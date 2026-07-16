Landsbergs historische Premiere: »Müssen unsere Grenzen verschieben«

Die Spannung steigt: Neu-Coach René Schröder und der TSV Landsberg fiebern dem Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern entgegen. – Foto: Reinhold Rummel

Es ist kein Saisonstart wie jeder andere. Wenn der TSV Landsberg am Freitag in einer Woche den FC Memmingen empfängt, beginnt für die Lechstädter nicht weniger als eine neue Zeitrechnung: Das erste Spiel der Vereinsgeschichte in der Regionalliga. FuPa konnte sich kurz vorm Start mit Cheftrainer René Schröder unterhalten.

Dass die Landsberger nach dem Aufstieg für das Abenteuer Regionalliga den 36-Jährigen ausgewählt haben, kam für Außenstehende durchaus überraschend. Klar, Schröder war in Schwaben ein bekannter Kicker, spielte für den TSV Rain/Lech und für den FC Memmingen selbst in der Regionalliga und war viele Jahre für den FC Gundelfingen am Ball. Bis auf ein Co-Trainer-Engagement eben in Gundelfingen war er aber bislang als Coach noch nicht in Erscheinung getreten. Auch für Schröder, Vater von zwei Töchtern (6 und 3 Jahre alt), kam der Anruf aus Landsberg überraschend. "Die Umstellung nach meiner Familienauszeit war schon groß. Zuletzt war ich bei der FC Augsburg-Traditionself immer mal wieder aktiv und stand in der Regel zweimal pro Woche auf dem Platz. Die Intensität hat sich merklich erhöht", schmunzelt der ehemalige Mittelfeldspieler und meint: "Aber ich coache eine sehr homogene Truppe, die mir das Leben einfach macht."

Mit seiner empathischen Art will er die Mannschaft hinter sich bringen, als Trainertyp würde er sich als akribisch und strukturiert bezeichnen. Dass er als Neuling mit Argusaugen beäugt wird, dessen ist er sich bewusst. Er sieht das Engagement aber in erster Linie als Riesenchance. Zu verlieren haben die Landsberger ohnehin nicht viel, der TSV geht als klarer Außenseiter in die neue Spielzeit in der Regionalliga. "Wir müssen viel investieren, um konkurrenzfähig zu sein. Mein Credo lautet: Ich will die Spieler auf ein neues Niveau heben. Gerade in den Bereichen Widerstandsfähigkeit und Körperlichkeit müssen wir unsere Grenzen verschieben. Eins ist klar: In den talentfreien Bereichen müssen wir besser sein als die Konkurrenz, damit wir bestehen können. Deshalb haben wir in den vergangenen Wochen richtig hart gearbeitet und haben Gas gegeben", betont Schröder.