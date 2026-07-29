Landsberg legt nach: Halit Yilmaz verstärkt den Regionalliga-Neuling

Aller Anfang ist schwer...
Das gilt auch für den TSV Landsberg. Den Schwung und die Aufstiegseuphorie konnten die Lechstädter nicht mitnehmen ins erste Regionalliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Zu zaghaft und mit zu viel Respekt agierten die West-Oberbayern gegen den FC Memmingen - und kassierten am Ende eine verdiente 0:1-Heimniederlage. Am Freitag geht`s mit dem Derby beim FC Augsburg II weiter. Was Hoffnung macht: Verstärkung in der Offensive ist im Anflug...
"Wir hatten uns einiges vorgenommen, konnten das aber weder mit noch ohne Ball so umsetzen", analysierte Cheftrainer René Schröder den ersten Auftritt in der höchsten Amateurklasse kurz nach Abpfiff und sah vor allem im ersten Abschnitt auch eine "lethargische" Spielweise seines Teams. Mit ein paar Tagen Abstand meint der 36-Jährige: "Zu Beginn waren wir zu nervös, zu passiv. Was aber die Leistung der Memminger nicht schmälern soll. Das ist eine gestandene Regionalliga-Truppe, das möchte ich auch mal erwähnen. Was uns Hoffnung macht, ist die Leistung nach der Pause. Da sind wir viel mutiger, viel lebendiger aufgetreten. An der Durchschlagskraft hat es aber dann gehapert, daran müssen wir noch feilen, was wir auch diese Woche gemacht haben."
Im Rosenaustadion, wo Schröder mit dem Fahrrad hinfahren könnte, wie er augenzwinkernd anmerkt, wartet nun die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg auf die Landsberger. Was erwartet der junge Coach? "Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel, das ist schließlich ein Derby für uns. Mein Kollege Markus Feulner muss wieder viele neue, junge Spieler integrieren. Zudem stecken die Profis mitten in der Vorbereitung, da erhält auch immer wieder ein Spieler aus der zweiten Mannschaft eine Bewährungschance. Dementsprechend ist es immer ein kleines Rätsel, wer denn tatsächlich in der Regionalliga-Mannschaft aufläuft. Egal wer letztlich uns gegenüberstehen wird: Wir werden auf eine spielstarkes Team treffen, das, wenn man sie denn lässt, jeden Gegner in dieser Liga wehtun kann. Meine Jungs haben mir von einem Testspiel aus der Wintervorbereitung erzählt, als die Augsburger im Februar mit 9:1 über sie hinweggerollt sind. Das sollte Warnung genug sein." Personell hat Schröder die Qual der Wahl. Auch Lukas Bettrich kehrt in den Kader zurück. Damit stehen alle Mann zur Verfügung.