Telefon fast im Minutentakt: bis zu 40–50 Akquise-Gespräche pro Tag. Sein Ziel: den Mittelstand für Forschung, Entwicklung und Förderung zu begeistern – und neue Kunden für Helden-Projects zu gewinnen. Zwischendurch unterstützt er seinen Vertriebsleiter Patrick Seeger, der ebenfalls tief im TSV Landsberg verwurzelt ist und dort das Sponsoring und Marketing mit vorantreibt. Zwei Welten, ein Netzwerk – Fußball verbindet. Gegen Mittag trifft sich das Team in der Helden-Küche oder beim Italiener um die Ecke: Furkan Kircicek (Co-Trainer beim TSV und Vertriebsprofi), Maximilian Berwein, Simon Gartmann und weitere Kolleginnen und Kollegen. Es wird gelacht, gefachsimpelt – manchmal über Fördermittel, oft über Fußball.