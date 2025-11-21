 2025-11-18T09:22:12.436Z

Landolfshausen reist zu Sparta, Dostluk und Niedernjesa im Kellerduell

16. Spieltag im Schnellüberblick

Der 16. Spieltag bringt ordentlich Zunder, denn Sparta Göttingen fordert Spitzenreiter Landolfshausen Seulingen zu einem echten Härtetest heraus. Gleichzeitig will der SC Hainberg gegen das robuste Rotenberg den Druck an der Tabellenspitze hochhalten. Im Göttinger Stadtduell sucht der RSV die Hinspiel-Revanche gegen 05 II. Unten kämpfen Werratal und Groß Ellershausen im direkten Vergleich um dringend benötigte Luft im Abstiegskampf.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
Abgesagt

SV Groß Ellershausen Hetjershausen (15.) gegen TuSpo Petershütte (12.)

Das 3:3 im Hinspiel zeigte, dass beide defensiv anfällig sind. Groß Ellershausen braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Petershütte möchte sich aus dem unteren Tabellenbereich befreien.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
14:00

SCW Göttingen (5.) gegen SG Bergdörfer (11.)

Zum Saisonstart trennten sich beide 2:2 und ein ähnlich umkämpftes Duell ist erneut denkbar. SCW könnte mit einem Sieg an die Top drei heranrücken. Bergdörfer hat einige Spiele weniger absolviert und strebt nach einem wichtigen Auswärtserfolg. Beide Teams agieren gern mutig nach vorn, was für Unterhaltungswert spricht. Zudem ist Weende seit sieben Spielen ungeschlagen

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
14:00

Sparta Göttingen (3.) gegen TSV Landolfshausen Seulingen (1.)

Im Hinspiel behielt der Spitzenreiter mit 2:1 knapp die Oberhand. Sparta möchte sich diesmal für die Niederlage revanchieren und den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen. Landolfshausen tritt mit breiter Brust an und kann seine beeindruckende Serie (zehn Spiele ungeschlagen) weiterführen. Ein echtes Spitzenspiel, das weit über diesen Spieltag hinaus Bedeutung besitzt.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
14:00

SC Hainberg (2.) gegen SV Rotenberg (9.)

Beim ersten Aufeinandertreffen setzte sich Hainberg solide mit 3:1 durch. Der Tabellenzweite will dranbleiben und hofft auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters. Rotenberg braucht Punkte, um nicht im Mittelfeld stecken zu bleiben. Ein Duell mit klar verteilten Rollen, aber keineswegs ohne Überraschungspotenzial.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
14:00

SG Werratal 2000 (14.) gegen SG Lenglern (7.)

Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:2 für Werratal. Die Gastgeber wollen an dieses Ausrufezeichen anknüpfen und sich im Abstiegskampf Luft verschaffen. Lenglern spielt eine stabile Saison und möchte nach oben schielen. Die Partie verspricht Tempo und reichlich Torraumszenen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
14:00

VfR Dostluk Osterode (16.) gegen SG Niedernjesa v. 1925 (13.)

Niedernjesa startete mit einem 3:1 in die Saison und möchte das Kellerduell erneut für sich entscheiden. Osterode wartet weiterhin auf den ersten Sieg und steht unter enormem Druck. Die Gäste könnten sich mit einem Erfolg etwas distanzieren. Für beide ist es ein Spiel von enormer Tragweite.

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
13:00

1. SC Göttingen 05 II (8.) gegen RSV Göttingen (4.)

Das Hinspiel gewann Göttingen 05 II überraschend mit 2:0 und sorgte damit für einen frühen Paukenschlag. Nun reist der RSV als Favorit an und möchte den Abstand zur Spitze verkürzen. Die Gastgeber suchen nach Konstanz und wollen ihren Heimvorteil nutzen. Es dürfte eine Partie mit taktischem Gepräge werden.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
14:00

SSV Nörten Hardenberg (10.) gegen SG Eintracht Denkershausen Lagershausen (6.)

Das Hinspiel bot ein Offensivspektakel mit einem 5:2 Sieg für Nörten Hardenberg. Die Gastgeber wollen diesen Erfolg wiederholen und sich aus dem unteren Mittelfeld lösen. Denkershausen dagegen möchte seine starke Serie von sieben Siegen in Folge fortsetzen. Eine Partie, die trotz Tabellenabstand durchaus eng werden kann.

