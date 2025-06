Landsberg-Legende Salemovic ist ein Glücksfall für den SV Fuchstal

Muriz Salemovic glänzt inzwischen als Spielertrainer. Mit dem SV Fuchstal hat der 36-Jährige souverän die Meisterschaft in der Kreisklasse 4 gefeiert und steigt in die Kreisliga aufgestiegen.

Es war das vorletzte Saisonspiel des SV Fuchstal in der Kreisklasse. Der Aufstieg in die Kreisliga war nach dem 9:0 in der Vorwoche gegen Penzing bereits perfekt – da gab’s von Trainer Muriz Salemovic (36) vor der Partie in Kinsau eine ganz besondere Motivationshilfe für seine Füchse, die bis dahin 96 Tore erzielt hatten: „Ihr habt die große Chance, nach dieser Saison besser als der FC Bayern dazustehen – also nutzt sie!“

Es passte zur Schlussphase dieser Top-Saison, dass das 100. SVS-Tor auf das Konto des Kapitäns ging, der in dieser Partie gleich dreimal traf. Samuel Keßler hatte als Abwehrspieler begonnen, wurde vom Coach zum Stürmer umfunktioniert und beendete die Spielzeit als Torjäger. Der 20-jährige Grundschul-Lehramts-Student, seit seinem vierten Lebensjahr für den SVF am Ball, wurde mit 13 Treffern Vize-Torschützenkönig hinter Christian Waldhör (16) und vor Luca Prinzing (12).

In der Saison 2023/24 hatte der gelernte Innenverteidiger gerade mal ein Tor erzielt. „Er war im Training immer extrem abschlussstark, deshalb habe ich ihn in die Offensive gestellt“, erklärt Salemovic, der große Stücke auf seine Nummer 16 hält: „Ein super-feiner Kerl und intelligenter Spieler, ein echter Leader. Deshalb habe ich ihn schon mit 19 zum Kapitän gemacht.“ Der Coach ist sicher: „Er hat das Zeug, höher zu spielen.“ Da wiegelt der Käpt’n aber noch ab: „Jetzt will ich erst mal mit meinen Jungs in der neuen Spielklasse bestehen.“

Keßler übernimmt Trainingsinhalte von Salemovic für die C-Junioren

Ein Leader aus Leeder: Seine Eltern Maria und Harald führten 25 Jahre, bis Ende 2024, das renommierte Gasthaus „Zum Luitpold“ – Sammy ist praktisch „in der Wirtschaft aufgewachsen“. Er sagt: „Ich hab’s nicht anders gekannt.“ Mittlerweile ist er Referendar an der Grundschule im Ortsteil Asch – und Trainer der Fuchstaler C-Jugend.

Und da kommt wieder Salemovic ins Spiel: „Von ihm kann man sehr viel lernen – sowohl taktisch als auch beim Verhalten auf dem Platz.“ Das gibt Keßler an die „jungen Füchse“ weiter: „Alles, was Muri im Training macht, übernehme ich für die C-Jugend.“

Glücksfall Salemovic glänzt als Spielertrainer des SV Fuchstal mit sieben Treffern

Aber es war nicht nur Keßler, der maßgeblichen Anteil am „Wunder Fuchstal“ hatte. Vergangene Saison noch in der Abstiegsrunde, jetzt souverän Meister der Kreisklasse mit zehn Punkten Vorsprung. Das Spiel der Fuchstaler trägt die Handschrift ihres Trainers. Salemovic, als Coach und Spieler Regional- und Bayernliga-erfahren und eine Landsberger Fußball-„Legende“, war ein Glücksfall für den Verein, als er im Sommer 2023 vom TSV Landsberg II zum SVF wechselte.

Erst als Trainer, ab dem vergangenen Sommer dann als Spielertrainer (27 Einsätze, sieben Tore) – auch auf dem Platz ein Vorbild mit Top-Leistungen. Und immer unterstützt von Co-Trainer Max Polster, der als „Chef von außen“ ein „ganz wichtiger Faktor“ war. „Unsere Jugendarbeit zusammen mit Muri, der die Jungs weiterentwickelt hat, waren die Grundlage für den Erfolg“, sagt Abteilungsleiter Oliver Theil.

Salemovic warnt: "Unterschied zwischen Kreisklasse und Kreisliga ist enorm"

Aber Salemovic, der mit Ehefrau Jasmin und seinen Kindern Alida und Malik in Asch lebt, bleibt bescheiden: „Unsere große Stärke war das Kollektiv, das beweist ein Blick in die Statistik. 106 Tore sprechen für sich – ganz besonders, wenn sie 18 verschiedene Spieler erzielt haben.“

Mit dem ersten Training am 30. Juni startet der SV Fuchstal pünktlich zum 50-jährigen Vereinsjubiläum ins „Abenteuer Kreisliga“ – da spielten die „Füchse“ zuletzt in der Saison 2015/16. „Natürlich wird das eine große Umstellung. Der Unterschied zwischen Kreisklasse und Kreisliga ist enorm“, weiß Salemovic, der auch in der neuen Saison auf dem Platz Regie führen wird („solange ich mich fit fühle“). „Wir freuen uns auf die neue Herausforderung in der Kreisliga“, sagt Keßler. Sein Saisonziel ist klar: „Erst mal der Klassenerhalt“, sagt er. „Und dann wäre es schön, wenn wir in der oberen Tabellenhälfte mitspielen könnten…“