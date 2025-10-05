Landsberg - Trudering 4:1

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden ähnlich veranlagten Mannschaften erwischt Trudering den deutlich besseren Start. Bereits nach 8.Minuten erzielt der Gast aus Trudering das erste Tor des Tages! Der Schiedsrichter gibt es nicht und pfeift zur Verwunderung aller - Freistoß Landsberg - anscheinend gab es vorher ein Handspiel seitens des Truderinger Torschützen Modrian. Trudering noch mit sich selbst und der Schiedsrichter-Entscheidung beschäftigt fehlte in den darauffolgenden Spielminuten die Ordnung und Bissigkeit! Das ganze Gegenteil Landsberg! Das Momentum lag nun klar beim Gastgeber. Zwischen der 10. und 30. Minute machte „1882“ mächtig Dampf und schnürte Trudering in der eigenen Hälfte ein. Die Ost-Münchner zu dem Zeitpunkt ein Schatten ihrer selbst! Immer den Schritt zu spät und im eigenen Spielaufbau viel zu hektisch und ungenau. Die Folge - zwei Landsberger Tore in Minute 12 und Minute 19! Der innere Ruck - das Aufbäumen gegen die drohende Niederlage kam nicht von allen Mannschaftsteilen, somit blieb dem Trainer nichts anderes übrig als zu wechseln! Mit dem Doppelwechsel in Minute 35 kam etwas mehr Stabilität ins Gästespiel und Trudering rettete sich in die Pause!

Die zweite Hälfte begann wie die erste, wieder hatte Trudering den besseren Start und war dem Anschlusstreffer näher als der Gegner dem dritten Tor. Mit zu viel klein-klein und nochmal einem Dribbling verschenkte Trudering zu viele Möglichkeiten! Und wie in Hälfte eins führte eine strittige Situation zum dritten und Spiel entscheidenden Tor für Landsberg. Auf Höhe der Mittellinie blieb ein Truderinger nach Zweikampf verletzt liegen - Trudering wartete auf den Pfiff - der blieb aus - Landsberg spielte weiter und nutzte die kurze Passivität der Gäste gnadenlos aus! Mit dem 3:0 in der 58. Minute war das Spiel durch. Das 4:0 und der Ehrentreffer in der 90. durch Mokhberi waren nur noch Randnotizen. Endstand 4:1! Fazit: Ein gebrauchter Tag für Trudering! Landsberg übernimmt die Tabellenführung am 5.Spieltag der BOL Oberbayern.