Landsberg unterstreicht mit Transfers Regionalliga-Ambition

Der TSV Landsberg verstärkt sich in der Winterpause. Neben dem Transfer von Ünal Tosun (zuletzt: Türkgücü München) stehen weitere Veränderungen an.
Landsberg – Spektakulärer Neuzugang für den TSV Landsberg: Ünal Tosun (33) wird den Fußball-Bayernligisten nach der Winterpause verstärken, soll so Abteilungsleiter Nico Held (26) „die Mannschaft in den verbleibenden 13 Spielen sportlich und mit seiner Persönlichkeit stabilisieren“ sowie „gerade für unsere jungen Spieler ein Ansprechpartner auf dem Feld sein.“
Der Drittliga-erfahrene Mittelfeldspieler (42 Einsätze) war seit 2018 für Türkgücü München am Ball, als Spieler und Kapitän, Co-Trainer und zuletzt als Spielertrainer. Von diesem Amt trat er Ende Oktober zurück, seither ist der gebürtige Münchner, der u.a. 2017 mit dem FC Pipinsried in die Regionalliga aufstieg, ohne Verein. Die Verpflichtung passt zu den Verantwortlichen des TSV Landsberg: Sowohl Trainer Chris Rech (32), der mit ihm noch vergangene Saison zusammenspielte, als auch Held haben eine „Türkgücü-Vergangenheit“, genauso wie der aktuell erfolgreichste Torschütze Maxi Berwein (30), wie Benny Auburger und Tino Reich.
Außerdem unterstreicht der Transfer, was Held im Interview mit dem Landsberger Tagblatt äußerte: Der TSV, aktuell punkt- und torgleich mit der Zweitvertretung des TSV 1860 München Tabellenzweiter, will, sofern die sportliche Qualifikation gelingt, in die Regionalliga aufsteigen.
Tosun ist praktisch der zweite hochkarätige Neuzugang, da Furkan Kircicek (29) nach überstandener Kreuzband-Verletzung als spielender Co-Trainer auf das Feld zurückkehren wird. Mit diesen beiden Verstärkungen hat der TSV jetzt die Favoritenrolle in der Liga.
Neben Kircicek wird Rech ab dem Trainingsauftakt Mitte Januar ein weiterer Co-Trainer zur Seite stehen, der sogar aus dem Landkreis kommt. Nach LT-Informationen wird Peter Schmidt (42) dieses Amt übernehmen. Er bringt jede Menge Erfahrung mit, war früher u.a. Landesliga-Coach des TSV Gilching-Argelsried (2019 bis 2023) und des FC Deisenhofen (2015 bis 2018). Im Hauptberuf ist Schmidt Gymnasiallehrer in St. Ottilien und lebt in Eresing, nach Landsberg hat er’s also nicht weit.
Auch ein dritter Abgang ist jetzt fix: Nach Keeper Dani Baltzer (30/noch ohne neuen Verein) und dem jungen Verteidiger Mert Can (19/zu Bezirksligist TSV Haunstetten) hat auch Moritz Ruprecht (20/zu Oberligist 1. SC Heilbad Heiligenstadt in Thüringen) den TSV verlassen. Der Stürmer kam erst im Sommer aus Unterhaching und erzielte in 15 Spielen drei Bayernliga-Tore. Held: „Er wollte zurück in die Heimat. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen.“