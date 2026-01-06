Landsberg unterstreicht mit Transfers Regionalliga-Ambition

Landsberg – Spektakulärer Neuzugang für den TSV Landsberg: Ünal Tosun (33) wird den Fußball-Bayernligisten nach der Winterpause verstärken, soll so Abteilungsleiter Nico Held (26) „die Mannschaft in den verbleibenden 13 Spielen sportlich und mit seiner Persönlichkeit stabilisieren“ sowie „gerade für unsere jungen Spieler ein Ansprechpartner auf dem Feld sein.“

Nach Tosun-Transfer: Landsberg holt neuen Trainer an die Seite von Christoph Rech

Der Drittliga-erfahrene Mittelfeldspieler (42 Einsätze) war seit 2018 für Türkgücü München am Ball, als Spieler und Kapitän, Co-Trainer und zuletzt als Spielertrainer. Von diesem Amt trat er Ende Oktober zurück, seither ist der gebürtige Münchner, der u.a. 2017 mit dem FC Pipinsried in die Regionalliga aufstieg, ohne Verein. Die Verpflichtung passt zu den Verantwortlichen des TSV Landsberg: Sowohl Trainer Chris Rech (32), der mit ihm noch vergangene Saison zusammenspielte, als auch Held haben eine „Türkgücü-Vergangenheit“, genauso wie der aktuell erfolgreichste Torschütze Maxi Berwein (30), wie Benny Auburger und Tino Reich.