Landsberg mindestens eine Nummer zu groß für den VfB Hallbergmoos FUSSBALL-BAYERNLIGA

Für den VfB Hallbergmoos ging es am Ende nur um Schadensbegrenzung: Der TSV Landsberg siegte am Freitag klar mit 3:0 – das erste Tor erzielte Sascha Mölders.

In der Folgezeit stellte sich eigentlich nur die Frage, wann Treffer Nummer zwei und damit die frühe Vorentscheidung fallen würde. Die Gäste spielten schnell nach vorne, kamen aber auch immer wieder zu einfach durch. Mölders hätte in der ersten Halbzeit auch einen Hattrick erzielen können, doch Dominic Dachs im Tor des VfB verhinderte Schlimmeres. Bei einem Schlenzer von Alessandro Di Rosa vom Strafraumrand ins lange Eck war er machtlos (40.).

Sascha Mölders war einst die „Wampe von Giesing“. In dieser Saison ist er der Spielertrainer des TSV Landsberg – und macht auch dort einen guten Job. Der 37-Jährige führt die Torschützenliste an und brauchte am Freitag im Stadion am Airport nur zwölf Minuten, um sein 18. Tor im 18. Saisonspiel zu machen. Der Landsberger Führungstreffer kam ganz einfach zustande: Ein Spieler durfte ungehindert flanken – und Mölders hatte vor dem Kasten erschreckend viel Platz, sodass der erfolgreiche Torabschluss die logische Konsequenz war.

Hallbergmoos – Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet gegen das Star-Ensemble des TSV Landsberg der Knoten platzt, war ziemlich gering. Und am Ende blieb die Sensation aus: Die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos kassierten am Freitagabend ihre 14. Niederlage im 18. Saisonspiel. Gegen den Meisterschaftsfavoriten war beim 0:3 (0:2) schon früh klar, dass es nur darum geht, sich ordentlich zu verkaufen.

Letztlich blieb nach 45 Minuten die Erkenntnis, dass der Gegner schlichtweg eine Nummer zu groß ist. In den wenigen Momenten, in denen die Hallbergmooser in der Offensive waren, fehlte die Zielstrebigkeit. Wenige Minuten vor dem 0:2 lief Fabian Diranko mit dem Ball am Fuß diagonal zum Strafraum, verpasste aber den Abschluss. Die Chance verpuffte.

Die Fans waren einmal mehr bayernligareif

Nach dem Seitenwechsel hatten die VfB-Fußballer wie in den vergangenen Heimpartien das Glück, dass der Gegner nicht darauf aus war, die Hausherren abzuschießen. Landsberg hatte schnell zwei gute Möglichkeiten, schaltete dann aber zwei Gänge zurück und beschränkte sich auf die Spielkontrolle. Mölders hatte weiterhin in jedem Kopfballduell die Lufthoheit und deutete an, dass bei einem VfB-Treffer aus dem Nichts wieder mehr Betrieb angesagt gewesen wäre. Immer wieder hatten die Landsberger ihre offensiven Szenen. Und einmal netzten sie dann doch noch ein: In der Nachspielzeit setzte Nikola Negic mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt (90.+3).

Bewundernswert waren die Ostkurvler des VfB, die 90 Minuten lang ihren Verein unterstützten. Sie sind absolut bayernligareif – und nehmen die bislang so enttäuschende Saison ohne jegliches Murren hin. Bleibt zu hoffen, dass das Team seinen Fans bald etwas zurückgeben kann.

Spielstatistik:

VfB Hallbergmoos – TSV Landsberg 0:3 (0:2) Aufstellung: Dachs – Petschner, Monthe (83. Opitz), Giglberger, Mömkes – Krause (46. Czech), Kostorz, Küttner (74. Thee), Werner (62. David) – Lucksch (76. Breuer) – Diranko. Tore: 0:1 Mölders (12.), 0:2 Di Rosa (40.), 0:3 Negic (90.+3). Gelbe Karten: Kostorz, Giglberger, Küttner, David. Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (TSV Bodenmais). Zuschauer: 400.

