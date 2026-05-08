Landsberg träumt vom Titel, drei Teams kämpfen ums Relegationsticket

Der SV Kirchanschöring bleibt in der Pole Position im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz. Gewinnt der SVK seine beiden verbleibenden Spiele, wird es für Pipinsried und Erlbach unmöglich, noch vorbeizuziehen. – Foto: Sven Leifer

Auch der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz bleibt offen. Kirchanschöring und Pipinsried erledigten zuletzt ihre Hausaufgaben und waren siegreich, während Erlbach Punkte liegen ließ und nun bei zwei verbleibenden Spielen fünf Zähler hinter Kirchanschöring liegt. Damit ist der SVK in der Pole Position, Pipinsried lauert weiter und Erlbach braucht wohl schon ein kleines Fußballwunder. Den Ablauf der Aufstiegsrelegation um die Regionalliga Bayern können Sie ebenfalls hier nachlesen.

Oben ist der TSV Landsberg bereits als fixer Aufsteiger in die Regionalliga Bayern sicher. Nach der Niederlage des TSV 1860 München II unter der Woche gegen die Mannschaft der Stunde, den FC Gundelfingen, sind die Junglöwen und Landsberg nun punktgleich. Damit könnten die Lechstädter ihre starke Aufstiegssaison sogar noch mit dem Meistertitel krönen.

Der 33. Spieltag der Bayernliga Süd steht an. Während im Tabellenkeller mittlerweile alle Entscheidungen gefallen sind, bleibt es an der Spitze weiter spannend. Türkgücü München und Türkspor Augsburg steigen direkt in die Landesliga ab und haben keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Auch auf den Relegationsplätzen wird sich an den letzten beiden Spieltagen nichts mehr ändern: Der TSV Kottern und der FC Sturm Hauzenberg müssen in die Saisonverlängerung und kämpfen dort gegen Landesligisten um das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Wie genau die Abstiegsrelegation abläuft, können Sie hier nachlesen.

Freitag

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Das letzte Heimspiel der Saison steht an und mit Heimstetten kommt eine Mannschaft, die eine starke Rückrunde spielt. Das ist ein sehr guter Gegner, der Fußball spielen will und richtig viel Qualität mitbringt. Dementsprechend wartet auf uns ein schweres Spiel, auf das wir uns aber absolut freuen. Die Jungs sollen weiterhin Gas geben und Lust darauf haben, Spiele zu gewinnen. Wir wollen mutig auftreten, mit Ball gute Lösungen finden und die drei Punkte in Landsberg behalten!"

Personalien: Personell gibt es bei den Landsbergern noch einige Fragezeichen. Mehrere Spieler sind verletzt oder angeschlagen, weshalb das Trainerteam kein Risiko eingehen will. Wer letztlich in den Kader rückt, wird sich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Nachdem wir es am vergangenen Wochenende nicht geschafft haben, unsere Chancen und enorm viel Ballbesitz in etwas Zählbares umzumünzen, wollen wir morgen in Landsberg unser Bestes geben, um aus den verbleibenden zwei Spielen noch einmal sechs Punkte mitzunehmen und die Saison so positiv wie möglich abzuschließen. Wir sind uns bewusst, dass es für Landsberg noch um den Meistertitel geht und sie dementsprechend alles dafür tun werden, am Ende ganz oben zu stehen. Daher freuen wir uns sehr auf ein spannendes und intensives Spiel gegen einen starken Gegner."

Personalien: Die Personalsituation bleibt weitgehend unverändert. Lediglich Yannick Günzel wird voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Heute, 19:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TuS Geretsried Geretsried 19:30 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Kottern TSV Kottern 14:00 PUSH

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Es ist das letzte Heimspiel der Saison. Klar, die Spannung ist ein bisschen raus, aber ich glaube, dass wir endlich mal ein Spiel ohne Druck und ohne Stress angehen können. Ich bin gespannt, wie meine Mannschaft damit umgeht, denn in dieser Situation waren wir in dieser Saison bisher noch nicht. Das ist für uns fast schon ein Luxusproblem." Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Nach der nun feststehenden Relegation werden wir die zwei noch ausstehenden Spiele als Vorbereitung auf die Abstiegsspiele nutzen. Einerseits versuchen wir, den einen oder anderen angeschlagenen Spieler zu schonen und wieder fit zu bekommen, andererseits möchte ich sehen, auf wen ich mich in den nächsten zweieinhalb Wochen zu 100 Prozent verlassen kann. Wir fahren auf alle Fälle topmotiviert nach Ismaning und wollen dort ein positives Ergebnis erzielen." Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zur letzten Partie unverändert.

