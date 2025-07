Landsberg holt Torjäger aus der Bezirksliga und Talent des FC Augsburg

Mit Jeton Abazi verpflichtet der TSV Landsberg einen Bayernliga-erprobten Mittelstürmer. Der 25-Jährige wechselt vom Bezirksligisten Türk Königsbrunn an den Lech, bringt jedoch beeindruckende Referenzen mit. In seiner Laufbahn sammelte Abazi bereits 75 Einsätze in der Bayernliga Süd, wo er seine Qualitäten als treffsicherer Angreifer unter Beweis stellte (u.a. 28 Tore für Türkspor Augsburg).