Landsberg einigt sich mit 1860 München nach Testspielärger

Der TSV Landsberg befindet sich bereits mitten in der Vorbereitung. Doch die guten Leistungen in den Testspielen wurden kurzzeitig durch die kurzfristige Absage eines Ligakonkurrenten ein wenig getrübt. Nun haben sich die Vereine doch geeinigt.

(Anm. d. Red.: Der Artikel wurde am 26. Juni um 14:45 Uhr aktualisiert. Das Testspiel findet unter besonderen Voraussetzungen doch statt.) Landsberg – Solche Ergebnisse machen Mut. Dem 4:1 bei Landesligist Garmisch-Partenkirchen ließ Bayernligist TSV Landsberg am Mittwoch in Bad Wörishofen einen 1:0 Testspiel-Sieg gegen den Schweizer Zweitligisten FC Vaduz folgen – und der spielt immerhin in der Qualifikation zur UEFA Conference League.

Das Tor des Tages in diesem (auf Wunsch von Vaduz) auf zweimal 30 Minuten verkürzten Test erzielte der Murnauer Neuzugang Tadeus Henn in der 53. Minute. Schmidt zeigte sich „bedingt zufrieden – es gibt noch viel zu tun“.

Mit Kapitän Max Holdenrieder, Maxi Berwein und Kilian Pittrich, die in Garmisch noch fehlten, Debütant Yannik Fippl und den Neuzugängen Dani Baltzer im Tor, Tino Reich und Simon Gartmann in der Startelf war die Truppe von Trainer Alex Schmidt bei brütender Hitze ein Gegner auf Augenhöhe. Zwar hatten die Liechtensteiner ein paar gute Torchancen, aber da parierte Baltzer immer wieder prima.

„Ich bin maßlos enttäuscht“: TSV 1860 II sagte Test kurzfristig ab

„Stocksauer“ war Schmidt allerdings zuerst auf 1860 München. Die Löwen sagten ursprünglich das für Sonntag geplante Spiel der U23, Landsbergs letzten Test vorm Totopokal gegen Pullach (7. Juli), kurzfristig ab. Grund: Personalmangel. Schmidt: „Ein Unding, keine Art und Weise für einen Verein wie 1860. Ich bin maßlos enttäuscht.“

Schlussendlich konnte dann doch eine Einigung gefunden werden: Statt das Testspiel komplett abzusagen, wird auch dieses Spiel in verkürzter Form (2×30 Min.) am Sonntag stattfinden. Statt in Kaufering wird das Vorbereitungsspiel der beiden Ligakonkurrenten auf dem Trainingsgelände der Löwen ausgespielt.

Furkan Kircicek wird neuer Co-Trainer von Alex Schmidt in Landsberg



Neu ist Schmidts Co-Trainer beim TSV. Nach dem Aus für Pascal Leyer zauberten die Verantwortlichen eine interne Lösung aus dem Hut: Der verletzte Top-Stürmer Furkan Kircicek, der nach seinem Kreuzbandriss erst im neuen Jahr wieder eingreifen kann, wird den Coach ab sofort zweimal in der Woche beim Training und bei den Spielen unterstützen. Eine

Lösung bis zur Winterpause – „wenn’s gut läuft, geht’s vielleicht als spielender Co-Trainer weiter“, so der 28-jährige Routinier am Rande seiner Premiere in Bad Wörishofen, wo er gleich mal das Aufwärmen übernahm und auf der Bank saß.

„Eine neue Situation für mich. Und ich freue mich riesig, wieder bei der Mannschaft zu sein“, sagte Kircicek, der zurzeit viermal die Woche seine Reha in München absolviert. „Ich will Alex helfen. Das ist mir das Wichtigste, deshalb habe ich zugesagt, als nach dem Urlaub das Handy heiß lief. Und vielleicht sehe von der Bank aus auch ein paar Dinge aus einem anderen Blickwinkel als nur als Spieler.“

Landsberg startet gegen Sportfreunde Schwaig – Drei Abgäng beim TSV

Sein erstes Bayernligaspiel als Co-Trainer wird „Kirci“ am Dienstag, 22. Juli, um 18.30 Uhr bestreiten. Da startet der TSV bei Aufsteiger und Landesliga-Meister FC Schwaig in die neue Saison. Erstes Heimspiel dann am Samstag, 26. Juli, um 14 Uhr gegen den SV Schalding-Heining.

Drei ehemalige Landsberger haben inzwischen einen neuen Verein gefunden: John Haist (29) kehrt zu Landesligist TSV Dachau 1865 zurück, Alex Bazdrigiannis (23) verstärkt Bayernliga Aufsteiger TuS Geretsried und Torhüter Stefan Musa (23) wechselt zur U23 von 1860.