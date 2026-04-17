Landsberg holt Keeper Baltzer zurück

Willkommen zurück! Dani Baltzer am Freitag im Kreis seiner alten und neuen Teamkollegen – Foto: Thomas Ernstberger

Landsberg - Der TSV Landsberg hat schnell auf die schwere Verletzung von Torwart Max Fuchs (20) reagiert, der sich vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Nördlingen einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat und damit voraussichtlich bis Ende des Jahres ausfällt.

Als Ersatz für den jungen Keeper wird schon am Samstag beim FC Ismaning ein alter Bekannter als Keeper Nummer zwei auf der Landsberger Bank sitzen: Daniel Baltzer (30), der im Sommer 2025 vom FC Penzberg nach Landsberg gekommen war, aber nur einmal in der Bayernliga (beim 3:0 gegen Türkgücü) eingesetzt wurde, wird in den letzten fünf Saisonspielen zum TSV-Kader gehören. Am Freitag trainierte der Polizist aus Weilheim erstmals wieder im 3C-Sportpark, wurde von den Mitspielern mit großem Hallo und Applaus auf dem Trainingsplatz begrüßt. „Ich hab‘ heute zum ersten Mal seit September wieder die Fußballschuhe an“, verriet er. „Aber sie passen noch – genauso wie die Handschuhe.“

Baltzer als Backup für Leo Leimeister (22): „In der aktuellen Situation die beste Lösung für beide Parteien. Dani wird uns auf alle Fälle bis zum Saisonende unterstützen“, so Fußball-Boss Werner Seemüller (49), der Baltzer persönlich vor dem Training begrüßte, über die schnelle Lösung des Torwart-Problems. Es ist eine naheliegende Lösung: der Keeper kennt den Verein und die Mannschaft und sein Pass war noch in Landsberg. Außerdem passt er menschlich prima zur Truppe und man „kann man ihn jederzeit ohne Bedenken einsetzen“, wie der stellvertretende Abteilungsleiter Muriz Salemovic (37) ergänzt. Trainer Chris Rech (32): „Mannschaft und Trainerteam freuen sich sehr, dass er uns bis zum Saisonende hilft. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“

Der erfahrene Keeper (u.a. 81 Bezirksligaspiele für Penzberg, außerdem in Peiting, Kaufbeuren und Eichstätt aktiv) stand im Sommer nach Leimeisters Verletzung während der gesamten Vorbereitung (sechs Test- und zwei Pokalspiele) im Tor und machte seine Sache prima, ehe sich Ex-Coach Alex Schmidt vorm ersten Punktspiel für Leimeister als Nummer 1 entschied. Im September verließ Baltzer den TSV dann „aus sportlichen und vor allem beruflichen Gründen“.

Jetzt ist der gebürtige Schongauer wieder da! „Ich bin heute mit einem richtig guten Gefühl nach Landsberg gefahren. Ich freue, die Jungs und auch die Betreuer wiederzusehen und hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann“, so der „alte Neue“, der sich in den vergangenen Monaten mit Laufen, Radfahren und Krafttraining fit hielt. „Fußball hab‘ ich nicht mehr gespielt.“ Dafür machte er im Training mit Leimeister und Nachwuchsmann Vincent Oppenrieder (17) unter Anleitung von Torwarttrainer Gino Di Palma (46) gleich einen richtig guten Eindruck. Er gab aber zu: „Ein bisschen ungewohnt ist es schon…“

Baltzer ist also zurück. Und es gibt noch eine schöne Nachricht vom TSV: Torjäger-Co-Trainer Furkan Kircicek (29) ist Vater geworden. Seine Tamara brachte am Mittwoch den kleinen Malik zur Welt.