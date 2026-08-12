Landsberg-Toptalent Dollinger schließt sich TSV 1860 München an „Verein hat mir sehr viel gegeben“ von Sarah Georgi · Heute, 15:59 Uhr · 0 Leser

Luca Dollinger (li.) stand in der vergangenen Saison beim TSV Landsberg gleich für drei Mannschaften auf dem Platz. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

In den letzten Spielzeiten schoss er Tore wie am Fließband. Jetzt wechselt Luca Dollinger für seinen Traum in die zweite Mannschaft des TSV 1860 München.

„Dolle“, wie Luca Dollinger auch genannt wird, verabschiedete sich am vergangenen Freitag beim Heimspiel des TSV Landsberg gegen den FV Illertissen von seinen Teamkollegen. Ein Regionalliga-Spiel bestritt er in dieser Saison noch für den Verein, bei dem er groß geworden ist. Nun verlässt er „schweren Herzens“ den Lech und ist ab sofort spielberechtigt für den TSV 1860 München II. Damit folgt er seinem ehemaligen Trainer Chris Rech und seinem Mitspieler Fares Ibrahim zum Münchner Traditionsklub. Der TSV Landsberg hingegen verliert mit „Dolle“ nicht nur ein Top-Talent, sondern auch einen Spieler, der aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat.

Luca Dollinger verlässt den TSV Landsberg und folgt Ex-Trainer Chris Rech „Beim TSV 1860 kann ich unter Profibedingungen trainieren. Dadurch will ich mich sowohl körperlich und technisch als auch taktisch nochmal deutlich weiterentwickeln“, sagte der 19-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Zudem hofft er bei den Löwen auf mehr Spielzeit. In Landsberg feierte er, kaum volljährig geworden, vor rund eineinhalb Jahren sein Bayernliga-Debüt. Seitdem war er regelmäßig bei den Spielen der ersten Mannschaft zu finden. Auch wenn er überwiegend von der Bank kam, erzielte der variabel im Sturm oder auf den Außen einsetzbare Youngster in der vergangenen Saison sieben Tore in der Bayernliga und war Teil der historischen Aufstiegsmannschaft.