Landolfshausen reist zu Sparta, Dostluk und Niedernjesa im Kellerduell

Der 16. Spieltag bringt ordentlich Zunder, denn Sparta Göttingen fordert Spitzenreiter Landolfshausen Seulingen zu einem echten Härtetest heraus. Gleichzeitig will der SC Hainberg gegen das robuste Rotenberg den Druck an der Tabellenspitze hochhalten. Im Göttinger Stadtduell sucht der RSV die Hinspiel-Revanche gegen 05 II. Unten kämpfen Werratal und Groß Ellershausen im direkten Vergleich um dringend benötigte Luft im Abstiegskampf.

Zum Saisonstart trennten sich beide 2:2 und ein ähnlich umkämpftes Duell ist erneut denkbar. SCW könnte mit einem Sieg an die Top drei heranrücken. Bergdörfer hat einige Spiele weniger absolviert und strebt nach einem wichtigen Auswärtserfolg. Beide Teams agieren gern mutig nach vorn, was für Unterhaltungswert spricht. Zudem ist Weende seit sieben Spielen ungeschlagen

Das 3:3 im Hinspiel zeigte, dass beide defensiv anfällig sind. Groß Ellershausen braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Petershütte möchte sich aus dem unteren Tabellenbereich befreien.

Beim ersten Aufeinandertreffen setzte sich Hainberg solide mit 3:1 durch. Der Tabellenzweite will dranbleiben und hofft auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters. Rotenberg braucht Punkte, um nicht im Mittelfeld stecken zu bleiben. Ein Duell mit klar verteilten Rollen, aber keineswegs ohne Überraschungspotenzial.

Im Hinspiel behielt der Spitzenreiter mit 2:1 knapp die Oberhand. Sparta möchte sich diesmal für die Niederlage revanchieren und den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen. Landolfshausen tritt mit breiter Brust an und kann seine beeindruckende Serie (zehn Spiele ungeschlagen) weiterführen. Ein echtes Spitzenspiel, das weit über diesen Spieltag hinaus Bedeutung besitzt.

SG Werratal 2000 (14.) gegen SG Lenglern (7.) Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:2 für Werratal. Die Gastgeber wollen an dieses Ausrufezeichen anknüpfen und sich im Abstiegskampf Luft verschaffen. Lenglern spielt eine stabile Saison und möchte nach oben schielen. Die Partie verspricht Tempo und reichlich Torraumszenen.

VfR Dostluk Osterode (16.) gegen SG Niedernjesa v. 1925 (13.) Niedernjesa startete mit einem 3:1 in die Saison und möchte das Kellerduell erneut für sich entscheiden. Osterode wartet weiterhin auf den ersten Sieg und steht unter enormem Druck. Die Gäste könnten sich mit einem Erfolg etwas distanzieren. Für beide ist es ein Spiel von enormer Tragweite.

1. SC Göttingen 05 II (8.) gegen RSV Göttingen (4.) Das Hinspiel gewann Göttingen 05 II überraschend mit 2:0 und sorgte damit für einen frühen Paukenschlag. Nun reist der RSV als Favorit an und möchte den Abstand zur Spitze verkürzen. Die Gastgeber suchen nach Konstanz und wollen ihren Heimvorteil nutzen. Es dürfte eine Partie mit taktischem Gepräge werden.