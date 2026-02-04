Landsberg-Trainer wird Star im Internet Mike Echter plattelt für Millionen von Thomas Ernstberger · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Ernstberger

Mike Echter trainiert die Zweite des TSV Landsberg in der Kreisliga. Und hat jetzt als "Plattler" seinen ersten eigenen Song herausgebracht.

Landsberg - Ein Fußball-Trainer des TSV Landsberg mit bis zu einer halben Million Aufrufen für seine Social Media-Videos? Gibt’s tatsächlich, auch wenn seine Beiträge auf Instagram und Tiktok mit Fußball nichts zu tun haben. Mike Echter (37), seit dem Sommer 2025 Coach der zweiten Mannschaft des TSV in der Kreisliga, hat’s geschafft. Sogar das Bayerische Fernsehen hat in der Abendschau über den Plattler aus Hofstetten (dort lebt er, dort hat er selbst gespielt und war sieben Jahre Trainer der Ersten) berichtet. „Schuhplattler erobert Instagram“, hieß der TV-Beitrag - aufgenommen vor der malerischen Kulisse des Egelsees - über den Musiker, der als „Plattel Freestyler“ im Netz für Furore sorgt. Und bei Instagramm bereits weit über 10.000 Follower hat.

Mike Echter verbindet bayerische Tradition mit moderner Musik und ist damit offenbar in eine Marktlücke gestoßen. Er plattelt (in Lederhose, Haferlschuhen und Hoodie) zu bekannten Songs aus den Charts – wie der Disturbed-Version von „The Sound of Silence“ oder „Stumblin‘ In“, aber auch zu „Jingle Bells“. Sein Weihnachts-Medley, aufgenommen mit Papa Wilhelm (Ex-Vorstandsmitglied des Trachtenvereins D’Windachtaler Hofstetten) am Akkordeon, wurde über 200.000 Mal aufgerufen. Mike geht einen ganz neuen Weg: „Zuvor gab es ja nur das traditionelle Platteln.“ Rund 120 Videos vom „plattelnden Fußball-Trainer“ gibt’s mittlerweile, alle seit eineinhalb Jahren aufgenommen und bearbeitet von Freundin Sandra, der „Frau im Hintergrund“, wie sie sich selbst bezeichnet. Aber nicht nur das. Sie ist letztlich am Riesen-Erfolg Echters („damit hätte ich nie gerechnet“, gibt er zu) schuld.