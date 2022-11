Manuel Detmar (links) glich für den TSV Landsberg nach einer sehenswerten Kombination im Heimspiel gegen den FC Memmingen aus. – Foto: Christian Rudnik

Landsberg hält den FC Memmingen auf Distanz Bayernliga-Verfolgerduell endet 1:1 +++ Nördlingen überrascht gegen den FC Ingolstadt II schon wieder +++ Kotterns Siegesserie hält auch gegen Gundelfingen

Seinen zweiten Platz in der Bayernliga Süd hat der TSV Landsberg abgesichert, den FC Memmingen durch das 1:1 im direkten Duell auf Distanz gehalten. Obwohl sich die Memminger nach zuletzt zwei Heimniederlage diesmal deutlich verbessert zeigten. Diese Schlappen hatte der FCM gegen den TSV Kottern und den FC Gundelfingen hinnehmen müssen, die diesmal aufeinandertrafen. Mit dem besseren Ende für Kottern, das den fünften Sieg in Serie feierte. Auch der TSV Nördlingen fuhr im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt II drei Punkte ein.

„Nicht unzufrieden“, war der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt mit dem 1:1 seines FC Memmingen beim TSV Landsberg. Nach zwei Heimniederlagen hat die Mannschaft in einer sehenswerten Partie die richtige Reaktion gezeigt und präsentierte sich ganz anders als zuletzt. Beim offenen Schlagabtausch suchten beide Seiten bis zum Schluss die Entscheidung.

Landsbergs Torjäger Sascha Mölders, im Duell der Ex-Profis von Martin Dausch bewacht, ging zwar leer aus, ganz auszuschalten war er nicht. Kurz vor der Pause landete sein Versuch an der Querlatte, in der 79. Minute war es ein Lattenaufsetzer. Besser lief es für David Mihajlovic, der die Memminger zunächst in Führung gebracht hatte, als zuvor der laufstarke Pascal Maier sich einen Ball an der Außenlinie eroberte. Landsberg hatte kurz vor und nach der Pause seine stärkste Phase und machte hier mit viel Wucht das 1:1 durch Manuel Detmar.

„Es ist uns gelungen, wieder mutig Fußball zu spielen. Es war Feuer drin. Das Spiel kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen“, raufte sich Baierl etwas die Haare, weil aus Memminger Sicht einige Riesenmöglichkeiten liegen gelassen wurden. „Wenn Mölders solche Bälle bekommen hätte, wären sie drin gewesen“, war sich Baierl sicher. Nach einem genialen Drop von Nikola Trkulja war Maier wohl für den Abschluss zu überrascht (65.), der eingewechselte Mehmet Fidan zielte aus kurzer Distanz daneben (67.) und Fabian Lutz setzte aus ähnlicher Distanz den Schuss in die Wolken. Dazu noch ein Pfostenknaller von Maier aus 20 Metern (77.) und ein weiterer Lutz-Versuch, der knapp am TSV-Tor von David Hundertmark vorbeistrich (87.). Deshalb lautete Reinhardts Fazit eben nur „nicht unzufrieden“. (ass)

Schiedsrichter: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 785

Tore: 0:1 David Mihajlovic (28.), 1:1 Manuel Detmar (58.)

Der TSV Schwaben Augsburg musste sich mit einem mageren 1:1 gegen den Tabellenvorletzten VfB Hallbergmoos begnügen. „Mit ihrem quasi einzigen Torschuss kommen die Hallbergmooser zum Führungstreffer, dem wir lange Zeit hinterhergelaufen sind. Wir hatten genügend Chancen zum Ausgleich, müssen aber fast zufrieden sein, dass wir in der Endphase noch das 1:1 erzielt haben. Dabei war der Gegner zwar kampfstark, doch spielerisch recht limitiert“, bedauerte TSV-Coach Janos Radoki.

