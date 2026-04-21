Landsberg plant für Regionalliga und fiebert Top-Spiel entgegen Der TSV wagt den Gang in die vierte Liga und ist optimistisch gestimmt +++ Am Freitagabend kommen die Junglöwen von Thomas Seidl · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Kicker des TSV Landsberg stehen kurz vor einem historischen Erfolg – Foto: Sven Leifer

Nachdem Ausstieg von Abteilungsleier Nico Held gab es viele Mutmaßungen um die Zukunft des höherklassigen Fußballs beim TSV Landsberg. Fakt ist, dass die Mannen von Coach Christoph Rech eine bärenstarke Bayernliga-Runde spielen und fristgerecht die Lizenz für die Regionalliga beantragt haben. Auf und neben dem Platz wurden in den letzten Wochen die Weichen gestellt, dass der erstmalige Sprung in die vierte Liga realisiert werden kann.

"Auf allen Ebenen geht es richtig gut voran. Die neue Abteilungsleitung um Werner Seemüller macht einen hervorragenden Job - unser Bayernliga-Team sowieso. Daher sind wir guter Dinge, dass es in Landsberg bald Regionalliga-Fußball zu sehen gibt", sagt Landsbergs Kultspieler Muriz Salemovic, der sich seit Kurzem als 2. Vorstand bei seinem Herzensverein engagiert. "Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft nichts mehr anbrennen lassen und bald den Aufstieg feiern wird, da ja die U21 des TSV 1860 München bekanntlich nicht hoch darf. Die Planungen sind weit vorangeschritten und ich bin überzeugt, dass wir eine konkurrenzfähige Truppe haben werden. In der Stadionproblematik hat sich auch bereits einiges getan. Wir hatten super Gespräche mit der Stadt und wir können im Landsberger Sportzentrum, der die Anforderungen für die Regionalliga erfüllt, unsere Heimspiele austragen. In diesem Zusammenhang werden wir eng mit den X-Press - den Landsberger Footballern, die das Stadion ebenfalls nutzen - zusammenarbeiten. Die Chemie unter den Verantwortlichen der beiden Vereine ist hervorragend und das stimmt uns alle sehr positiv", informiert der 37-Jährige.











Der heimische 3C-Sportpark erfüllt nicht die infrastrukturellen Ansprüche, die der Bayerische Fußball-Verband einfordert. "Das ist schade, aber das kann man nicht ändern. Ob wir die erforderlichen Umbaumaßnahmen forcieren oder uns - solange wir der Regionalliga angehören - längerfristig im Landsberger Sportzentrum sehen, ist eine Frage, die es intern zu beantworten gilt. Das hat aber aktuell keine Priorität", informiert Salemovic, dem auch andere Dinge im Verein Freude machen: "Unser U19 steht vor dem Aufstieg in die Landesliga. Im Jugendbereich hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das ist extrem erfreulich."















Läuft es optimal, kann am Freitag (Anstoß: 19 Uhr) gegen Spitzenreiter TSV 1860 München II vielleicht schon der Aufstieg perfekt gemacht werden. "Das wäre natürlich sensationell. Wir freuen uns auf ein geiles Spiel gegen einen überragenden Gegner, der es längst verdient hätte, mal in die Regionalliga zu dürfen. Leider lassen das die Regularien aber nicht zu, so lange die Profis nur der dritten Liga angehören", weiß Salemovic, der auf eine vierstellige Zuschauerkulisse hofft. Vor dem Anpfiff stellt die neue Abteilungsleitung ihr Sponsoren-Partnerschaftskonzept für die Saison 2026/2027 vor, das unter der Federführung des ehemaligen TSV-Spielertrainers und Ex-Amazon Music Deutschland Chef Michael Höweler steht.