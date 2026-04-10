Landsberg mit klarem Ziel: »Wir wollen gewinnen!«

Zuletzt überwogen beim TSV Landsberg die getrübten Blicke. Im Heimspiel gegen die seit der Winterpause ungeschlagenen Nördlinger soll nun endlich wieder ein Sieg her. – Foto: Robert Geisler

Die anstrengende Osterzeit ist in der Bayernliga Süd vorerst überstanden, nun kehrt mit Spieltagen am Freitag und Samstag wieder etwas mehr Liga-Alltag ein. Ruhiger wird es deshalb aber keineswegs: Türkspor Augsburg und Türkgücü München stehen vor kniffligen Heimaufgaben und sind im Abstiegskampf fast schon zum Punkten verdammt. Im direkten Duell zwischen dem TSV Kottern und dem FC Sturm Hauzenberg geht es derweil um echte Big Points im Tabellenkeller. Bereits am Freitagabend will der SV Erlbach nach dem enttäuschenden 0:4 bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München gegen den TuS Geretsried die passende Reaktion zeigen.

Freitagabend

--> zu diesem Spiel folgt ein ausführlicher Bericht...

Heute, 19:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach TuS Geretsried Geretsried 19:00 PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Mit der ersten Halbzeit am Montag gegen den TSV 1860 München II waren wir eigentlich sehr zufrieden und haben ein gutes Spiel gemacht. Umso bitterer war die Szene in der Nachspielzeit vor der Pause, als wir aus unserer Sicht einen klaren Elfmeter hätten bekommen müssen. Stattdessen wurde auf Schwalbe entschieden, wodurch unser Innenverteidiger auch noch mit gelb-rot vom Platz musste. Gegen einen solchen Gegner wird es dann natürlich schwierig. Wir haben das Spiel aber schnell abgehakt und richten den Blick jetzt nach vorne. Mit Geretsried wartet die nächste sehr schwierige Heimaufgabe auf uns. Sie spielen einen sehr guten Fußball und haben bislang eine starke Rückrunde hingelegt. Deshalb müssen wir erneut an unser Maximum kommen. Entscheidend wird sein, dass wir weiter mit Selbstvertrauen und mutigem Fußball auftreten. Dann hoffen wir, die Punkte in Erlbach behalten zu können."

Personalien SV Erlbach: Im Vergleich zum Spiel gegen die Junglöwen wird es keine Änderung geben. Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Für uns ist es in Erlbach das dritte von vier Spielen im Vier-Tages-Rhythmus. Am Ostermontag haben wir den positiven Trend mit stabilen Leistungen fortgesetzt und uns diesmal auch mit vielen Toren belohnt. Dadurch konnten wir uns für das Auswärtsspiel in Erlbach ein Stück weit Druck nehmen. Uns ist aber bewusst, dass es in der Liga kaum schwierigere Auswärtsaufgaben gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch nur wenige schönere Auswärtsspiele in der Bayernliga. Erlbach ist eine sehr stabile Mannschaft, die mit und gegen den Ball klare Prinzipien verfolgt und diese mit großer Konsequenz umsetzt. Sie sind laufstark, gierig, heimstark und kämpfen selbst noch um wichtige Plätze. Trotzdem freuen wir uns sehr auf die Partie. Top-Rasen, Top-Kulisse - das ist ein Spiel, auf das man sich in dieser Liga freut. Wir wollen uns dort so präsentieren, dass wir als Aufsteiger guten Fußball spielen, dagegenhalten und vielleicht auch für eine Überraschung sorgen können." Personalien TuS Geretsried: Personell deutet derzeit alles darauf hin, dass es keine Veränderungen geben wird. Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Gundelfingen Gundelfingen 14:00 live PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit dem FC Gundelfingen wartet auf uns ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hat und uns im Hinspiel klar besiegt hat. Die Rollen sind deshalb sicherlich klar verteilt. Uns erwartet eine sehr schwere Partie gegen einen Gegner, der sowohl läuferisch als auch fußballerisch auf hohem Niveau agiert und von Thomas Rudolph immer hervorragend eingestellt wird. Trotzdem wollen wir zuhause um die Punkte kämpfen. Ich denke, dass wir in der Rückrunde bislang durchweg ordentliche bis gute Spiele gezeigt haben, und genau daran wollen wir anknüpfen, damit die Punkte auch diesmal bei uns bleiben. Personell bleibt die Kaderdecke weiterhin sehr dünn - ähnlich wie zuletzt in Heimstetten, als wir mit vielen jungen Spielern angetreten sind. So wird es wohl auch am Samstag wieder aussehen." Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Im Hinspiel haben wir einen echten Sahnetag erwischt, an dem nahezu alles aufgegangen ist. Uns ist bewusst, dass uns diesmal wohl ein deutlich schwererer Gegner erwartet. Wir treffen auf eine fußballerisch starke Mannschaft mit einem ausgezeichneten Trainer. Trotzdem wollen wir unseren positiven Trend fortsetzen und natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personalien FC Gundelfingen: Definitiv verzichten müssen die Gäste auf David Anzenhofer, Mehmet Fidan, Nico Frisch, den rotgesperrten Yannick Maurer sowie den privat verhinderten Janik Noller. Zudem steht hinter Elias Weichler noch ein dickes Fragezeichen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 14:00 PUSH

--> zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Mit Nördlingen kommt eine Mannschaft, die seit Mitte Oktober kein Spiel mehr verloren hat und dementsprechend selbstbewusst auftritt. Ein richtig guter Gegner, der physisch top ist und gleichzeitig Fußball spielen möchte. Wir wissen, was auf uns zukommt und müssen unser Toplevel erreichen. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge brauchen wir unbedingt wieder einen Heimsieg. Die Jungs geben immer Vollgas, investieren wahnsinnig viel in jedem Spiel, einzig die Chancenverwertung war in den letzten Spielen nicht gut. Es spricht für die Mannschaft, dass sie nach drei Remis unzufrieden ist und der Anspruch an uns selber hoch ist. Wir wollen dominant auftreten, mutigen Fußball spielen und den Gegner vor Aufgaben stellen. Mit unserer Qualität können wir jeden Gegner schlagen und das Ziel ist klar: Wir wollen gewinnen!" Personalien TSV Landsberg: Personell gibt es im Vergleich zum Ostermontagsspiel gegen Hauzenberg keine Veränderungen. Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Landsberg hat eine der besten Mannschaften der Bayernliga. Wir sind aktuell gut drauf und haben gegen Kirchanschöring sowie Erlbach eine gute Leistung gezeigt. Jetzt können wir uns am Wochenende gegen das nächste Top-Team beweisen." Personalien TSV Nördlingen: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann einsatzbereit.

Morgen, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg SV Heimstetten Heimstetten 15:00 PUSH

Daniel Biermann (Spielertrainer TürkAugsburg): "Wir wollen aus den verbleibenden sechs Spielen das Maximum herausholen, um gemeinsam noch die Relegation zu erreichen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die Trainingsleistungen stimmen - jetzt kommt es darauf an, das am Wochenende auch in Punkte umzumünzen, unabhängig vom Gegner.“ Personalien TürkAugsburg: Vor dem Einsatz von Kapitän Dominik Krachtus steht ein Fragezeichen. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir fahren mit dem klaren Ziel nach Augsburg, die drei Punkte zu holen und viel Aktivität mit und gegen den Ball auf den Platz zu bringen. Letztere hat uns über größere Strecken gefehlt gegen Deisenhofen. Wir wollen daher ab Minute 1 voll fokussiert sein und uns in unser Spiel reinarbeiten." Personalien SV Heimstetten: Der Kader bleibt im Vergleich zum letzten Spiel unverändert. Mit Lukas Riglewski ist dabei auch weiterhin ein zuletzt schmerzlich vermisster Akteur wieder an Bord.

Andy Pummer und der FC Deisenhofen stehen nach zwei Remis in Folge vor der nächsten kniffligen Aufgabe. Mit dem FC Gundelfingen um Trainer Thomas Rudolph wartet ein formstarker Gegner. – Foto: Sven Leifer

Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 15:00 PUSH

Rainer Elfinger (sportlicher Leiter Türkgücü München): "Nachdem wir im letzten Spiel offensiv wenig Durchschlagskraft entwickeln konnten, erhoffen wir uns im Heimspiel gegen Schwaig natürlich wieder mehr Offensivpower von jedem Einzelnen und gehen mit Optimismus in das Spiel, um uns mit Punkten belohnen zu können." Personalien Türkgücü München: Sicherlich fehlen wird Ivan Martinovic. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Türkgücü München befindet sich in einer schwierigen Situation und wird alles daran setzen, Punkte zu sammeln. Wir dürfen uns nicht von der aktuellen Tabellenlage täuschen lassen. Es ist wichtig, die positiven Leistungen der vergangenen Wochen fortzuführen und mit der "Schwaiger Mentalität" ins Spiel zu gehen." Personalien SF Schwaig: Sebastian Hofmaier, Linus Hesch und Florian Pflügler sehen dem Kader von Wiggerl Donbeck wieder voll zur Verfügung. Beim Tim Schels bleibt abzuwarten, wie sich sein Zustand bis Samstag entwickelt. Definitiv ausfallen werden Leon Roth und Nerman Mackic.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör FC Ismaning FC Ismaning 15:00 PUSH