SV Heimstetten : TSV 1882 Landsberg, 25.10.2025Foto: MichalekDominique Girtler zum 1:1 – Foto: Dieter Michalek

"Landsberg war brutal effizient": SVH hadert über Chancenverwertung

Der TSV Landsberg nutzt seine Chancen effizient und setzt sich mit 4:2 durch – Heimstetten vergibt erneut zu viele Möglichkeiten.

Heimstetten – Der Sekundenzeiger hat noch keine ganze Umdrehung hinter sich, als der Fußball in dieser Bayernliga-Heimpartie des SV Heimstetten das erste Mal im Netz zappelt. Dorthin befördert haben ihn die Gäste vom TSV Landsberg, die einen Fehler der Platzherren im Spielaufbau umgehend bestraft haben – in Person von Maximilian Seemüller. Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten TSV Landsberg TSV Landsb. 2 4 Abpfiff

Sein frühes 0:1 ist ein erster Fingerzeig, wie diese komplette Partie laufen wird. „Landsberg war brutal effizient und hat seine Chancen eiskalt genutzt“, sagt Niklas Eberhardt, der Co-Trainer des SVH. Seine Mannschaft hingegen ist zwar über weite Strecken überlegen, aber schlicht nicht so abgebrüht wie der Gegner. Und so steht am Ende eine 2:4-Niederlage zu Buche für die Heimstettner, die damit zum zweiten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz gehen. „Dabei haben wir trotz des Ergebnisses ein sehr gutes Spiel gemacht“, urteilt Niklas Eberhardt. „Wir haben viel Energie auf den Platz gebracht und gerade mit Ball gute Lösungen gefunden.“ Dies wird in der ersten Hälfte durch zwei schön herausgespielte Treffer belohnt. Den ersten Streich zum Ausgleich köpft Dominique Girtler am zweiten Pfosten nach einer Flanke von Lukas Riglewski ein. Der Co-Spielertrainer bereitet kurz darauf auch das zweite Tor durch eine Hereingabe vor, das Dennis Polat sehenswert per Seitfallzieher erzielt.