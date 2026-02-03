Landsberg-Kapitän feiert Comeback nach schwerer Verletzung 1:0-Sieg im Test von Thomas Ernstberger · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Comeback: Kapitän Maxi Holdenrieder – Foto: Thomas Ernstberger

Der TSV Landsberg gewinnt sein Testspiel gegen den Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Es war ein Test, der viele gute Nachrichten für die Landsberger brachte.

Landsberg – Das konnte sich schon mal sehen lassen: Fußball-Bayernligist TSV Landsberg gewann am Samstag den Test beim souveränen Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen mit 1:0. Unter Flutlicht und im teils dichten Nebel blieb die Truppe von Chefcoach Chris Rech (32) und seinem neuen Co-Trainer Peter Schmidt (43) auch im dritten Vorbereitungsspiel unbesiegt. Nach einer „sehr intensiven Trainingswoche“ (Rech) war eine deutliche Leitungssteigerung gegenüber den bisherigen Tests gegen 1860 Rosenheim (4:3) und beim TSV Gilching-Argelsried (3:3) zu sehen. Das Tor des Tages erzielte der emsige Maxi Seemüller (22) in der 68. Minute.

Erfreulich an diesem diesig-kalten Nachmittag: Es gab eigentlich nur gute Nachrichten. Die Defensive zeigte sich stark verbessert. Nach zuvor sechs Gegentoren in zwei Spielen stand endlich wieder die Null. Der neue, junge Keeper Max Fuchs (19) vertrat Leo Leimeister (immer noch Probleme mit dem Zeh) prima. Der Ex-Nördlinger ist jetzt fix die Nummer zwei im TSV-Tor (obwohl er mit Leos Nr. 1 spielte). Der bisherige Leimeister-Ersatz Cinar Tastan (19) hat den Verein vergangene Woche verlassen. Rech: „Richtung Augsburg zu einem

unterklassigen Verein.“