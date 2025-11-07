Landolfshausen will Hainberg jagen, Sparta prüft Petershütte

Tabellenführer SC Hainberg muss beim formstarken SG Bergdörfer bestehen, während Verfolger TSV Landolfshausen/Seulingen gegen SG Werratal nachlegen will. Sparta Göttingen gastiert bei TuSpo Petershütte, und auch im Tabellenkeller geht es heiß her – besonders zwischen Niedernjesa und Denkershausen sowie Rotenberg und Osterode.

Der TSV gewann standesgemäß mit 2:0 in Osterode und bleibt Hainberg dicht auf den Fersen. Gegen Werratal, soll der nächste Pflichtsieg her. Die Gäste müssen defensiv stabiler auftreten, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine kleine Sensation.

Hainberg bleibt das Maß aller Dinge – auch beim 4:1 gegen Petershütte ließ der Spitzenreiter nichts anbrennen. Bergdörfer will die makellose Bilanz der Gäste mit Leidenschaft und Kompaktheit gefährden. Der Tabellenführer reist jedoch als klarer Favorit an. Eine Überraschung wäre hier ein Statement.

Petershütte unterlag zuletzt Spitzenreiter Hainberg klar mit 1:4. Sparta feierte beim 3:2 gegen Groß Ellershausen einen wichtigen Heimsieg. Die Gäste wollen den dritten Platz festigen und den Rückstand auf die Spitze nicht größer werden lassen. Für Petershütte zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Lenglern zeigte sich beim 0:3 in Denkershausennicht von der besten Seite und will nun eine Reaktion zeigen. Göttingen 05 II punktete zuletzt solide und blickt nach oben. Beide Teams bewegen sich im sicheren Mittelfeld, mit Tendenz nach oben für die Gäste. Ein offenes Duell mit leichter Favoritenrolle für den SC.

Rotenberg will nach der knappen Niederlage gegen Göttingen 05 II Wiedergutmachung. Osterode wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und kassierte zuletzt ein 0:2 gegen Landolfshausen. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit ins Spiel. Für Dostluk zählt nur ein Wunder, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

SG Niedernjesa v.1925 (15.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (6.) Niedernjesa unterlag zuletzt deutlich in Göttingen und bleibt im Tabellenkeller stecken. Denkershausen hingegen überzeugte beim 3:0 gegen Lenglern und reist mit Selbstvertrauen an. Alles spricht für einen Auswärtssieg, doch die Gastgeber kämpfen um jeden Strohhalm.

RSV Göttingen (4.) – SSV Nörten-Hardenberg (8.) Der RSV fand mit dem 3:0 gegen Niedernjesa zurück in die Erfolgsspur. Nörten-Hardenberg musste sich in einem packenden Duell in SCW Göttingen knapp geschlagen geben und verlor auch unter der Woche gegen Hainberg. Beide Teams wollen den Kontakt zur Spitzengruppe halten.