Allgemeines
Landolfshausen siegt im Torfestival – Hainberg deklassiert 05 II

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 im Überblick

Tabellenführer mit Offensivpower, Verfolger bleiben dran

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 brachte Tore satt. Spitzenreiter Landolfshausen/Seulingen setzte sich in einem Spektakel gegen Nörten-Hardenberg durch, während Verfolger Hainberg mit einem Kantersieg gegen die zweite Mannschaft von Göttingen 05 ein Ausrufezeichen setzte. Im Tabellenkeller punkteten Rotenberg und Oker, während Dostluk weiter ohne Sieg bleibt.

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
1
2
Abpfiff

TuSpo Petershütte (11.) – SG Lenglern (8.) 1:2

Die Gäste erwischten den besseren Tag: Psotta (42.) und Heider (52.) stellten auf 0:2. Petershütte kam durch Ahfeldt (55.) zurück ins Spiel, verpasste aber den Ausgleich. Lenglern verteidigte geschickt und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Damit hält sich der Aufsteiger weiter im gesicherten Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
1
3
Abpfiff

SG Bergdörfer (10.) – SV Rotenberg (14.) 1:3

Bergdörfer startete furios und ging durch Bode (9.) früh in Führung. Doch Rotenberg antwortete mit einem Doppelschlag durch Diederich (28.) und Schulze (40.), ehe Tauchmann (45.) noch vor der Pause erhöhte zum Endstand. Rotenberg feierte damit den zweiten Saisonsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
5
3
Abpfiff

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – SSV Nörten-Hardenberg (6.) 5:3

Ein turbulentes Spitzenspiel bot gleich acht Treffer. Hebeler (5.) und Brendel (17.) brachten Nörten in Führung, doch Lippenat traf vierfach (6., 29., 57., 79.) und drehte das Spiel im Alleingang. Wehr (34.) sorgte zwischenzeitlich für ein 2:3 aus Sicht des Spitzenreiters, bevor Häger (90.) den Schlusspunkt setzte. Landolfshausen behauptet so die Tabellenspitze, Nörten bleibt im Verfolgerfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
4
1
Abpfiff

SG Werratal 2000 (3.) – VfR Dostluk Osterode (16.) 4:1

Osterode ging durch El-Batal (39.) in Führung, doch Armbrust glich noch vor der Pause aus (45.). Nach Gelb-Rot für Novicki (74.) kippte die Partie endgültig: Armbrust (72., 89.) und Winter (86.) sorgten für klare Verhältnisse. Werratal bleibt oben dran, Dostluk wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
5
1
Abpfiff

SC Hainberg (2.) – 1. SC Göttingen 05 II (4.) 5:1

Hainbergs Mc Galty avancierte mit einem Hattrick (18., 38., 42.) zum Mann des Tages. Zwar verkürzte Ewert (43.) kurz vor der Pause, doch Sylla (67.) und Klingebiel (88.) machten den Kantersieg perfekt. Der SC bleibt ungeschlagen und festigt Rang zwei. Göttingen 05 II musste seine erste deutliche Niederlage hinnehmen.

Gestern, 15:30 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
2
0
Abpfiff

Sparta Göttingen (7.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (15.) 2:0

Lange tat sich Sparta schwer gegen den Aufsteiger. Erst Dalil (82.) brach den Bann, ehe Joker Kame (90.) in der Nachspielzeit alles klar machte. Die Gastgeber bleiben durch den Arbeitssieg in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Denkershausen wartet weiter auf Konstanz und steckt tief im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
2
3
Abpfiff

SCW Göttingen (9.) – RSV Göttingen (5.) 2:3

In einem spannenden Derby gingen die Hausherren durch Peters (44.) in Führung. Doch der RSV drehte die Partie mit Treffern von Pachon Campos (65., 73.) und Ernst (79.). Peters (90.) sorgte für den Anschluss, mehr war aber nicht drin. RSV bleibt damit im oberen Drittel, SCW muss zuhause geschlagen geben.

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
0
0
Abpfiff

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (13.) – SG Niedernjesa (12.) 0:0

In einem intensiven, aber torlosen Duell teilten sich beide Teams die Punkte. Beide Mannschaften bleiben im unteren Tabellenmittelfeld.

