Landsberg legt nach: Halit Yilmaz verstärkt den Regionalliga-Neuling Nach dem missglückten Auftakt wartet auf den Aufsteiger am Freitag das Derby beim FC Augsburg II von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Halit Yilmaz stand zuletzt bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag und war für die U23 in der Regionalliga am Ball. – Foto: Imago Images

Aller Anfang ist schwer...

Das gilt auch für den TSV Landsberg. Den Schwung und die Aufstiegseuphorie konnten die Lechstädter nicht mitnehmen ins erste Regionalliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Zu zaghaft und mit zu viel Respekt agierten die West-Oberbayern gegen den FC Memmingen - und kassierten am Ende eine verdiente 0:1-Heimniederlage. Am Freitag geht`s mit dem Derby beim FC Augsburg II weiter. Was Hoffnung macht: Verstärkung in der Offensive ist im Anflug...



"Wir hatten uns einiges vorgenommen, konnten das aber weder mit noch ohne Ball so umsetzen", analysierte Cheftrainer René Schröder den ersten Auftritt in der höchsten Amateurklasse kurz nach Abpfiff und sah vor allem im ersten Abschnitt auch eine "lethargische" Spielweise seines Teams. Mit ein paar Tagen Abstand meint der 36-Jährige: "Zu Beginn waren wir zu nervös, zu passiv. Was aber die Leistung der Memminger nicht schmälern soll. Das ist eine gestandene Regionalliga-Truppe, das möchte ich auch mal erwähnen. Was uns Hoffnung macht, ist die Leistung nach der Pause. Da sind wir viel mutiger, viel lebendiger aufgetreten. An der Durchschlagskraft hat es aber dann gehapert, daran müssen wir noch feilen, was wir auch diese Woche gemacht haben."

René Schröder sah zum Auftakt eine 0:1-Niederlage seiner Landsberger. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke







Apropos Offensivpower: In der Hinsicht hat der TSV noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und Halit Yilmaz an den Lech gelotst. Der 22-Jährige ist im bayerischen Amateurfußball ein Begriff, wurde beim FC Augsburg in der Jugend ausgebildet und war schon für den FC Pipinsried, Türkgücü München und zuletzt für die SpVgg Greuther Fürth II am Ball. Zusätzlich sammelte er kurzeitig auch international Erfahrung bei Genclerbirligi Ankara. "Halit hat seinen Vertrag in Fürth aufgelöst und möchte wieder heimatnäher spielen. Er kommt aus der Nähe von Gilching, also passt das bei uns für ihn recht gut. Am Montag hat er das erste Mal mittrainiert. Ein feiner Kerl und toller Fußballer. Man merkt aber schon auch noch, dass im zuletzt das Mannschaftstraining gefehlt hat. In der Hinsicht braucht er noch ein wenig Zeit. Ich denke, in zwei bis drei Wochen ist er eine ernsthafte Startelfoption", erklärt Schröder.