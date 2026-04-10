Landsberg mit klarem Ziel: »Wir wollen gewinnen!«

Die anstrengende Osterzeit ist in der Bayernliga Süd vorerst überstanden, nun kehrt mit Spieltagen am Freitag und Samstag wieder etwas mehr Liga-Alltag ein. Ruhiger wird es deshalb aber keineswegs: Türkspor Augsburg und Türkgücü München stehen vor kniffligen Heimaufgaben und sind im Abstiegskampf fast schon zum Punkten verdammt. Im direkten Duell zwischen dem TSV Kottern und dem FC Sturm Hauzenberg geht es derweil um echte Big Points im Tabellenkeller. Bereits am Freitagabend will der SV Erlbach nach dem enttäuschenden 0:4 bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München gegen den TuS Geretsried die passende Reaktion zeigen.
--> zu diesem Spiel folgt ein ausführlicher Bericht...
Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Mit der ersten Halbzeit am Montag gegen den TSV 1860 München II waren wir eigentlich sehr zufrieden und haben ein gutes Spiel gemacht. Umso bitterer war die Szene in der Nachspielzeit vor der Pause, als wir aus unserer Sicht einen klaren Elfmeter hätten bekommen müssen. Stattdessen wurde auf Schwalbe entschieden, wodurch unser Innenverteidiger auch noch mit gelb-rot vom Platz musste. Gegen einen solchen Gegner wird es dann natürlich schwierig. Wir haben das Spiel aber schnell abgehakt und richten den Blick jetzt nach vorne. Mit Geretsried wartet die nächste sehr schwierige Heimaufgabe auf uns. Sie spielen einen sehr guten Fußball und haben bislang eine starke Rückrunde hingelegt. Deshalb müssen wir erneut an unser Maximum kommen. Entscheidend wird sein, dass wir weiter mit Selbstvertrauen und mutigem Fußball auftreten. Dann hoffen wir, die Punkte in Erlbach behalten zu können."
Personalien SV Erlbach: Im Vergleich zum Spiel gegen die Junglöwen wird es keine Änderung geben.
Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Für uns ist es in Erlbach das dritte von vier Spielen im Vier-Tages-Rhythmus. Am Ostermontag haben wir den positiven Trend mit stabilen Leistungen fortgesetzt und uns diesmal auch mit vielen Toren belohnt. Dadurch konnten wir uns für das Auswärtsspiel in Erlbach ein Stück weit Druck nehmen. Uns ist aber bewusst, dass es in der Liga kaum schwierigere Auswärtsaufgaben gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch nur wenige schönere Auswärtsspiele in der Bayernliga. Erlbach ist eine sehr stabile Mannschaft, die mit und gegen den Ball klare Prinzipien verfolgt und diese mit großer Konsequenz umsetzt. Sie sind laufstark, gierig, heimstark und kämpfen selbst noch um wichtige Plätze. Trotzdem freuen wir uns sehr auf die Partie. Top-Rasen, Top-Kulisse - das ist ein Spiel, auf das man sich in dieser Liga freut. Wir wollen uns dort so präsentieren, dass wir als Aufsteiger guten Fußball spielen, dagegenhalten und vielleicht auch für eine Überraschung sorgen können."
Personalien TuS Geretsried: Personell deutet derzeit alles darauf hin, dass es keine Veränderungen geben wird.
Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit dem FC Gundelfingen wartet auf uns ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hat und uns im Hinspiel klar besiegt hat. Die Rollen sind deshalb sicherlich klar verteilt. Uns erwartet eine sehr schwere Partie gegen einen Gegner, der sowohl läuferisch als auch fußballerisch auf hohem Niveau agiert und von Thomas Rudolph immer hervorragend eingestellt wird. Trotzdem wollen wir zuhause um die Punkte kämpfen. Ich denke, dass wir in der Rückrunde bislang durchweg ordentliche bis gute Spiele gezeigt haben, und genau daran wollen wir anknüpfen, damit die Punkte auch diesmal bei uns bleiben. Personell bleibt die Kaderdecke weiterhin sehr dünn - ähnlich wie zuletzt in Heimstetten, als wir mit vielen jungen Spielern angetreten sind. So wird es wohl auch am Samstag wieder aussehen."
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Im Hinspiel haben wir einen echten Sahnetag erwischt, an dem nahezu alles aufgegangen ist. Uns ist bewusst, dass uns diesmal wohl ein deutlich schwererer Gegner erwartet. Wir treffen auf eine fußballerisch starke Mannschaft mit einem ausgezeichneten Trainer. Trotzdem wollen wir unseren positiven Trend fortsetzen und natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."
Personalien FC Gundelfingen: Definitiv verzichten müssen die Gäste auf David Anzenhofer, Mehmet Fidan, Nico Frisch, den rotgesperrten Yannick Maurer sowie den privat verhinderten Janik Noller. Zudem steht hinter Elias Weichler noch ein dickes Fragezeichen.
--> zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...
Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Mit Nördlingen kommt eine Mannschaft, die seit Mitte Oktober kein Spiel mehr verloren hat und dementsprechend selbstbewusst auftritt. Ein richtig guter Gegner, der physisch top ist und gleichzeitig Fußball spielen möchte. Wir wissen, was auf uns zukommt und müssen unser Toplevel erreichen. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge brauchen wir unbedingt wieder einen Heimsieg. Die Jungs geben immer Vollgas, investieren wahnsinnig viel in jedem Spiel, einzig die Chancenverwertung war in den letzten Spielen nicht gut. Es spricht für die Mannschaft, dass sie nach drei Remis unzufrieden ist und der Anspruch an uns selber hoch ist. Wir wollen dominant auftreten, mutigen Fußball spielen und den Gegner vor Aufgaben stellen. Mit unserer Qualität können wir jeden Gegner schlagen und das Ziel ist klar: Wir wollen gewinnen!"
Personalien TSV Landsberg: Personell gibt es im Vergleich zum Ostermontagsspiel gegen Hauzenberg keine Veränderungen.
Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Landsberg hat eine der besten Mannschaften der Bayernliga. Wir sind aktuell gut drauf und haben gegen Kirchanschöring sowie Erlbach eine gute Leistung gezeigt. Jetzt können wir uns am Wochenende gegen das nächste Top-Team beweisen."
Personalien TSV Nördlingen: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann einsatzbereit.
Daniel Biermann (Spielertrainer TürkAugsburg): "Wir wollen aus den verbleibenden sechs Spielen das Maximum herausholen, um gemeinsam noch die Relegation zu erreichen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die Trainingsleistungen stimmen - jetzt kommt es darauf an, das am Wochenende auch in Punkte umzumünzen, unabhängig vom Gegner.“
Personalien TürkAugsburg: Vor dem Einsatz von Kapitän Dominik Krachtus steht ein Fragezeichen. Ansonsten sind alle Mann an Bord.
Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir fahren mit dem klaren Ziel nach Augsburg, die drei Punkte zu holen und viel Aktivität mit und gegen den Ball auf den Platz zu bringen. Letztere hat uns über größere Strecken gefehlt gegen Deisenhofen. Wir wollen daher ab Minute 1 voll fokussiert sein und uns in unser Spiel reinarbeiten."
Personalien SV Heimstetten: Der Kader bleibt im Vergleich zum letzten Spiel unverändert. Mit Lukas Riglewski ist dabei auch weiterhin ein zuletzt schmerzlich vermisster Akteur wieder an Bord.
Rainer Elfinger (sportlicher Leiter Türkgücü München): "Nachdem wir im letzten Spiel offensiv wenig Durchschlagskraft entwickeln konnten, erhoffen wir uns im Heimspiel gegen Schwaig natürlich wieder mehr Offensivpower von jedem Einzelnen und gehen mit Optimismus in das Spiel, um uns mit Punkten belohnen zu können."
Personalien Türkgücü München: Sicherlich fehlen wird Ivan Martinovic.
Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Türkgücü München befindet sich in einer schwierigen Situation und wird alles daran setzen, Punkte zu sammeln. Wir dürfen uns nicht von der aktuellen Tabellenlage täuschen lassen. Es ist wichtig, die positiven Leistungen der vergangenen Wochen fortzuführen und mit der "Schwaiger Mentalität" ins Spiel zu gehen."
Personalien SF Schwaig: Sebastian Hofmaier, Linus Hesch und Florian Pflügler sehen dem Kader von Wiggerl Donbeck wieder voll zur Verfügung. Beim Tim Schels bleibt abzuwarten, wie sich sein Zustand bis Samstag entwickelt. Definitiv ausfallen werden Leon Roth und Nerman Mackic.
Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Mit den letzten beiden Spielen gegen Hauzenberg und Nördlingen waren wir sehr zufrieden. Gerade mit Blick auf den kurzen Abstand zwischen beiden Partien hat es uns imponiert, wie die Mannschaft unter schwierigen Bedingungen marschiert ist - mit der weiten Auswärtsfahrt, höheren Temperaturen und allem, was dazugehört. Deshalb war der Punkt in Nördlingen gegen einen starken Gegner aus unserer Sicht auch absolut verdient. Jetzt wartet die nächste Aufgabe auf uns. An das Hinspiel erinnern wir uns noch gut: Nach einer frühen Roten Karte haben wir in Unterzahl trotzdem ein starkes Spiel gemacht und am Ende etwas unglücklich nach einer Standardsituation verloren. Entsprechend haben wir am Samstag noch etwas gutzumachen und wollen uns diesmal unbedingt mit Punkten belohnen. Ich bin der Meinung, dass man gegen eine Mannschaft einmal verlieren kann, aber im Normalfall nicht zweimal in einer Saison - das ist unser Antrieb und zugleich unser Anspruch.“
Personalien SV Kirchanschöring: Bei David Rosenstatter und David Lobendank stehen nach dem Nördlingen-Spiel noch weitere Untersuchungen aus, entsprechend bleiben ihre Einsätze fraglich. Dafür kehrt Eli Huber nach überstandener Pause in den Kader zurück.
Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Wir fahren dorthin und wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen. In den vergangenen Spielen haben wir es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, uns am Ende aber nicht belohnt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir uns für die zuletzt ordentlichen Leistungen auch einmal mit Punkten belohnen. Denn nur gute Auftritte allein bringen uns in unserer Situation nicht weiter. Deshalb wollen wir erneut eine gute Leistung zeigen, im besten Fall aber auch die drei Punkte mitnehmen."
Personalien FC Ismaning: Jacky Muriqi steht der gesamte Kader zur Verfügung.