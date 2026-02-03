Landsberg-Kapitän feiert Comeback nach schwerer Verletzung

Der TSV Landsberg gewinnt sein Testspiel gegen den Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Es war ein Test, der viele gute Nachrichten für die Landsberger brachte.
Landsberg – Das konnte sich schon mal sehen lassen: Fußball-Bayernligist TSV Landsberg gewann am Samstag den Test beim souveränen Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen mit 1:0. Unter Flutlicht und im teils dichten Nebel blieb die Truppe von Chefcoach Chris Rech (32) und seinem neuen Co-Trainer Peter Schmidt (43) auch im dritten Vorbereitungsspiel unbesiegt.
Nach einer „sehr intensiven Trainingswoche“ (Rech) war eine deutliche Leitungssteigerung gegenüber den bisherigen Tests gegen 1860 Rosenheim (4:3) und beim TSV Gilching-Argelsried (3:3) zu sehen. Das Tor des Tages erzielte der emsige Maxi Seemüller (22) in der 68. Minute.
Erfreulich an diesem diesig-kalten Nachmittag: Es gab eigentlich nur gute Nachrichten. Die Defensive zeigte sich stark verbessert. Nach zuvor sechs Gegentoren in zwei Spielen stand endlich wieder die Null.
Der neue, junge Keeper Max Fuchs (19) vertrat Leo Leimeister (immer noch Probleme mit dem Zeh) prima. Der Ex-Nördlinger ist jetzt fix die Nummer zwei im TSV-Tor (obwohl er mit Leos Nr. 1 spielte). Der bisherige Leimeister-Ersatz Cinar Tastan (19) hat den Verein vergangene Woche verlassen. Rech: „Richtung Augsburg zu einem
unterklassigen Verein.“
Der Kapitän ist wieder an Bord. Vier Monate nach seinem Sehnenriss beim 3:2 in Nördlingen feierte Maxi Holdenrieder (28) in Schwabmünchen ein 18-Minuten-Comeback. „Es fühlt sich gut an“, sagte er hinterher. „Aber es braucht noch ein bisschen Zeit.“ Bis auf Furkan Kircicek (29) sind damit wieder alle Mann an Bord. Der Torjäger und spielende Co-Trainer (Kreuzbandriss im März 2025) wird auch in den nächsten beiden Tests (Augsburg II und Unterhaching II) noch pausieren. Comeback evtl. eine Woche vor dem Punktspielstart (28. Februar gegen Deisenhofen). Coach Rech war mit dem Auftritt seiner Truppe zufrieden: „Eine gute Leistung gegen einen sehr starken Gegner, der viel Qualität hat.“
Und last not least hat Ünal Tosun (33) jetzt endlich ein eigenes Trikot: Der Neuzugang von Türkgücü München hat sich die Rückennummer 61 ausgesucht. Zuletzt hatte er im Dress von Moritz Ruprecht (inzwischen SC Heiligenstadt) mit der 23 gespielt. Nächster Test der Landsberger: Am Samstag (7. Februar) um 14 Uhr beim FC Augsburg II.