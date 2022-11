Sascha Mölders links bejubelt das erste Tor. – Foto: Riedel

Landsberg und Mölders eine Nummer zu groß für den VfB Hallbergmoos Heimfans absolut bayernligareif

Für den VfB Hallbergmoos ging es am Ende nur um Schadensbegrenzung: Der TSV Landsberg siegte am Freitag klar mit 3:0 – das erste Tor erzielte Sascha Mölders.

Hallbergmoos – Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet gegen das Star-Ensemble des TSV Landsberg der Knoten platzt, war ziemlich gering. Und am Ende blieb die Sensation aus: Die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos kassierten am Freitagabend ihre 14. Niederlage im 18. Saisonspiel. Gegen den Meisterschaftsfavoriten war beim 0:3 (0:2) schon früh klar, dass es nur darum geht, sich ordentlich zu verkaufen. Sascha Mölders war einst die „Wampe von Giesing“. In dieser Saison ist er der Spielertrainer des TSV Landsberg – und macht auch dort einen guten Job. Der 37-Jährige führt die Torschützenliste an und brauchte am Freitag im Stadion am Airport nur zwölf Minuten, um sein 18. Tor im 18. Saisonspiel zu machen. Der Landsberger Führungstreffer kam ganz einfach zustande: Ein Spieler durfte ungehindert flanken – und Mölders hatte vor dem Kasten erschreckend viel Platz, sodass der erfolgreiche Torabschluss die logische Konsequenz war. Hallbergmoos macht‘s Landsberg zu einfach In der Folgezeit stellte sich eigentlich nur die Frage, wann Treffer Nummer zwei und damit die frühe Vorentscheidung fallen würde. Die Gäste spielten schnell nach vorne, kamen aber auch immer wieder zu einfach durch. Mölders hätte in der ersten Halbzeit auch einen Hattrick erzielen können, doch Dominic Dachs im Tor des VfB verhinderte Schlimmeres. Bei einem Schlenzer von Alessandro Di Rosa vom Strafraumrand ins lange Eck war er machtlos (40.).

Spielszene mit Fabian Diranko und David Küttner vom VfB Hallbergmoos – Foto: Christian Riedel

Letztlich blieb nach 45 Minuten die Erkenntnis, dass der Gegner schlichtweg eine Nummer zu groß ist. In den wenigen Momenten, in denen die Hallbergmooser in der Offensive waren, fehlte die Zielstrebigkeit. Wenige Minuten vor dem 0:2 lief Fabian Diranko mit dem Ball am Fuß diagonal zum Strafraum, verpasste aber den Abschluss. Die Chance verpuffte.