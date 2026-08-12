Landsberg-Toptalent Dollinger schließt sich TSV 1860 München an

In den letzten Spielzeiten schoss er Tore wie am Fließband. Jetzt wechselt Luca Dollinger für seinen Traum in die zweite Mannschaft des TSV 1860 München.
„Dolle“, wie Luca Dollinger auch genannt wird, verabschiedete sich am vergangenen Freitag beim Heimspiel des TSV Landsberg gegen den FV Illertissen von seinen Teamkollegen. Ein Regionalliga-Spiel bestritt er in dieser Saison noch für den Verein, bei dem er groß geworden ist.
Nun verlässt er „schweren Herzens“ den Lech und ist ab sofort spielberechtigt für den TSV 1860 München II. Damit folgt er seinem ehemaligen Trainer Chris Rech und seinem Mitspieler Fares Ibrahim zum Münchner Traditionsklub. Der TSV Landsberg hingegen verliert mit „Dolle“ nicht nur ein Top-Talent, sondern auch einen Spieler, der aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat.
„Beim TSV 1860 kann ich unter Profibedingungen trainieren. Dadurch will ich mich sowohl körperlich und technisch als auch taktisch nochmal deutlich weiterentwickeln“, sagte der 19-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Zudem hofft er bei den Löwen auf mehr Spielzeit.
In Landsberg feierte er, kaum volljährig geworden, vor rund eineinhalb Jahren sein Bayernliga-Debüt. Seitdem war er regelmäßig bei den Spielen der ersten Mannschaft zu finden. Auch wenn er überwiegend von der Bank kam, erzielte der variabel im Sturm oder auf den Außen einsetzbare Youngster in der vergangenen Saison sieben Tore in der Bayernliga und war Teil der historischen Aufstiegsmannschaft.
Für die U19 erzielte er vergangene Saison in der Bezirksoberliga 25 Treffer. Und als ob das noch nicht genug wäre, lief er zusätzlich in der Kreisliga für die zweite Herrenmannschaft des TSV Landsberg auf. Die Bilanz? Weitere 16 Treffer sowie etliche Assists in allen drei Mannschaften.
Der Abschied nach der langen und intensiven Zeit in Landsberg fiel ihm deshalb schwer: „Der Verein hat mir sehr viel gegeben und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Bei manchen der Jungs habe ich mich mehrmals verabschiedet und für all die Jahre bedankt. Es war keine leichte Entscheidung“, so der Neu-Sechzger.
Viermal die Woche fährt er nun nach München zum Training und freut sich dabei über die Unterstützung seines Arbeitgebers. Für die Löwen lief er noch nicht in der Bayernliga Süd auf, da er krankheitsbedingt erst seit dieser Woche voll im Training ist. Sein erstes Spiel könnte dann das Heimspiel des TSV 1860 München II gegen die SpVgg Hankofen-Hailing werden.