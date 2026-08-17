Landolfshausen/Seulingen hält gut mit, verliert aber knapp in Bovenden

– Foto: Ian Messerschmidt

Bovenden hatte über weite Strecken mehr vom Ball, konnte daraus nach Einschätzung des eigenen Trainers aber zu selten klare Möglichkeiten entwickeln. „Insgesamt ein verdienter Sieg. Wir haben uns aber aus dem vielen Ballbesitz zu wenig Klares erspielt, es fehlte oft der letzte Pass“, bilanzierte Broscheit. Auch bei den vorhandenen Möglichkeiten habe es an „der letzten Überzeugung und Konsequenz“ gefehlt. Landolfshausen/Seulingen konzentrierte sich dagegen verstärkt auf die Arbeit gegen den Ball. „Bovenden hatte über 90 Minuten mehr Ballbesitz. Wir haben deutlich mehr gegen den Ball gespielt und mussten da auch sehr, sehr viel verschieben und sehr viel wieder zulaufen“, erklärte TSV-Trainer Endrik Heberling. Mit der Defensivleistung war er insgesamt zufrieden: „Wir lassen über 90 Minuten nur diese beiden Torchancen zu, die dann auch zu Toren geführt haben.“ Eine davon nutzte Bovenden in der 41. Minute. Jona Marian Wehofsky brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Drangphase der Gäste

Nach dem Seitenwechsel schlug Landolfshausen/Seulingen zurück. Eine abgefälschte Flanke landete am zweiten Pfosten, wo Steven Celik in der 56. Minute zum 1:1 einköpfte. Broscheit ärgerte sich über die Entstehung: „Das Gegentor darf allerdings so nicht fallen. Nach abgefälschter Flanke, die als Bogenlampe zum zweiten Pfosten fliegt, verteidigen wir nicht konsequent und Celik köpft aus einem Meter ein.“

Der Ausgleich gab den Gästen Auftrieb. „Gerade nach dem 1:1 hatten wir eine sehr, sehr gute Phase, in der Bovenden gefühlt auch geschockt war“, sagte Heberling. In dieser Phase hätte seine Mannschaft aus seiner Sicht „vielleicht auch nochmal das Zweite nachlegen können oder nochmal konsequenter aufs Zweite gehen können“.

Stattdessen schlug der BSV in der 78. Minute erneut zu. Dennis Falinski erzielte das 2:1, das bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Broscheit sah den Erfolg aufgrund der Spielanteile als verdient an: „Durch die über 60 Prozent Ballbesitz, die größtenteils in der Hälfte von Landolfshausen stattfanden, haben wir uns den Sieg durch den hohen Aufwand am Ende verdient.“

Auch Heberling erkannte den Erfolg des Gegners an. „Bovenden war sicherlich am Ende dann auch dieses eine Tor besser. Das muss man so neidlos anerkennen.“ Dennoch konnte er der Leistung seiner Mannschaft Positives abgewinnen: „Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben.“

Für den TSV-Trainer ist der knappe Ausgang auch ein Zeichen dafür, dass seine Mannschaft mithalten kann. „Das ist auch irgendwo ein Fingerzeig in die Liga und auch für die Saison, dass wir gegen eine Top-5-Mannschaft auswärts mithalten können und am Ende zehn Minuten von einem Punkt entfernt sind.“ Nun gehe es darum, „die richtigen Lehren aus der Niederlage zu ziehen“ und weiterzuarbeiten.

Broscheit zeigte sich derweil mit der bisherigen Ausbeute zufrieden. „Sechs Punkte aus zwei Spielen sind vielleicht schon mehr als erwartet.“ Gleichzeitig sieht er Verbesserungspotenzial: „Wir müssen aus dem Ballbesitz mehr klare Chancen erspielen.“

Der Bovender SV steht damit auf Platz drei und bleibt im Gleichschritt mit Göttingen 05 und dem MTV Wolfenbüttel. Der Aufsteiger aus Landolfshausen konnte den Auftaktsieg nicht veredeln.