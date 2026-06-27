Landsberg feiert 4:1-Premiere im Sportzentrum

Tunahan Reis wechselt von Türkgücü nach Landsberg – Foto: Thomas Ernstberger

Landsberg – Regionalliga-Aufsteiger TSV Landsberg hat seine neue Spielstätte erfolgreich eingeweiht: Im Sportzentrum am Hungerbachweg, das in den letzten Wochen nach den Vorgaben des Bayerischen Fußballverbandes Viertliga-tauglich gemacht wurde, besiegte die Mannschaft von Neu-Trainer René Schröder (36) Bayernliga-Rückkehrer TSV Schwabmünchen am Samstag mit 4:1. Am Vortag hatten sich die Lechstädter und Bayernligist TuS Geretsried 0:0 getrennt.

Mittlerweile steht auch der vierte Neuzugang nach David Bauer (31/vom FC Memmingen), Fynn Heinze (19/vom FC Augsburg II) und Keeper Maurice Merkl (20/von Jahn Regensburg II) fest: Der 19-jährige Flügelstürmer Tunahan Reis („ich kann rechts und links spielen“) überzeugte im Training und in den ersten Tests. Reis, der in der Jugend des FC Deisenhofen groß wurde, spielte zuletzt für Türkgücü München: 25 Einsätze in der U19-Bayernliga und vergangene Saison 30 in der Ersten in der Bayernliga. „Er bringt jugendlichen Elan und Unbekümmertheit mit“, freut sich Schröder. Reis ist der nächste neue, junge, ehrgeizige Offensivspieler mit großem Potenzial neben Fynn Heinze, der gegen Schwabmünchen die ersten beiden Tore erzielte und es bereits auf fünf Treffer für den TSV gebracht hat. Zudem trugen sich gegen Schwabmünchen „Maskenmann“ Kilian Pittrich (24) und Fares Ibrahim (20) in die Torschützenliste ein.

Es war im übrigen ein ganz besonderes Testspiel: Zum einen, weil es Hitze-bedingt bereits um 9.30 Uhr angepfiffen wurde, zum anderen, weil erstmals nach rund 15 Jahren im Sportpark wieder eine erste Landsberger Herrenmannschaft im 1980 erbauten Sportzentrum auflief. Und dabei trotz tropischer Temperaturen und nach zwei anstrengend-intensiven Trainingswochen (Kapitän Max Holdendrieder: „Bisher meine härteste Vorbereitung“) eine prima Leistung zeigte. Schröder: „Großes Kompliment dafür, wie die Jungs nach dem Spiel am Vorabend aufgetreten sind. Wir sind sehr zufrieden.“ Dabei fehlten mit Furkan Kircicek, Max Seemüller (beide privat verhindert), Jeton Abazi und Daniele Sgodzaj (beide angeschlagen) gleich vier wichtige Offfensivkräfte.

Zufrieden zeigten sich alle Beteiligten auch mit der neuen Spielstätte. „Ein super Stadion“, so der Trainer. „Ein Teppich“, freuen sich die Spieler. Und Abteilungsleiter Werner Seemüller ist überzeugt: „Der guten Rasen und das größere Spielfeld kommt unseren Jungs zugute.“

Beinhart geht’s weiter: Vier Trainingseinheiten stehen nächste Woche auf dem Programm. Der Chefcoach: „Die Spieler sagen schon, wir müssen uns vor Alex Schmidt nicht verstecken…“ Und am Sonntag (15 Uhr) steht dann das Totopokalspiel bei Landesligist TSV Aindling auf dem Programm.