Der TSV Nördlingen (in schwarz) behielt zu Gast beim VfR Garching die Oberhand. – Foto: Sven Leifer

Landsberg »erledigt seine Hausaufgaben«, »Arbeitssieg« für Nördlingen 15. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sonntag: Deisenhofen macht's deutlich +++ Landsberg dreht das Spiel spät +++ Nördlingen siegt in Garching

Fast wäre dem SV Erlbach der große Coup gegen den TSV Landsberg gelungen, doch am Ende spielte die Top-Mannschaft der Bayernliga Süd ein weiteres Mal seine individuelle Klasse aus, behielt dank der Tore von Bryan Stubhan und Manuel Detmar beim Aufsteiger spät die Oberhand und bleibt nun weiter bis auf einen Zähler am Tabellenführer SV Schalding-Heining dran. Ebenfalls den Dreier in der Ferne gab es am Sonntagnachmittag für den TSV Nördlingen, der sich im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten beweisen konnte und mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten durfte. Der FC Deisenhofen hingegen machte es deutlich und schickte Türkspor Augsburg mit einem 4:0 zurück nach Schwaben.

Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Es ist am Ende ein verdienter Sieg in einem relativ unspektakulären Spiel. Die erste Halbzeit hatten eigentlich beide Mannschaften keine wirklichen Chancen, denn es spielte sich auf einem tiefen Platz viel im Mittelfeld ab. Am Ende hat ein Freistoß aus 20 Metern von Nico Karger den Unterschied gemacht, sodass wir mit einem 1:0 in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas umgestellt und sind besser rausgekommen und haben mit zwei Kontern binnen drei Minuten das Spiel dann auch endgültig zumachen können. Die Höhe des Ergebnisses war am Ende des Tages vielleicht doch ein Ticken zu hoch."

Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Erlbach hat es insbesondere in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, ist hinten sicher gestanden und hat immer wieder richtig gefährliche Nadelstiche in die Spitze gesetzt. Ein solcher Konter führte am Ende dann auch zur Führung für Erlbach. Am Ende drehen wir dann mit unserer hohen individuellen Qualität dieses Spiel und gewinnen in meinen Augen auch irgendwo verdient mit 2:1. Wir mussten punkten, denn die anderen Teams oben dran haben es auch getan. Somit haben wir unsere Hausaufgaben erledigt."