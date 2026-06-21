Landsberg rüstet für Regionalliga-Abenteuer: "Passiert gerade einiges"

Neuzugang David Bauer war in Landsberg gleich "Chef im Ring" – Foto: Thomas Ernstberger

Nach den Abgängen der Regionalliga-erfahrenen Akteure Maxi Berwein (30), Tino Reich (25), die beide zum 1. FC Penzberg in die Bezirksliga wechselten, Benny Auburger (25/DJK Vilzing) und Jannik Fippl (26/Türkgücü München) stellten sich in den Tests drei Neuzugänge vor.

Landsberg – Die ersten beiden Tests als Regionalligist sind absolviert – erwartungsgemäß mit zwei Siegen für Aufsteiger TSV Landsberg. Die Truppe von Neu-Trainer René Schröder (36) besiegte zum Auftakt der Vorbereitung erst Kreisliga-Aufsteiger FC Issing, den Heimatverein von Bundestrainer Julian Nagelsmann, mit 6:1 und ließ am Samstag ein 4:1 gegen Neu-Landesligist TSV Gersthofen (Meister der Schwaben-Bezirksliga Nord) folgen.

Die auffälligsten: Zum einen Innenverteidiger David Bauer (31), der von Regionalliga-Konkurrent FC Memmingen kam und sofort den Ton auf dem Platz angab, mit seiner Präsenz und Routine sowie mit klugen Pässen aus der Abwehr überzeugte. Man sah schnell: Der 1,94-Meter-Hüne wird ein wichtiger Führungsspieler für die relativ junge Landsberger Mannschaft. Er übenahm am Samstag in Halbzeit zwei sogar die Kapitänsbinde von Max Holdenrieder.

Zudem zeigte der junge Flügel-Stürmer Fynn Heinze (19), der mit der Empfehlung von 24 Regionalliga-Spielen vom FC Augsburg II an den Lech kam, warum die sportliche Leitung große Stücke auf ihn hält: Der 1,86 Meter große Angreifer ließ sein Können und seine Schnelligkeit mehrfach aufblitzen – und darf sich erster Torschütze in der Landsberger Regionalliga-Geschichte nennen. Sowohl in Issing als auch gegen Gersthofen sorgte er für den 1:0-Pausenstand, legte im zweiten Test auch noch das 3:0 nach. Eine gelungene Premiere des Blondschopfs.

Der dritte Neue ist Maurice Merkl (20), der zuletzt im Tor von Nord-Bayernligist Jahn Regensburg II stand. Merkl ist gebürtiger Landsberger und wurde nach den Stationen VfL Kaufering und FC Greifenberg in der Jugend des FC Augsburg groß. Mit ihm, der etatmäßigen Nummer 1 Leo Leimeister (22), Dani Baltzer (30), dem akutell verletzten Max Fuchs (20/Kreuzbandriss) und Youngster Vincent Oppenrieder (18) ist dr Aufsteiger auf der Torhüter-Position top aufgestellt.

Ansonsten: Lauter alte Bekannte im TSV-Dress, da 18 Akteure aus der Aufstiegssaison für das „Abenteuer Regionalliga“ geblieben sind. In den ersten Tests fehlten lediglich die Offensiv-Kräfte Furkan Kircicek (20) und Luca Dollinger (19). Jung-Vater Kircicek, der erst am Samstag aus dem Urlaub zurückkam, wird nicht weiter als Co-Trainer agieren, sondern sich voll aufs Spielen konzentrieren, Dollinger bereitete sich mit der A-Jugend aufs Aufstiegs-„Endspiel“ am Sonntag beim FC Schwabing vor.

Die weiteren Test-Torschützen: Fares Ibrahim, Max Seemüller (je 2) und Lukas Bettrich in Issing, Jeton Abazi und erneut Ibrahim per Elfmeter gegen Gersthofen. Nette Geschichte am Rande: Ibrahim erzielte alle drei Tore mit den Schuhen, die ihm Ersatzkeeper Baltzer geliehen hatte. Jetzt darf er sie behalten…

Und wie geht’s personell beim TSV weiter? „Wir werden definitiv noch Spieler holen, denn wir wollen Mannschaft und Umfeld weiterentwickeln“, so der sportliche Leiter Marko Braovac (36). Und er fügt an: „Es passiert gerade einiges auf dem Transfermarkt, es gibt viele Spieler, die zu uns wollen. Wir bleiben da ganz unaufgeregt.“

Thema Umfeld: Die neue Spielstätte, das alte Sportzentrum, wird gerade, vornehmlich in Eigenregie, Regionalliga-tauglich gemacht. Am Mittwoch findet die Abnahme durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) statt. Das Vorbereitungsspiel am Samstag (11 Uhr) gegen Bayernliga-Aufsteiger TSV Schwabmünchen soll im Sportzentrum stattfinden, der Test am Freitag (19.30 Uhr) gegen Bayernligist TuS Geretsried wird im Sportpark ausgetragen.