Kurz vor der Pause war der VfB überraschend in Führung. Ein abgeblockter Ball landete vor den Füßen von David Küttner, der frei vor Torwart Rösch keine Mühe hatte, zum 0:1 einzuschieben. Nach dem Pausentee hatte erneut Heiß die erste Chance, fand aber in VfB-Keeper Dachs seinen Meister (46.). Neuer Schwung brachte die Einwechslung von Timothee Diowo nach langer Verletzungspause. Seine scharfe Hereingabe vom linken Flügel verfehlte auch Luburic um wenige Zentimeter (74.). Als der durchgebrochene Diowo gefoult wurde, verwandelte der ebenfalls eingewechselte Marco Zupur den fälligen Freistoß. Der Ball war eigentlich als Flanke beabsichtigt, segelte aber vorbei an „Freund und Feind“ zum 1:1 ins lange Eck segelte. (chw)

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 87

Tore: 0:1 David Küttner (44.), 1:1 Marco Zupur (84.)

„So ein Spiel darf man nie verlieren, weil wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren und die klareren Chancen hatten“, schüttelte Trainer Alexander Käs den Kopf, denn trotz der optischen Vorteile seines FC Ingolstadt II durften die Kicker des TSV Nördlingen einen 3:2-Sieg bejubeln. Bereits das Hinspiel hatten die Rieser überraschend für sich entschieden.

Die Ingolstädter hatten laut Käs die ersten 15 Minuten etwas verschlafen und lagen durch den Trffer von Alexander Schröter prompt zurück. Mit ihrer ersten Chance konnten die Jungschanzer ausgleichen: Einen perfekt vorgetragenen Angriff schloss der 19-jährige Juan Ignacio Cabrera per Kopfball zum 1:1 ab. Fortan kontrollierten die Oberbayern das Spiel, fingen sich allerdings zum zweiten Mal den Rückstand ein. Wieder durfte sich Schröter als Schütze feiern lassen. Doch keine drei Minuten später durfte auch Cabrera ein zweites Mal jubeln, gegen seinen Schuss zum 2:2 ins lange Eck war kein Kraut gewachsen war.

Auch nach Seitenwechsel präsentierte sich Ingolstadt druckvoll und mit einem deutlichen Chancenplus, doch der erste gelungene Offensivauftritt der Nördlinger in Abschnitt zwei brachte die Entscheidung. Grimms Querpass verwertete Manuel Meyer zum 3:2. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) - Zuschauer: 370

Tore: 1:0 Alexander Schröter (12.), 1:1 Juan Ignacio Cabrera (21.), 2:1 Alexander Schröter (39.), 2:2 Juan Ignacio Cabrera (41.), 3:2 Manuel Meyer (65.)

Türkspor Augsburg hängt weiter im Tabellenkeller fest, auch das Heimspiel gegen den FC Ismaning ging mit 0:2 verloren. Die seit rund zwei Monaten sieglosen Augsburger hatten gleich den ersten Nackenschlag zu verdauen. Clemens Kubina verwandelte einen Elfmeter zum 0:1. Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Fleischmann erneut auf den Punkt – dieses Mal allerdings auf der anderen Seite. Türkspors Sebastian Mitterhuber ließ die große Chance zum Ausgleich aber liegen und verschoss den Strafstoß. So blieb es bis in die Schlussphase hinein beim 0:1, dann trat FCI-Torjäger Daniel Gaedke in Erscheinung und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Oberbayern. (fka, red)

Schiedsrichter: Florian Fleischmann (Kreith/Pittersberg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Clemens Kubina (4./Foulelfmeter), 0:2 Daniel Gaedke (86.)

Bes. Vorkommnis: Sebastian Mitterhuber (Türkspor Augsburg) verschießt Foulelfmeter (9.).

Kotterns Nico Beutel (13) eröffnete den Torreigen gegen Gundelfingen mit einem verwandelten Elfmeter, bei dem FCG-Torhüter Dominik Dewein keine Abwehrchance hatte. – Foto: Walter Brugger