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Rainer Elfinger (sportlicher Leiter Türkgücü München): "In unserem letzten Auswärtsspiel freuen wir uns auf die kurze Anreise nach Deisenhofen. Auch wenn es für beide Mannschaften quasi um nichts mehr geht, werden wir hochmotiviert zu Werke gehen, um ein gutes Spiel abzuliefern und bestenfalls drei Punkte für die Heimfahrt einzukassieren." Personalien: Die jüngeren Spieler werden zur U19 abgestellt, ansonsten kann Slaven Skeledzic aus dem Vollen schöpfen.

Morgen, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg FC Pipinsried Pipinsried 15:00 PUSH

Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Wir werden die zwei verbleibenden Spiele mit Ehre zu Ende spielen. Leider geht es für uns nur noch um Prestige. Es waren sehr schöne sieben Jahre in der Bayernliga. Ich wünsche allen anderen Vereinen für die nächste Saison viel Erfolg. Den Mannschaften, die noch in die Relegation müssen oder sich noch Hoffnungen darauf machen, wünsche ich von meiner Seite viel Glück." Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Ich bleibe dabei, was ich in den vergangenen Wochen gesagt habe: Ich möchte in jedem Spiel punkten und das natürlich auch am Wochenende bei Türkspor Augsburg. Entscheidend wird sein, wie wir das Spiel annehmen und mit welcher Einstellung wir auftreten." Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zum jüngsten 3:1-Sieg gegen Deisenhofen unverändert.

Überraschung der Frühjahrsrunde! Der FC Gundelfingen steht nach dem Coup gegen die Junglöwen im Nachholspiel unter der Woche auf einem sensationellen dritten Platz. Damit hat der Aufsteiger sein Ziel Klassenerhalt um Welten übertroffen. – Foto: Walter Brugger

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör FC Gundelfingen Gundelfingen 15:00 live PUSH

Christoph Dinkelbach (Trainer SV Kirchanschöring): "Über den Auswärtserfolg in Heimstetten waren wir natürlich überglücklich. Auch wenn der Sieg in der Entstehung vielleicht nicht zu 100 Prozent verdient war, ist es in der jetzigen Saisonphase egal, wie man Spiele gewinnt beziehungsweise die Punkte holt. Ich glaube, dass wir uns dieses Spielglück, das wir gegen Heimstetten mit dem Lucky Punch hatten, in den Wochen und Spielen davor schon verdient und erarbeitet haben. Da hatten wir in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Pech, vielleicht auch mit der einen oder anderen Entscheidung. Von daher sind wir sehr froh, dass wir die Punkte in Heimstetten mitnehmen konnten. Jetzt geht es gegen Gundelfingen, einen körperlich sehr starken und intensiven Gegner. Wir werden uns wehren und möchten Revanche nehmen für das Spiel vor zwei Wochen in Gundelfingen, das wir durch eine relativ unglückliche Standardsituation knapp verloren haben. Wir sind extrem heiß auf dieses Spiel. Wir haben ein großes Ziel für das Wochenende, das wir erreichen wollen, und möchten gemeinsam mit unseren Fans einen schönen Samstag in Kirchanschöring verbringen. Dafür werden wir alles tun und unser Herz auf dem Platz lassen." Personalien: Personell muss der SV Kirchanschöring sicher auf Torjäger Jonas Kronbichler und Matteo van de Weel verzichten. Hinter den Einsätzen von Basti Dengel und Nick Schreiber stehen zudem noch Fragezeichen. Abgesehen davon kann das Trainerteam voraussichtlich auf den restlichen Kader zurückgreifen. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Kirchanschöring hatten wir erst vor zwei Wochen zu Gast. Da hat man gesehen, dass der Gegner über brutale Qualität in den einzelnen Mannschaftsteilen verfügt und sehr geschlossen aus dem Kollektiv heraus spielt. Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die dieses Mal sogar Heimvorteil hat. Wir wollen den Schwung aus dem Sechzig-Spiel mitnehmen, wissen aber auch, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird." Personalien: Ausfallen werden David Anzenhofer, Elias Weichler, Michael Singer, Noah Sailer, Kevin Lochbrunner, Mehmet Fidan und Marvin Meier. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Felix Hafner.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen TSV 1860 München TSV 1860 II 15:30 PUSH